Ce véhicule amphibie à 8 roues franchit terre et eau : il est à vendre pour 11 500 €
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
Sommaire
Un véhicule tout-terrain pas comme les autres vient de faire son apparition sur le marché de l'occasion américain. Cet Argo 8x8 Response XTV millésime 1996 propose une capacité rare : franchir aussi bien les terrains accidentés que les étendues d'eau, le tout pour un tarif de 11 500 euros environ.
Un concept amphibie éprouvé depuis trois décennies
L'Argo présenté ici n'est pas un bricolage amateur, mais le fruit d'une ingénierie spécialisée. La marque Argo, fondée au Canada en 1962 sous le nom d'Ontario Drive and Gear, s'est imposée comme référence mondiale des véhicules tout-terrain amphibies. Ce modèle XTV de 1996 illustre parfaitement la philosophie de la marque : aller partout, quelles que soient les conditions.
Le cœur du système repose sur huit roues motrices indépendantes, équipées de chenilles en caoutchouc. Cette configuration répartit le poids sur une large surface, permettant de franchir les sols meubles sans s'enliser. Sur l'eau, ces mêmes roues deviennent des pagaies rotatives, assurant une propulsion de base à environ 5 km/h.
Double motorisation pour une polyvalence maximale
Ce qui distingue cet exemplaire particulier, c'est sa double motorisation. Le moteur principal est un Briggs & Stratton Vanguard de 627 cm³ développant 23 chevaux, qui anime les huit roues sur terre. Mais l'atout majeur se trouve à l'arrière : un moteur hors-bord Mercury de 6 chevaux, monté sur un support dédié.
Cette combinaison offre une véritable polyvalence. Lorsque les chenilles perdent contact avec le fond d'un lac ou d'une rivière, le moteur Mercury prend le relais pour propulser l'engin dans l'eau avec davantage de puissance que les roues seules ne pourraient le faire.
Un entretien récent documenté
Le vendeur met en avant plusieurs interventions mécaniques récentes qui renforcent l'intérêt de cette proposition :
- Révision complète du moteur terrestre
- Remplacement des pneumatiques
- Installation d'une batterie neuve
- Ajout de deux treuils neufs
- Durites d'alimentation neuves pour les deux moteurs
L'engin est livré avec un titre de propriété Michigan en règle ainsi qu'une immatriculation nautique, confirmant son double statut de véhicule terrestre et d'embarcation.
Un positionnement tarifaire attractif face aux modèles actuels
Avec son prix demandé de 11 500 euros, cet Argo de 1996 se positionne bien en deçà des tarifs pratiqués pour les modèles neufs. À titre de comparaison, le Frontier 650 8x8 actuel débute à 18 500 euros pour une vitesse maximale de 32 km/h sur terre et 5 km/h sur l'eau.
Les versions haut de gamme Conquest Pro 800 XT et 950 XT atteignent respectivement 51 000 et 51 200 euros, hors taxes et frais d'immatriculation. Ces modèles offrent certes des habitacles fermés et des équipements modernes, mais le fossé tarifaire reste considérable.
L'évolution technologique de la gamme Argo
La marque canadienne n'est pas restée figée depuis 1996. Le catalogue actuel témoigne d'avancées technologiques impressionnantes, notamment avec le X8 Integrator 2026, une version électrique à direction par patinage, conçue pour fonctionner sans pilote. Ce modèle illustre la transition vers des applications professionnelles et militaires autonomes.
Ces développements placent les anciens modèles comme celui proposé à la vente dans une catégorie particulière : celle des machines robustes, mécaniquement simples et accessibles financièrement, idéales pour les amateurs de loisirs outdoor sans prétention high-tech.
Un marché de niche aux multiples applications
Les véhicules amphibies à chenilles répondent à des besoins spécifiques : exploration de zones humides, chasse, pêche en sites isolés, opérations de sauvetage, ou encore travaux forestiers. Leur capacité à franchir boue, neige profonde, marécages et cours d'eau sans infrastructure leur confère une liberté de déplacement unique.
Pour les acheteurs européens, ce type d'engin reste rare sur le marché. L'importation depuis l'Amérique du Nord nécessite de prendre en compte les frais de transport maritime, les taxes douanières et l'homologation éventuelle selon l'usage prévu. Néanmoins, pour certains professionnels ou passionnés, ces contraintes peuvent se justifier face à l'absence d'alternative comparable sur le Vieux Continent.
Questions fréquentes
Comment fonctionne la propulsion amphibie de l'Argo 8x8 ?
Sur terre, le véhicule utilise son moteur Briggs & Stratton de 23 chevaux qui entraîne huit roues équipées de chenilles. Sur l'eau, ces mêmes roues assurent une propulsion de base à environ 5 km/h, complétée par le moteur hors-bord Mercury pour plus de puissance.
Quel est le prix d'un Argo amphibie neuf actuellement ?
Les modèles neufs 8x8 d'Argo varient considérablement : le Frontier 650 débute à environ 18 500 euros, tandis que les versions haut de gamme Conquest Pro 800 XT et 950 XT atteignent 51 000 euros. L'exemplaire de 1996 proposé à 11 500 euros représente donc une option économique.
Quelles sont les améliorations récentes apportées à ce véhicule de 1996 ?
Le vendeur indique que le moteur principal a été révisé récemment. L'engin bénéficie également de pneus neufs, d'une batterie neuve, de deux treuils neufs et de durites d'alimentation remplacées pour les deux moteurs.
Quelle est la vitesse maximale de ce type de véhicule ?
Sur terre, les modèles Argo actuels atteignent environ 32 km/h. Sur l'eau, la vitesse est limitée à environ 5 km/h avec les roues seules, mais le moteur hors-bord permet d'améliorer significativement ces performances aquatiques.
Ce type de véhicule est-il disponible en Europe ?
Argo commercialise ses véhicules amphibies à l'international, notamment pour des usages professionnels, militaires ou de loisirs extrêmes. Ces engins restent cependant rares sur le marché européen et nécessitent généralement une importation spécifique.