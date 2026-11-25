Par Laurence Jardin / 25 novembre 2026 à 23:23 · 3 min de lecture

Le futur Porsche 718 Boxster électrique, prévu pour 2027, impressionne déjà lors des premiers essais avec un dynamisme qui pourrait surpasser la version thermique.

L'électrique au service du plaisir de conduite pur

L'année 2027 marquera-t-elle un tournant décisif dans l'histoire de la voiture de sport électrique ? Tout porte à le croire. Après les récentes annonces enthousiastes concernant la BMW M3 électrique, c'est au tour du Porsche 718 Boxster électrique de susciter l'enthousiasme des premiers essayeurs. Et les retours sont sans appel : ce roadster pourrait bien devenir la référence du plaisir de conduite en mode zéro émission.

Certes, l'exercice reste limité à ce stade. Une heure en tant que passager dans les collines de Majorque aux côtés du responsable de la dynamique véhicule, suivie de six tours seulement sur circuit au volant d'un prototype en phase finale de développement, ne constituent pas un essai complet. Mais ces premières impressions suffisent à comprendre l'ambition de Porsche : prouver qu'une sportive électrique peut rivaliser, voire surpasser, ses devancières thermiques.

Une stratégie de communication progressive

Porsche orchestre minutieusement la présentation de son futur modèle. La marque de Zuffenhausen multiplie les phases de découverte : d'abord des trajets passagers pour les journalistes, puis de courts essais sur prototype, avant la révélation de la version définitive prévue d'ici l'été, et enfin les essais complets du modèle de série.

Cette approche méthodique n'est pas anodine. Porsche doit convaincre ses clients et rassurer après les turbulences du développement. Le projet a subi d'importants retards en raison de difficultés d'approvisionnement en batteries et d'interrogations sur l'appétence réelle du marché pour une sportive électrique.

Un virage électrique assumé

La direction de Porsche a finalement tranché en abandonnant la version flat-six thermique un temps envisagée. Une décision courageuse qui contraste avec l'approche adoptée pour le Macan, où les deux motorisations coexistent. Mais contrairement au SUV, le 718 ne dispose pas de plateforme alternative compatible avec les strictes normes Euro 7.

L'évolution rapide de la technologie des batteries et la multiplication des interdictions de moteurs thermiques en Europe ont également pesé dans la balance. Porsche mise sur les progrès réalisés ces dernières années pour proposer une expérience électrique à la hauteur de son héritage sportif.

Un design fidèle à l'ADN Boxster

Sous le camouflage léger des prototypes essayés, le nouveau Boxster électrique ne renie pas ses origines. Les lignes restent fidèles à l'identité du roadster de Zuffenhausen, avec quelques évolutions notables :

Des dimensions légèrement supérieures à la génération sortante

L'intégration des nouveaux codes stylistiques Porsche, notamment les prises d'air avant à lamelles

Le maintien des proportions et des courbes caractéristiques qui ont fait le succès du modèle

Cette continuité visuelle participe de la stratégie de Porsche : rassurer les puristes en proposant une transition en douceur vers l'électrique, sans bouleverser l'identité du modèle. Le constructeur allemand veut démontrer qu'une sportive peut rester fidèle à elle-même, même en troquant les pistons contre des électrons.

L'aube d'une nouvelle ère sportive

Au-delà des enjeux techniques, le 718 Boxster électrique symbolise un moment charnière pour l'industrie automobile européenne. Les constructeurs doivent désormais prouver que la performance et les sensations de conduite ne sont pas l'apanage des moteurs thermiques. Porsche, avec son expertise reconnue en matière de dynamisme et de précision de conduite, se positionne en pionnier sur ce segment.

Les mois à venir seront décisifs. La présentation de la version définitive permettra d'en savoir plus sur les caractéristiques techniques, l'autonomie, les performances et bien sûr le tarif de ce roadster nouvelle génération. Une chose est certaine : Porsche ne veut laisser aucune place au doute sur sa capacité à réinventer la voiture de sport à l'ère électrique.