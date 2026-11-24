Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

BYD commercialise en Chine le Fang Cheng Bao Tai 9, un SUV hybride rechargeable doté d'un volant escamotable qui disparaît dans la planche de bord.

Le géant chinois BYD vient de franchir une étape technologique inédite dans l'industrie automobile. Le constructeur commercialise désormais le Fang Cheng Bao Tai 9, un SUV hybride rechargeable équipé d'un volant escamotable entièrement fonctionnel – une première mondiale en production de série.

Un volant futuriste qui se range dans le tableau de bord

Lancé fin novembre 2024 sur le marché chinois, ce SUV six places transforme en réalité ce qui relevait jusqu'ici du concept-car. Le volant en forme de D traditionnel peut pivoter à plat et disparaître complètement dans la planche de bord lorsque le véhicule est stationné.

Cette prouesse technique repose sur une technologie surprenante : BYD utilise le même type de moteur qu'il développe pour ses robots humanoïdes. Xiong Tianbo, directeur général de Fang Cheng Bao, souligne l'importance de cette réalisation : "L'industrie parlait de volants escamotables depuis 2016 sans jamais parvenir à en produire un en série."

Un mécanisme conçu pour durer

Le système de pliage a été conçu pour résister à 80 000 cycles d'utilisation. Des charnières et actionneurs dissimulés permettent au volant de pivoter de 0 à 180 degrés. Une fois replié, il s'encastre dans un compartiment dédié en environ 10 secondes, avant qu'un panneau motorisé ne vienne masquer l'ouverture pour créer une surface parfaitement plane.

Cette fonction s'accompagne d'un siège conducteur inclinable jusqu'à 165 degrés, transformant l'habitacle avant en véritable espace lounge. Important : le mécanisme ne s'active que lorsque le SUV est à l'arrêt complet. BYD insiste sur le fait que cette innovation n'a aucun lien avec la conduite autonome.

Un SUV hybride aux performances remarquables

Au-delà de son gadget technologique, le Tai 9 impressionne par ses caractéristiques techniques. Ce mastodonte de 5,27 mètres de long repose sur un empattement de 3,13 mètres et propose une configuration six places réparties sur trois rangées (2+2+2).

Une motorisation hybride puissante

Sous le capot, la combinaison d'un moteur thermique 1,5 litre turbo et de deux moteurs électriques (avant et arrière) développe une puissance combinée de 536 chevaux. Les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,8 secondes.

La batterie Blade de 66,48 kWh, équipée de série sur toutes les versions, offre une autonomie électrique de 310 kilomètres selon le cycle chinois. Ces chiffres placent le Tai 9 dans la catégorie des hybrides rechargeables à forte capacité électrique.

Un positionnement stratégique pour BYD

Fang Cheng Bao, la sous-marque tout-terrain de BYD, n'est pas une expérimentation marginale. Elle a écoulé 43 872 véhicules en octobre dernier, soit une hausse de 41 % sur un an. Ces chiffres démontrent que BYD met un volume commercial significatif derrière une technologie que la plupart des concurrents n'ont présentée qu'en concept.

Le Tai 9 se décline en trois finitions, avec des tarifs s'échelonnant de 279 900 yuans (environ 36 000 euros) à 329 900 yuans (environ 42 000 euros) pour la version Foldable Smart Cabin équipée du volant escamotable.

Une technologie conforme aux nouvelles réglementations chinoises

Le timing de cette innovation est stratégique. La Chine a récemment durci ses règles de sécurité concernant les configurations de direction non conventionnelles, rendant notamment plus difficile l'homologation des volants de type "yoke" pour les futurs modèles. Un volant escamotable qui reprend une forme standard avant le démarrage du véhicule constitue une approche radicalement différente et conforme à ces nouvelles exigences.

Le véhicule utilise un système de direction "drive-by-wire", sans colonne de direction mécanique reliant le volant aux roues, ce qui facilite techniquement l'intégration du mécanisme escamotable.

Quelle disponibilité en Europe ?

Pour l'instant, le Tai 9 reste exclusivement destiné au marché chinois, sans annonce d'exportation vers l'Europe ou d'autres marchés. Cette innovation s'inscrit dans une vague d'innovations d'habitacle déployées par les différentes marques de BYD, notamment avec le récent Yangwang Altior et l'Atto 8 à trois rangées.

Alors que des équipements comme les roues arrière directrices se généralisent dans le segment, BYD mise sur l'originalité des habitacles pour se différencier de la concurrence. Reste à voir si cette technologie de volant escamotable trouvera son chemin vers les marchés occidentaux et si elle séduira au-delà de l'effet d'annonce.