Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Un Argo 8x8 Response XTV de 1996, capable de rouler sur terre et de naviguer grâce à son moteur hors-bord, est en vente aux États-Unis pour 11 500 euros.

Un véhicule tout-terrain pas comme les autres vient de faire son apparition sur le marché de l'occasion américain. Cet Argo 8x8 Response XTV millésime 1996 propose une capacité rare : franchir aussi bien les terrains accidentés que les étendues d'eau, le tout pour un tarif de 11 500 euros environ.

Un concept amphibie éprouvé depuis trois décennies

L'Argo présenté ici n'est pas un bricolage amateur, mais le fruit d'une ingénierie spécialisée. La marque Argo, fondée au Canada en 1962 sous le nom d'Ontario Drive and Gear, s'est imposée comme référence mondiale des véhicules tout-terrain amphibies. Ce modèle XTV de 1996 illustre parfaitement la philosophie de la marque : aller partout, quelles que soient les conditions.

Le cœur du système repose sur huit roues motrices indépendantes, équipées de chenilles en caoutchouc. Cette configuration répartit le poids sur une large surface, permettant de franchir les sols meubles sans s'enliser. Sur l'eau, ces mêmes roues deviennent des pagaies rotatives, assurant une propulsion de base à environ 5 km/h.

Double motorisation pour une polyvalence maximale

Ce qui distingue cet exemplaire particulier, c'est sa double motorisation. Le moteur principal est un Briggs & Stratton Vanguard de 627 cm³ développant 23 chevaux, qui anime les huit roues sur terre. Mais l'atout majeur se trouve à l'arrière : un moteur hors-bord Mercury de 6 chevaux, monté sur un support dédié.

Cette combinaison offre une véritable polyvalence. Lorsque les chenilles perdent contact avec le fond d'un lac ou d'une rivière, le moteur Mercury prend le relais pour propulser l'engin dans l'eau avec davantage de puissance que les roues seules ne pourraient le faire.

Un entretien récent documenté

Le vendeur met en avant plusieurs interventions mécaniques récentes qui renforcent l'intérêt de cette proposition :

Révision complète du moteur terrestre

Remplacement des pneumatiques

Installation d'une batterie neuve

Ajout de deux treuils neufs

Durites d'alimentation neuves pour les deux moteurs

L'engin est livré avec un titre de propriété Michigan en règle ainsi qu'une immatriculation nautique, confirmant son double statut de véhicule terrestre et d'embarcation.

Un positionnement tarifaire attractif face aux modèles actuels

Avec son prix demandé de 11 500 euros, cet Argo de 1996 se positionne bien en deçà des tarifs pratiqués pour les modèles neufs. À titre de comparaison, le Frontier 650 8x8 actuel débute à 18 500 euros pour une vitesse maximale de 32 km/h sur terre et 5 km/h sur l'eau.

Les versions haut de gamme Conquest Pro 800 XT et 950 XT atteignent respectivement 51 000 et 51 200 euros, hors taxes et frais d'immatriculation. Ces modèles offrent certes des habitacles fermés et des équipements modernes, mais le fossé tarifaire reste considérable.

L'évolution technologique de la gamme Argo

La marque canadienne n'est pas restée figée depuis 1996. Le catalogue actuel témoigne d'avancées technologiques impressionnantes, notamment avec le X8 Integrator 2026, une version électrique à direction par patinage, conçue pour fonctionner sans pilote. Ce modèle illustre la transition vers des applications professionnelles et militaires autonomes.

Ces développements placent les anciens modèles comme celui proposé à la vente dans une catégorie particulière : celle des machines robustes, mécaniquement simples et accessibles financièrement, idéales pour les amateurs de loisirs outdoor sans prétention high-tech.

Un marché de niche aux multiples applications

Les véhicules amphibies à chenilles répondent à des besoins spécifiques : exploration de zones humides, chasse, pêche en sites isolés, opérations de sauvetage, ou encore travaux forestiers. Leur capacité à franchir boue, neige profonde, marécages et cours d'eau sans infrastructure leur confère une liberté de déplacement unique.

Pour les acheteurs européens, ce type d'engin reste rare sur le marché. L'importation depuis l'Amérique du Nord nécessite de prendre en compte les frais de transport maritime, les taxes douanières et l'homologation éventuelle selon l'usage prévu. Néanmoins, pour certains professionnels ou passionnés, ces contraintes peuvent se justifier face à l'absence d'alternative comparable sur le Vieux Continent.