Omoda X Concept : le futur rival chinois du Dacia Duster se dévoile

Par Laurence Jardin / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Le concept Omoda X préfigure un SUV baroudeur chinois qui pourrait concurrencer le Dacia Duster sur le segment des SUV compacts accessibles et polyvalents.

Un baroudeur chinois aux ambitions européennes

Le constructeur chinois Omoda vient de lever le voile sur le concept X, un SUV compact à vocation baroudeuse qui préfigure une nouvelle gamme de modèles plus robustes. Présenté comme la vitrine du nouveau langage stylistique baptisé "Cyber Mecha", ce concept marque un tournant stratégique pour la jeune marque chinoise qui vise désormais frontalement le segment popularisé par le Dacia Duster.

Contrairement à l'Omoda 4 dévoilé récemment au Salon de Paris, le concept X adopte une posture nettement plus musclée avec des protections de carrosserie généreuses et des lignes plus agressives. Cette orientation esthétique assumée témoigne de la volonté d'Omoda de séduire une clientèle plus large, en quête d'un véhicule capable d'assumer aussi bien les trajets urbains que les escapades du week-end.

Des capacités tout-terrain affirmées

Le concept X revendique une véritable polyvalence avec ses 20 centimètres de garde au sol, obtenus grâce à une suspension rehaussée et des pneumatiques tout-terrain de grand diamètre. Cette configuration rappelle la recette qui a fait le succès du Dacia Duster et du Skoda Kamiq dans leur version baroudeuse.

Sur le plan des capacités pratiques, Omoda annonce une charge maximale de 75 kg en toit et une capacité de remorquage "prévue" pour atteindre 1 800 kg. Des chiffres qui placent ce concept dans la lignée des SUV compacts polyvalents, capables d'accompagner leurs propriétaires dans leurs loisirs sans prétendre aux performances d'un véritable tout-terrain.

Un intérieur pensé pour les Européens

L'habitacle du concept X révèle une attention particulière portée aux attentes du marché européen. Si l'instrumentation numérique de 26 centimètres et l'écran central tactile de 33,5 centimètres s'inscrivent dans les standards actuels, c'est surtout le maintien de commandes physiques qui retient l'attention.

Contrairement à l'Omoda 4, le concept X conserve des boutons dédiés pour la climatisation ainsi que pour le chauffage et la ventilation des sièges. Un choix qui correspond aux préférences européennes en matière d'ergonomie, les conducteurs du Vieux Continent restant attachés aux commandes tactiles pour les fonctions essentielles.

Des technologies de pointe

Parmi les équipements remarquables, le concept X intègre un système de vision nocturne infrarouge capable de détecter des obstacles comme des animaux sauvages jusqu'à 90 mètres de distance. Une technologie habituellement réservée aux segments premium qui pourrait constituer un argument de vente décisif face aux concurrents établis.

Une motorisation hybride attendue

Bien qu'Omoda reste discret sur la motorisation du concept X, tout porte à croire qu'il adoptera le groupe motopropulseur hybride de 221 chevaux déjà présent sur l'Omoda 4. Cette mécanique hybride permettrait de répondre aux exigences environnementales européennes tout en offrant des performances suffisantes pour un SUV de cette catégorie.

L'ascension fulgurante d'une marque chinoise

Le concept X s'inscrit dans la stratégie offensive d'Omoda sur le marché européen. Arrivée seulement fin 2024 au Royaume-Uni aux côtés de sa marque sœur Jaecoo, Omoda s'est hissée au 23e rang des marques les plus vendues outre-Manche entre janvier et septembre dernier. Un exploit remarquable qui lui permet de devancer des constructeurs établis comme Citroën, Mazda ou encore Suzuki.

Cette progression spectaculaire témoigne de l'appétit du public pour des véhicules bien équipés proposés à des tarifs compétitifs. Le segment des SUV compacts accessibles, dominé jusqu'ici par Dacia, pourrait ainsi connaître un bouleversement avec l'arrivée de nouveaux acteurs chinois agressifs commercialement.

Un avenir incertain pour le marché français

Malgré son apparence de modèle de série, le concept X reste pour l'instant à l'état de prototype. Omoda n'a pas encore confirmé sa production en série ni sa commercialisation sur les marchés européens. La marque évalue actuellement l'opportunité de lancer ce modèle, notamment face aux défis réglementaires et aux surtaxes douanières qui pèsent sur les véhicules chinois importés en Europe.

Si ce concept devait être produit et commercialisé en France, il viendrait enrichir une gamme Omoda qui ambitionne de s'imposer rapidement comme une alternative crédible aux acteurs établis du segment B-SUV. Le prix constituera naturellement l'argument décisif face à un Dacia Duster qui a su conquérir le cœur des Français grâce à son positionnement tarifaire imbattable.