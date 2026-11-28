Par Laurence Jardin / 28 novembre 2026 à 16:16 · 3 min de lecture

Le camping-car chinois Armadillo Defier XT intègre une machine à laver, deux cuisines et peut accueillir trois personnes dans seulement 6 mètres de long.

Un concentré de technologie dans un format compact

Le constructeur chinois Armadillo frappe fort avec son Defier XT, un camping-car tout-terrain qui repousse les limites de l'optimisation de l'espace. Avec ses 6 mètres de longueur, ce véhicule d'expédition parvient à intégrer des équipements que l'on retrouve habituellement dans des modèles bien plus imposants.

Le véritable exploit réside dans l'aménagement intérieur. Trois couchages, deux cuisines complètes et même une machine à laver séchante trouvent leur place dans cette cellule en panneaux sandwich renforcés de fibre de verre. Cette dernière repose sur un sous-châssis fixé en trois points, garantissant flexibilité et robustesse lors des franchissements.

Un châssis MAN taillé pour l'aventure

Sous la carrosserie se cache un châssis MAN TGM 13.320, équipé d'un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 6,9 litres. Cette mécanique éprouvée développe 320 chevaux et un couple généreux de 1 250 Nm, transmis aux quatre roues motrices permanentes via une boîte automatique ZF à 8 rapports.

Pour les passages techniques, le système intègre trois différentiels blocables : essieu avant, pont central et essieu arrière. La suspension avant à lames combinée à la suspension pneumatique arrière garantit confort sur route et efficacité en tout-terrain. Avec un poids à vide de 7 800 kg, ce véhicule nécessiterait un permis C en France pour être conduit.

Un aménagement astucieux qui maximise chaque centimètre

L'arrière du Defier XT illustre parfaitement l'ingéniosité d'Armadillo. Le jour, un coin salon circulaire accueille trois convives. Le soir venu, un lit double de 2 mètres de long sur 1,20 mètre de large descend électriquement au-dessus des coussins. Les dimensions restent généreuses en longueur, mais la largeur impose une certaine proximité avec son partenaire de voyage.

Pour ceux qui préfèrent l'intimité, un lit simple fixe de 1,90 mètre sur 90 centimètres est installé à l'avant de la cabine habitable. Durant les trajets, les trois occupants prennent place dans la cabine du camion. L'absence de passage direct entre cabine et cellule oblige à sortir brièvement, mais un escalier électrique à trois marches déployable facilite l'accès latéral.

Double cuisine pour toutes les situations

La cuisine intérieure s'organise autour d'une plaque à induction avec hotte aspirante, complétée par un four micro-ondes et un réfrigérateur de 151 litres. Le sol en teck avec incrustations de caoutchouc offre adhérence et esthétique.

Mais c'est la seconde cuisine extérieure, installée sous l'auvent de 4 mètres, qui séduit particulièrement. Équipée d'un évier et d'une cuisinière à cartouche de gaz, elle permet de profiter pleinement des bivouacs en pleine nature sans encombrer l'espace intérieur.

Des équipements dignes d'un appartement

La salle de bain fixe avec cabine de douche et radiateur constitue un luxe appréciable. Mais l'élément le plus surprenant reste la machine à laver murale, capable de traiter 3 kg de linge et de le sécher ensuite. Seules les toilettes fonctionnent sans eau, un choix judicieux pour l'autonomie.

Le réservoir d'eau propre de 397 litres prend tout son sens face à ces équipements. En revanche, le réservoir d'eaux grises de seulement 98 litres, soit un quart de la capacité en eau propre, nécessite une attention particulière lors des séjours prolongés en autonomie.

Autonomie énergétique optimisée

Armadillo a équipé le Defier XT d'une batterie lithium-fer-phosphate de 940 ampères-heures sous 24 volts, soit environ 22,6 kWh de capacité. Huit panneaux solaires sur le toit fournissent 880 watts, tandis qu'un onduleur de 5 kW alimente l'ensemble des équipements électriques.

Le chauffage et l'eau chaude sont gérés par un système combiné alimenté au carburant, complété par un plancher chauffant dans la zone habitable. Le réservoir de diesel de 299 litres assure à la fois l'alimentation du moteur et du chauffage.

Un positionnement tarifaire élevé

En Chine, Armadillo commercialise le Defier XT à 2,58 millions de yuans, soit environ 350 000 euros au taux de change actuel. Un tarif conséquent qui s'explique par le niveau d'équipement et la base mécanique MAN réputée pour sa fiabilité.

Ce véhicule d'expédition se positionne comme une alternative compacte face aux mastodontes du genre. Le Bimobil EX 462 sur base Iveco Eurocargo mesure ainsi 7,60 mètres, tandis que le Kodiak 6x6 de R Truck-France atteint 11 mètres avec ses six roues motrices et ses 440 chevaux. Avec ses 6 mètres, l'Armadillo représente un compromis intéressant entre habitabilité et maniabilité relative.