Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

La Jaguar XJ220C châssis 002, première de sa catégorie aux 24 Heures du Mans 1993, a été homologuée pour circuler sur route et est proposée à 5,3 millions d'euros.

Une Jaguar de course légendaire vient de franchir un cap surprenant : le châssis 002 de la XJ220C, qui a disputé les 24 Heures du Mans 1993, roule désormais légalement sur route avec de vraies plaques d'immatriculation. Une prouesse technique signée par le spécialiste britannique Furlonger Specialist Cars, qui propose maintenant cette pièce d'histoire à la vente pour environ 5,3 millions d'euros.

Une victoire volée au Mans

L'histoire de ce châssis particulier reste indissociable d'une injustice sportive. En juin 1993, Jaguar engage trois de ses quatre XJ220C construites pour la saison aux 24 Heures du Mans. Le châssis 002, portant le numéro 50, est confié au trio John Nielsen, David Brabham et David Coulthard.

La course se déroule parfaitement : l'équipage termine 15ème au classement général et surtout franchit la ligne en tête de la catégorie GT. Une performance majeure pour le constructeur britannique. Mais un mois plus tard, la douche froide : disqualification.

Le motif ? Un problème purement administratif. Les documents d'appel ont bien été envoyés à l'organisateur de la course, mais ont manqué la date limite auprès de l'autorité française du sport automobile. La victoire revient alors à une Porsche 911 co-pilotée par Jürgen Barth. David Coulthard conserve néanmoins précieusement le trophée controversé en Écosse, parmi ses autres récompenses.

De la piste à la route : un défi technique

Transformer une voiture de course pure en véhicule homologué pour la circulation publique représente un défi considérable, surtout lorsqu'il s'agit d'une machine développant 850 chevaux. Pour mettre en perspective, la XJ220 routière de série produisait déjà 542 chevaux, ce qui en faisait l'une des supercars les plus puissantes de son époque.

La XJ220C de compétition embarque un V6 3,5 litres biturbo préparé pour l'endurance, avec près de 60% de puissance supplémentaire. Furlonger Specialist Cars a d'abord effectué une expertise mécanique complète avant d'entamer le processus d'homologation britannique.

Un avantage structurel décisif

Selon le spécialiste, la conversion s'est révélée "gérable" grâce à un élément crucial : la structure de base partagée entre la XJ220C de course et la XJ220 routière. Cette parenté technique a permis de conserver l'essentiel du matériel racing tout en satisfaisant aux exigences de l'inspection britannique.

Un prototype de course pur, sans équivalent routier, aurait nécessité des modifications bien plus lourdes et coûteuses. Furlonger affirme qu'il s'agit de la seule XJ220C-LM homologuée pour la route au monde.

Une livrée historique préservée

Malgré l'ajout de plaques d'immatriculation avant et arrière, le châssis 002 a conservé intégralement sa livrée de course de 1993. Les sponsors, le numéro 50 et tous les marquages d'époque restent intacts, témoignant de son authentique passé en compétition.

Cette préservation esthétique augmente considérablement la valeur historique de la voiture. Peu de véhicules peuvent se targuer d'avoir réellement couru au Mans tout en étant utilisables quotidiennement sur route ouverte.

Un parcours entre musées et collections privées

Après sa carrière en compétition et sa disqualification controversée, le châssis 002 a d'abord intégré le musée TWR de Jaguar. Tom Walkinshaw Racing était l'écurie partenaire responsable du développement et de l'engagement des XJ220C en compétition.

La voiture a ensuite rejoint la collection pharaonique du Sultan de Brunei, réputée pour abriter plusieurs milliers de véhicules parmi les plus rares et exclusifs au monde. C'est de cette collection qu'elle ressort aujourd'hui pour être proposée à la vente.

Un prix à la hauteur de l'exclusivité

Furlonger Specialist Cars affiche le châssis 002 à 4 499 990 livres sterling, soit environ 5,3 millions d'euros. Un tarif justifié par plusieurs facteurs : la participation effective aux 24 Heures du Mans, l'histoire sportive singulière avec sa disqualification, la rareté absolue (seulement quatre exemplaires construits) et désormais son statut unique de XJ220C homologuée route.

Pour ce prix, l'acquéreur obtiendra bien plus qu'une simple supercar britannique : un morceau d'histoire automobile, une légende de l'endurance et une voiture de course pilotable légalement sur route. Une combinaison extrêmement rare dans l'univers des collectionneurs.