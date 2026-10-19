Plus de 50 000 personnes déjà intéressées par la nouvelle Jaguar électrique : 80% sont de nouveaux clients

Par Martin Rochard / 19 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Jaguar attire 50 000 prospects pour sa révolution électrique, dont 80% n'ont jamais possédé la marque britannique, signant un pari stratégique audacieux.

Le pari fou de Jaguar commence à porter ses fruits. Alors que le constructeur britannique a pris la décision controversée de retirer l'intégralité de sa gamme pour se réinventer en marque 100% électrique ultra-premium, les premiers chiffres donnent raison à cette stratégie audacieuse.

Un succès d'estime prometteur avant même le lancement

Rawdon Glover, directeur général de Jaguar, a révélé au magazine australien Drive des statistiques encourageantes : plus de 50 000 personnes à travers le monde ont demandé à être tenues informées des développements de la marque. Ces prospects, baptisés "KMI" (Keep Me Informed) par l'entreprise, reçoivent régulièrement des communications sur l'évolution du projet.

Mais le véritable indicateur de réussite réside dans le profil de ces intéressés. Environ 80% d'entre eux n'ont jamais possédé de Jaguar auparavant. Une donnée cruciale qui valide l'approche du constructeur appartenant au groupe indien Tata Motors : plutôt que de tenter de convertir ses clients fidèles à l'électrique, Jaguar cherche délibérément à conquérir un tout nouveau public.

La Type 01 : manifeste d'une nouvelle philosophie

La Type 01, dévoilée récemment dans sa version de production, incarne cette rupture radicale. Cette GT électrique quatre portes présentée pour une commercialisation en 2027 marque un tournant spectaculaire par rapport aux modèles qui ont bâti la réputation de la marque au félin bondissant.

Le design, résolument avant-gardiste, ne laisse personne indifférent. Et c'est exactement l'effet recherché. Jaguar n'essaie pas de plaire à tout le monde. Le constructeur assume pleinement que ses futures créations diviseront l'opinion publique. L'objectif n'est pas de séduire chaque critique, mais de créer des véhicules qui résonnent fortement auprès d'une audience plus exclusive.

Un nouveau client type clairement identifié

Glover a précisé les contours de la clientèle visée : plus jeune, nettement plus aisée, et particulièrement sensible au design, à la technologie et à l'individualité. Des critères qui éloignent considérablement Jaguar de son positionnement traditionnel sur le segment premium classique.

Accepter de perdre pour mieux gagner

La stratégie comporte une part de risque assumée. L'année dernière, Glover estimait que jusqu'à 85% des acheteurs actuels se tourneraient vers d'autres marques lors de la transition vers une gamme composée exclusivement de véhicules électriques coûteux.

Plutôt que de tenter de retenir tout le monde, Jaguar préfère attirer une clientèle fortunée par une approche exclusive centrée sur le design et le luxe. Cette stratégie représente un pari considérable, surtout compte tenu de l'ampleur du changement par rapport à l'identité traditionnelle de la marque.

Néanmoins, le constructeur estime qu'une nouvelle base de clients est indispensable pour assurer sa viabilité commerciale. La GT électrique constituera le premier test majeur de cette approche audacieuse.

De Audi à Bentley : un saut de positionnement vertigineux

Le repositionnement implique d'abandonner la concurrence frontale avec le trio allemand BMW, Mercedes-Benz et Audi pour viser le territoire de marques comme Bentley. Un échelon tarifaire radicalement différent qui explique les modèles abandonnés : XE, XF, et même la XJ disparaissent définitivement du catalogue.

La Type 01 devrait occuper un segment tarifaire bien supérieur à ces modèles disparus. Jaguar devra donc convaincre des clients prêts à payer une prime substantielle pour sa nouvelle interprétation du luxe britannique.

Aucun retour en arrière malgré les turbulences du marché électrique

Malgré les rumeurs récurrentes et les difficultés actuelles du marché des véhicules électriques, Jaguar ne prévoit aucun retour aux moteurs thermiques ou aux hybrides rechargeables. Le constructeur s'engage pleinement à se réinventer comme marque de luxe entièrement électrique, refusant de garder un pied dans le passé pour rassurer les clients réticents à franchir le cap.

Réintroduire des motorisations essence ou hybrides compromettrait ce nouveau positionnement. Jaguar mise tout sur cette nouvelle direction, un choix radical dans un secteur automobile en pleine mutation.

De l'intérêt aux ventes réelles : l'épreuve de vérité

Les 50 000 inscriptions constituent un signal encourageant, mais Glover le reconnaît : l'intérêt en ligne reste très éloigné d'une commande ferme pour un véhicule électrique haut de gamme. Le défi consiste désormais à transformer cette curiosité en achats concrets.

Selon le directeur général, ces manifestations d'intérêt ont "validé la décision" de monter en gamme. Toutefois, la véritable mesure du succès résidera dans le nombre de signatures au bas des bons de commande. C'est là que se jouera l'avenir de cette Jaguar réinventée, loin du félin que nous connaissions.