Salon de Paris 2026 : la Citroën 2CV électrique à 13 000 € vole la vedette aux icônes rétro

Par Martin Rochard / 19 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Le Salon de Paris 2026 a marqué le grand retour d'icônes rétro électrifiées, avec la Citroën 2CV électrique à 13 000 € en tête d'affiche.

Le rétro-électrique règne en maître au Mondial de l'Auto

Le Salon de Paris 2026 aura été celui de tous les paradoxes : malgré une pléthore de nouveautés dévoilées, une étrange impression de déjà-vu planait sur les allées du parc des expositions. Partout où le regard se posait, des modèles iconiques et des appellations mythiques refaisaient surface, réinventés pour séduire une nouvelle génération d'automobilistes électrifiés.

Cette tendance nostalgique n'a rien d'un hasard : elle traduit la volonté des constructeurs européens de capitaliser sur leur patrimoine tout en accélérant leur transition électrique. Une stratégie qui semble porter ses fruits, à en juger par l'enthousiasme du public.

La Citroën 2CV électrique à 13 000 € : la star du salon

Sans conteste, la vedette du salon est la nouvelle Citroën 2CV électrique, affichée fièrement sur le stand de la marque aux chevrons. Proposée au tarif particulièrement attractif de 13 000 €, cette réinterprétation moderne de la mythique Deuche s'inscrit dans le cadre des nouvelles réglementations européennes E-Car.

Ces normes, récemment adoptées, visent à démocratiser la voiture électrique en autorisant la production de véhicules simplifiés, abordables et fabriqués en Europe. Un retour aux sources pour Citroën, qui avait fait de l'accessibilité sa marque de fabrique avec le modèle original lancé en 1948.

Un positionnement stratégique face aux citadines chinoises

Avec ce prix plancher, Citroën entend bien contrer l'offensive des constructeurs chinois sur le segment de l'électrique accessible. La 2CV moderne pourrait ainsi devenir le fer de lance d'une reconquête européenne du marché de l'entrée de gamme électrique.

Fiat joue aussi la carte de la nostalgie

Depuis le stand Citroën, impossible de manquer les deux créations Fiat qui font également le pari du rétro : les Multiplay et Multiplina. Ces deux modèles portent des noms qui font étrangement écho au passé de la marque italienne, bien que de manière quelque peu déroutante.

Chacun des deux véhicules rend hommage à des versions très différentes de l'ancienne Multipla, ce monospace iconique qui avait marqué les esprits par son design atypique. Une double référence qui pourrait semer la confusion chez les amateurs de la marque au Scorpion, mais qui témoigne de la richesse du catalogue historique de Fiat.

Peugeot ravive la flamme du sport automobile

Le lion n'est pas en reste dans cette compétition des rééditions. Peugeot a choisi de masquer sa nouvelle 208 sous une carrosserie directement inspirée de la légendaire T16 Groupe B, cette bête de course qui dominait les rallyes dans les années 1980.

Un clin d'œil appuyé à l'histoire sportive de la marque sochalienne, qui devrait ravir les nostalgiques des heures de gloire du sport automobile français. Mais ce n'est pas tout : le constructeur a également dévoilé un coupé 2+2 qui ressuscite le RCZ, disparu en 2015.

Le retour du coupé accessible

Cette renaissance du RCZ marque le retour de Peugeot sur le segment des coupés accessibles, un créneau délaissé par de nombreux constructeurs ces dernières années. Une stratégie audacieuse à l'heure où les SUV dominent les ventes, mais qui pourrait séduire les automobilistes en quête de conduite plaisir et de style.

Une tendance qui interroge l'avenir de l'automobile

Ce foisonnement de références au passé soulève une question fondamentale : l'industrie automobile manque-t-elle d'inspiration pour imaginer l'avenir ? Ou s'agit-il au contraire d'une stratégie marketing avisée, visant à rassurer les consommateurs face aux bouleversements technologiques de l'électrification ?

La réponse se situe probablement entre ces deux extrêmes. En réinventant leurs icônes, les constructeurs européens créent un pont émotionnel entre hier et demain, rendant la transition électrique plus acceptable pour le grand public. Une approche qui pourrait s'avérer gagnante dans les années à venir.