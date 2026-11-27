Par Luc Morandini / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

BMW déploie des mises à jour sans fil sur 16 millions de véhicules dans 88 pays, ajoutant 24 nouvelles fonctions connectées en décembre.

Le constructeur munichois franchit une étape symbolique dans sa stratégie de véhicule connecté. BMW annonce pouvoir désormais mettre à jour par liaison sans fil 16 millions de véhicules répartis dans 88 pays, confirmant sa position de leader sur ce segment technologique dans l'industrie automobile.

Un déploiement massif depuis 2018

Lancé il y a plus de sept ans, le programme de mises à jour OTA (Over-The-Air) de BMW a pris une ampleur considérable. Ce qui a débuté comme une expérimentation technologique couvre désormais une flotte gigantesque de 16 millions de véhicules à travers le monde, incluant les marchés européens, américains et asiatiques.

Cette capacité de mise à jour à distance représente un avantage concurrentiel majeur face aux autres constructeurs premium encore en phase de déploiement de leurs infrastructures comparables. BMW peut enrichir l'expérience utilisateur sans imposer aux propriétaires de visites en concession chronophages.

24 nouvelles fonctions en décembre

La mise à jour Software Update 11/2026.3, déployée en décembre, illustre l'étendue des possibilités offertes par cette technologie. Ce pack logiciel contient cinq fonctions entièrement nouvelles et 19 améliorations réparties dans cinq catégories principales :

Aide à la conduite : évolutions de l'assistant d'autoroute et de trajet quotidien

: évolutions de l'assistant d'autoroute et de trajet quotidien Navigation : intégration renforcée de Google Maps et informations sur les bornes de recharge

: intégration renforcée de Google Maps et informations sur les bornes de recharge Recharge : nouveaux outils de retour d'expérience sur les stations

: nouveaux outils de retour d'expérience sur les stations Infodivertissement : accès à Prime Video, avatar IA, nouveaux widgets

: accès à Prime Video, avatar IA, nouveaux widgets Confort : séquences d'accueil personnalisables, écrans "Mes Favoris" enrichis

L'assistant d'autoroute gagne en autonomie

Parmi les évolutions notables, l'Highway & Commuting Assistant se dote de nouvelles capacités sur certains marchés. Les véhicules équipés du BMW Operating System X peuvent désormais freiner automatiquement à l'approche d'un feu rouge et soit redémarrer automatiquement, soit inviter le conducteur à reprendre la main lorsque le signal passe au vert.

Des fonctions variables selon les marchés

BMW insiste sur un point important : toutes les fonctions ne sont pas accessibles à tous les propriétaires. La disponibilité dépend de trois facteurs principaux : le système d'exploitation embarqué (8.5, 9 ou X), le marché de commercialisation et les équipements installés sur le véhicule.

Concrètement, un modèle vendu en Europe peut débloquer des fonctions de navigation indisponibles sur un véhicule identique commercialisé outre-Atlantique. De même, certaines évolutions d'assistance à la conduite nécessitent des packages d'options spécifiques pour être activées.

Une stratégie tournée vers le véhicule défini par logiciel

Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW AG en charge du développement, souligne l'importance de cette approche : "Depuis plus de sept ans, nos clients reçoivent des mises à jour à distance. Aujourd'hui, nous pouvons mettre à jour 16 millions de véhicules BMW. Avec nos Software Updates, nous créons dès la livraison du véhicule les fondations des innovations de demain."

Cette philosophie du "software-defined vehicle" transforme profondément l'industrie automobile. Là où un véhicule traditionnel conserve les mêmes fonctionnalités tout au long de sa vie, les modèles connectés peuvent évoluer et s'enrichir au fil du temps, à l'image des smartphones.

Un avantage dans la course technologique

Cette infrastructure de mise à jour massive confère à BMW une longueur d'avance dans la compétition technologique entre constructeurs premium. Avec 16 millions de véhicules connectés, le groupe bavarois dispose d'une base installée considérable pour déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités et corriger d'éventuels problèmes logiciels.

La capacité à faire évoluer les véhicules après leur vente devient un argument commercial de poids, particulièrement sur les modèles électriques où l'électronique embarquée joue un rôle central. Cette approche s'inscrit dans la stratégie globale de BMW qui prépare l'arrivée de nouveaux modèles en 2027, tous conçus pour tirer pleinement parti de cette architecture logicielle évolutive.