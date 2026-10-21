Omoda X : le SUV chinois aux allures de mecha qui bouscule les codes

Omoda X : le SUV chinois aux allures de mecha q...

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Omoda dévoile son SUV X en Chine avec un design inspiré des robots de science-fiction, caméra thermique intégrée et intelligence artificielle embarquée.

Un design radical inspiré de l'univers des mechas

Lors du Sommet International des Utilisateurs de Chery Auto organisé en Chine, Omoda a levé le voile sur son nouveau SUV baptisé Omoda X. Ce modèle marque une rupture stylistique majeure dans l'univers des SUV contemporains. Le constructeur chinois assume pleinement son inspiration puisée dans l'univers des mechas et des robots de science-fiction pour créer une identité visuelle résolument futuriste.

La carrosserie du Omoda X se distingue par des volumes anguleux prononcés et une multiplication de détails géométriques. Cette approche audacieuse contraste radicalement avec les lignes plus douces et organiques qui dominent actuellement le segment des SUV sur le marché automobile mondial.

À l'arrière, le bloc optique arbore une signature lumineuse évoquant des éclairs, renforçant l'aspect agressif et technologique de l'ensemble. Malgré cette esthétique radicale, Omoda parvient à conserver une silhouette sportive reconnaissable, équilibrant innovation et codes automobiles établis.

Une technologie embarquée de pointe

Le Omoda X ne se contente pas d'afficher un look avant-gardiste. L'habitacle intègre une véritable débauche technologique en cohérence avec son apparence extérieure. Le poste de conduite s'articule autour d'un combiné d'instrumentation numérique de 26 centimètres et d'un imposant écran multimédia central de 33,5 centimètres.

Contrairement à certaines tendances actuelles privilégiant le tout-tactile, Omoda maintient judicieusement des commandes physiques pour les fonctions essentielles comme la climatisation et la sélection des modes de conduite. Cette approche pragmatique devrait séduire les conducteurs attachés à l'ergonomie et à la sécurité.

Une caméra thermique innovante

L'une des innovations majeures du Omoda X réside dans l'intégration d'une caméra thermique capable de détecter les obstacles, piétons et animaux jusqu'à 90 mètres selon les conditions d'utilisation. Cette technologie identifie les sources de chaleur et transmet des informations complémentaires au conducteur, particulièrement utiles en situation de visibilité réduite : brouillard dense, nuit noire ou conditions météorologiques défavorables.

Cette fonctionnalité représente un atout sécuritaire considérable, surtout sur routes de campagne où le risque de collision avec la faune sauvage demeure important.

Intelligence artificielle conversationnelle

Le système SIAS (Super Intelligent AI Space) constitue l'autre pilier technologique du véhicule. Cette plateforme basée sur l'intelligence artificielle vise à faciliter une communication naturelle avec le système multimédia. L'objectif affiché consiste à rendre l'interaction homme-machine plus intuitive, réduisant ainsi les distractions au volant.

Des capacités tout-terrain affirmées

Malgré son orientation stylistique futuriste, le Omoda X n'oublie pas son ADN de SUV. Avec une garde au sol de 200 millimètres et une capacité de franchissement en eau de 700 millimètres, il dispose d'arguments solides pour s'aventurer hors des sentiers battus.

Les capacités pratiques comprennent :

Capacité de remorquage pouvant atteindre 1 800 kilogrammes

Charge maximale sur le toit de 75 kilogrammes

Multiples solutions de rangement pour équipements sportifs et bagages volumineux

Ces caractéristiques positionnent le Omoda X comme un véhicule polyvalent, capable d'assumer aussi bien les déplacements urbains quotidiens que les escapades en pleine nature.

Disponibilité et motorisations encore mystérieuses

Pour l'heure, Omoda reste discret sur plusieurs aspects cruciaux. Les motorisations proposées n'ont pas été dévoilées, tout comme les marchés de destination du véhicule. La question de sa commercialisation en Europe, et particulièrement en France, demeure donc en suspens.

Avec l'expansion progressive des constructeurs chinois sur le Vieux Continent, une arrivée du Omoda X sur nos routes n'est toutefois pas à exclure. Le groupe Chery, maison-mère d'Omoda, multiplie les initiatives pour s'implanter durablement en Europe, ce qui pourrait inclure ce SUV audacieux dans sa stratégie commerciale future.

Ce nouveau modèle illustre l'ambition des marques chinoises de ne plus se contenter de copier les codes établis, mais de proposer des véhicules à la personnalité affirmée, bourrés de technologies et affichant un rapport équipement-prix souvent avantageux. Reste à voir si cette audace stylistique saura séduire la clientèle européenne, traditionnellement plus conservatrice en matière de design automobile.