Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Le SUV hybride rechargeable le plus vendu en Europe se renouvelle avec 374 chevaux en version haut de gamme, une autonomie de 1 030 km et la charge rapide.

Le champion européen des hybrides rechargeables se réinvente

Fort de son succès foudroyant sur le marché européen où il s'est imposé comme le SUV hybride rechargeable le plus vendu en à peine un an, le BYD SEAL U DM-i revient sous une forme améliorée pour le millésime 2027. Le constructeur chinois ne s'est pas contenté d'une simple mise à jour cosmétique : c'est une véritable montée en puissance que propose cette nouvelle génération du SUV familial de segment D.

Cette refonte intervient alors que le modèle est devenu une référence incontournable en 2025, aussi bien en Europe qu'en Espagne. L'objectif affiché est clair : conserver cette position dominante tout en franchissant un nouveau palier qualitatif sur tous les aspects clés du véhicule.

Une motorisation entièrement repensée pour plus d'efficacité

Le changement le plus significatif se situe sous le capot. BYD abandonne le moteur thermique atmosphérique au profit d'un nouveau bloc essence turbocompressé de 1,5 litre développant 130 chevaux (96 kW). Ce choix technique permet d'améliorer simultanément la puissance, les performances et l'efficience énergétique.

Trois versions pour répondre à tous les besoins

Le SEAL U DM-i 2027 se décline en trois configurations distinctes :

Boost : la version d'accès à la gamme associe le moteur thermique à un moteur électrique de 204 chevaux (150 kW) pour une puissance combinée de 238 chevaux (175 kW)

: la version d'accès à la gamme associe le moteur thermique à un moteur électrique de 204 chevaux (150 kW) pour une puissance combinée de 238 chevaux (175 kW) Comfort : elle conserve la même architecture que la Boost mais intègre une batterie de plus grande capacité offrant 130 km d'autonomie en mode 100% électrique et 1 030 km en usage combiné

: elle conserve la même architecture que la Boost mais intègre une batterie de plus grande capacité offrant 130 km d'autonomie en mode 100% électrique et 1 030 km en usage combiné Design : la version haut de gamme ajoute un second moteur électrique de 204 chevaux sur l'essieu arrière, portant la puissance totale à 374 chevaux (275 kW) et permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,1 secondes

La charge rapide pour toutes les versions

Autre avancée majeure : l'intégration de la charge rapide en courant continu sur l'ensemble de la gamme. Avec une puissance de recharge pouvant atteindre 55 kW, le temps nécessaire pour passer de 30% à 80% de charge est divisé par deux par rapport à la génération précédente.

Concrètement, il ne faut plus que 15 minutes pour la version Boost et 20 minutes pour les finitions Comfort et Design. Un atout de taille pour les longs trajets et l'usage quotidien.

Un équipement technologique soigné

Fidèle à sa réputation, BYD n'a pas lésiné sur l'équipement multimédia. La taille de l'écran central varie selon la finition : 12,8 pouces (32,5 cm) pour la Boost, et un généreux écran de 15,6 pouces (39,6 cm) pour les versions Comfort et Design.

Les trois modèles embarquent l'écosystème Google Built-in avec Google Maps pour la navigation, Google Assistant pour les commandes vocales, et l'accès à Google Play Store pour télécharger des applications compatibles.

Châssis et suspensions optimisés

La refonte ne se limite pas à la motorisation. BYD a entièrement revu la suspension arrière et la direction pour améliorer le confort de conduite et le comportement routier. La version Design bénéficie en outre d'une transmission intégrale grâce à son second moteur électrique, garantissant une motricité optimale en toutes circonstances.

Esthétique et personnalisation

Cette nouvelle mouture élargit la palette de couleurs disponibles avec deux nouvelles teintes : Burgundy Red et Graphite Blue, qui viennent compléter les Polar White, Time Grey, Obsidian Black et Boundless Cloud. L'ensemble de la gamme repose sur des jantes de 19 pouces de série.

Tarification et alternative électrique

Le BYD SEAL U DM-i 2027 sera proposé à partir de 39 300 € pour la version Boost d'entrée de gamme. Les prix grimpent jusqu'à 48 500 € pour la finition Design à transmission intégrale.

Pour ceux qui préfèrent une motorisation 100% électrique, BYD propose également le SEAL U en finitions Comfort et Design, affichés respectivement à 44 290 € et 48 290 €.

Avec ces améliorations substantielles et un positionnement tarifaire qui reste compétitif, le SEAL U DM-i 2027 semble avoir tous les arguments pour conserver sa couronne de SUV hybride rechargeable le plus vendu en Europe.