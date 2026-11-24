Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:21 · 2 min de lecture

BMW expérimente un poids lourd Mercedes équipé d'un moteur à hydrogène développé par Deutz dans le cadre du projet de recherche allemand HyCET.

Une première pour l'industrie automobile allemande

Le constructeur munichois franchit une nouvelle étape dans sa stratégie hydrogène en testant un poids lourd équipé d'un moteur à combustion fonctionnant à l'hydrogène. Cette expérimentation se déroule sur le site de production de Leipzig, où un Mercedes Econic de 18 tonnes assure désormais des tâches logistiques quotidiennes avec cette motorisation innovante.

Cette initiative marque une première significative pour l'industrie allemande, habituellement focalisée sur les technologies de pile à combustible pour l'hydrogène. BMW prend ici le contre-pied en privilégiant la combustion directe de l'hydrogène dans un moteur thermique adapté.

Un moteur six cylindres spécifiquement développé

Le cœur de ce projet repose sur le moteur TCG 7.8 H2, un six cylindres de 7,8 litres développé par Deutz, spécialiste reconnu des motorisations industrielles. Les performances annoncées sont particulièrement impressionnantes pour un usage logistique intensif.

La puissance maximale atteint 220 chevaux à 2200 tours par minute, mais c'est surtout le couple qui retient l'attention : pas moins de 1000 newtons-mètres disponibles dans une plage de régime comprise entre 1400 et 1600 tr/min. Ces caractéristiques garantissent une excellente capacité de traction et une souplesse d'utilisation idéale pour les manœuvres et les trajets en charge.

Le projet HyCET : une collaboration d'envergure

Ce camion expérimental s'inscrit dans le cadre du projet HyCET (Hydrogen Combustion Engine Truck), un programme de recherche et développement soutenu financièrement par le gouvernement allemand. BMW en assure le pilotage depuis 2022, coordonnant les efforts de plusieurs partenaires industriels pour faire aboutir cette technologie.

L'hydrogène face aux défis du transport lourd

Le choix de l'hydrogène pour les véhicules utilitaires lourds répond à des contraintes spécifiques que l'électrification sur batteries peine encore à satisfaire pleinement. Les temps de ravitaillement constituent l'argument majeur : quelques minutes suffisent pour faire le plein d'hydrogène, contre plusieurs heures pour recharger des batteries de camion.

Cette rapidité de ravitaillement s'avère cruciale pour deux segments d'activité particulièrement exigeants. D'une part, les trajets longue distance où les arrêts doivent rester brefs pour optimiser la productivité. D'autre part, les opérations multi-équipes où les véhicules fonctionnent presque en continu, rendant problématique toute immobilisation prolongée pour recharge.

Une approche complémentaire de la pile à combustible

BMW explore simultanément deux voies technologiques pour l'hydrogène. Si la marque teste déjà des véhicules à pile à combustible comme l'iX5 Hydrogen, ce camion à combustion représente une alternative potentiellement plus simple et moins coûteuse pour certaines applications industrielles.

La combustion directe d'hydrogène permet en effet de s'appuyer sur une architecture moteur thermique éprouvée, moyennant des adaptations techniques spécifiques. Cette approche pourrait faciliter l'industrialisation et réduire les coûts par rapport aux systèmes de pile à combustible, plus complexes et onéreux.

Vers une généralisation dans l'industrie ?

L'expérimentation menée à Leipzig vise à valider la fiabilité et l'efficacité opérationnelle de cette technologie dans des conditions réelles d'utilisation. Les enseignements tirés de ces tests pourraient ouvrir la voie à un déploiement plus large dans les flottes logistiques des constructeurs automobiles européens.

Pour BMW, cette initiative s'inscrit dans une stratégie de décarbonation de ses sites de production et de sa chaîne logistique. Le groupe bavarois s'est fixé des objectifs ambitieux de réduction d'émissions et explore toutes les solutions technologiques susceptibles d'y contribuer, de l'électrique à batterie jusqu'à l'hydrogène sous ses différentes formes.