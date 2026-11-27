Par Luc Morandini / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

Porsche célèbre les 30 ans de sa victoire en Chine avec une 911 GT3 unique aux couleurs de la mythique GT1 de 1996, réalisée par Sonderwunsch.

La division Sonderwunsch de Porsche vient de dévoiler une création aussi exclusive qu'émouvante : une 911 GT3 habillée d'une livrée rendant hommage à la mythique 911 GT1 qui triompha en Chine il y a trois décennies. Présentée à Guangzhou le 25 novembre 2026, cette réalisation unique célèbre un moment historique du sport automobile en Asie.

Un hommage à une victoire historique sur le sol chinois

Cette 911 GT3 Tribute to 911 GT1 commémore une date précise : la victoire aux 4 Heures de Zhuhai en 1996, dernière manche du championnat BPR International Endurance GT Series. Cette course marquait également l'inauguration du Circuit International de Zhuhai, premier tracé permanent certifié FIA en Chine.

Emmanuel Collard et Ralf Kelleners avaient alors piloté la Porsche AG n°36 vers la victoire après 149 tours de course. Comme l'a souligné Phillipp von Witzendorff, directeur des opérations de Porsche Chine : "Il y a trente ans, le rugissement de la Porsche 911 GT1 championne a enflammé le rêve du sport automobile en Chine sur le Circuit International de Zhuhai."

Une livrée historique revisitée avec soin

Loin d'une simple reproduction, les designers de Porsche ont réinterprété la livrée originale de 1996. Peinte à la main, elle associe les teintes Club Blue, Jebsen Blue et Guards Red sur une carrosserie blanche. Le logo Mobil 1 occupe une place de choix, rappelant trois décennies de partenariat entre la marque d'huile et le constructeur de Zuffenhausen.

Les détails poussent la précision encore plus loin. Le capot avant arbore l'écusson Porsche utilisé sur la GT1 en 1996 plutôt que l'emblème actuel. Les plaques d'extrémité du becquet arrière reproduisent le tracé même du circuit de Zhuhai, créant un lien direct avec le lieu de cette victoire mémorable.

Des jantes qui racontent l'histoire

Les jantes forgées en magnésium du pack Weissach ont été repeintes en BBS Gold satiné avec des bordures Brilliantchrome, évoquant l'esthétique de la GT1 d'origine. Un clin d'œil visuel qui ne manquera pas de ravir les connaisseurs.

Des performances dignes de l'ADN GT3

Sous cette robe historique se cache la mécanique éprouvée de la 911 GT3 actuelle. Le flat-six atmosphérique de 4.0 litres grimpe jusqu'à 9 000 tr/min et délivre 503 chevaux pour 450 Nm de couple. La puissance transite par une boîte PDK à double embrayage et sept rapports vers les roues arrière.

Les performances demeurent identiques au modèle de série : le 0 à 100 km/h est expédié en 3,4 secondes, tandis que la vitesse maximale atteint 310 km/h. Des chiffres qui placent cette GT3 dans la lignée des sportives les plus affûtées du marché.

Un habitacle rouge passion

L'intérieur ne démérite pas avec ses sièges baquets recouverts de cuir Guards Red. Des passants de ceinture blancs contrastent sur une bande de décoration blanche traversant la planche de bord. Première mondiale pour un projet Sonderwunsch : les poignées de porte et le contacteur d'allumage reçoivent également la teinte Guards Red, miroir des éléments rouges présents dans la GT1 de 1996.

La lunette arrière adopte un cache en fibre de carbone blanc orné d'un motif de parallélogrammes dorés et noirs, design emprunté au kit Manthey développé pour la GT3 RS. Sur le tablier arrière, l'inscription noire "Born in Flacht" rappelle l'origine du véhicule, fabriqué sur le site historique du sport automobile Porsche.

Une touche d'humour bienvenue

Au milieu de tous ces clins d'œil patrimoniaux, les seuils de porte en fibre de carbone affichent une inscription décalée : "Have Fun!" – comme pour rappeler que, malgré tout ce sérieux technique, le plaisir de conduire reste au cœur de l'ADN Porsche.

Cette 911 GT3 unique démontre une fois de plus le savoir-faire de la division Sonderwunsch, capable de transformer les désirs des clients les plus passionnés en réalité automobile. Un an et demi de développement aura été nécessaire pour parfaire chaque détail de cet hommage roulant à l'une des plus belles heures de Porsche en compétition.