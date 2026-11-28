Par Luc Morandini / 28 novembre 2026 à 08:26 · 3 min de lecture

Porsche a déposé un brevet pour un volant innovant qui change de forme et épaisseur automatiquement lorsque le conducteur active le mode Sport.

Le constructeur de Stuttgart vient de franchir une nouvelle étape dans la personnalisation de l'expérience de conduite sportive. Un brevet publié le 19 novembre 2025 révèle un système de volant révolutionnaire capable de modifier sa propre géométrie en fonction du mode de conduite sélectionné.

Un volant qui s'adapte à votre style de conduite

L'innovation brevetée par Porsche repose sur un concept aussi ingénieux que spectaculaire : deux sections de la jante, positionnées aux emplacements habituels des mains (10h et 14h), peuvent se gonfler hydrauliquement pour créer des zones de préhension plus épaisses. Cette transformation ne se produit que lorsque le conducteur bascule en mode Sport, le volant conservant une forme fine et élégante en conduite quotidienne.

Le document technique, initialement repéré par le site spécialisé CarMoses, détaille un mécanisme où la pression hydraulique pousse le matériau radialement vers l'intérieur, en direction des branches du volant. Cette approche crée une prise en main plus volumineuse exactement là où le pilote en a besoin lors d'une utilisation sportive ou sur circuit.

Des palettes au bout des doigts

La véritable prouesse technique ne réside pas uniquement dans le gonflement de la jante. Le brevet décrit une coordination sophistiquée entre l'épaississement du volant et le déplacement des palettes de changement de vitesse. Ces dernières, initialement proches des branches en conduite normale, coulissent vers l'extérieur au moment précis où la jante s'épaissit.

Résultat : la distance entre les zones de préhension gonflées et les palettes se réduit des deux côtés simultanément, permettant au conducteur d'actionner les commandes sans jamais relâcher le volant. Une fonction particulièrement appréciable lors de passages rapides de rapports en conduite dynamique.

Un revêtement technique en Alcantara

Pour que ce système fonctionne, Porsche privilégie l'Alcantara comme matériau de revêtement. Ce choix n'est pas anodin : la matière doit pouvoir s'étirer sur les sections gonflables sans former de plis disgracieux ni risquer de se déchirer sous l'effet des variations de volume répétées.

Activation manuelle ou automatique

Le conducteur conserve le contrôle sur l'activation du système. Selon les descriptions du brevet, la transformation peut s'enclencher automatiquement lors de la sélection du mode Sport, ou être déclenchée à la demande via un bouton dédié. Le fluide hydraulique offre également la possibilité de réguler la température du volant, ajoutant une dimension supplémentaire de confort.

Une stratégie d'innovation continue

Ce brevet s'inscrit dans une dynamique plus large de recherche et développement chez Porsche. Le constructeur allemand a récemment déposé d'autres brevets portant sur une simulation de boîte manuelle pour véhicules électriques et un système de direction à gouvernail pour améliorer la gestion des virages.

Cette multiplication des dépôts technologiques témoigne de la volonté de Stuttgart de maintenir le caractère sportif et l'engagement du conducteur, même dans un contexte d'électrification croissante de la gamme.

Un concept pas totalement inédit

Si l'idée d'un volant adaptatif peut sembler futuriste, Porsche n'est pas le premier constructeur à explorer cette piste. BMW avait déjà breveté un volant équipé de chambres remplies de fluide en 1998, tandis que General Motors a obtenu un brevet pour une jante à vessie gonflable en 2022.

La force de la proposition Porsche réside dans la coordination géométrique avec les palettes de changement de vitesse, un aspect absent des brevets antérieurs. Faire grossir une jante était déjà une technologie maîtrisée depuis des décennies ; c'est l'intégration fonctionnelle avec les commandes qui marque la différence.

Quelle suite pour ce projet ?

Aucun modèle de production n'est mentionné dans le dossier de brevet, et Porsche n'a communiqué aucune information sur une éventuelle commercialisation de ce système. Comme pour de nombreux brevets déposés par les constructeurs automobiles, il peut s'agir d'une protection intellectuelle sans garantie d'application industrielle à court terme.

Néanmoins, la cohérence de cette innovation avec la philosophie sportive de la marque et son utilité concrète en conduite dynamique laissent entrevoir une intégration possible sur les futures générations de modèles GT ou les versions les plus orientées circuit de la gamme 911.