La Citroën 2CV électrique sera vendue 15 000 euros dès 2028

Par Laurence Jardin / 22 octobre 2026 à 16:00 · 3 min de lecture

Citroën dévoile un concept de 2CV électrique à partir de 15 000 euros pour 2028, revisitant l'icône française avec simplicité et légèreté dans un format compact.

Le retour d'une légende française en version électrique

Citroën vient de créer la surprise au Mondial de l'Auto 2026 en dévoilant un concept de 2CV électrique qui promet de révolutionner le segment des micro-citadines. Loin de reproduire simplement l'icône de 1948, le constructeur français réinvente l'esprit de simplicité et d'accessibilité qui a fait le succès de la "Deuche".

Xavier Chardon, PDG de Citroën, résume ainsi la philosophie du projet : "Réinventer la 2CV, ce n'est pas reproduire une voiture du passé, c'est réinventer ce qui la rendait unique : sa simplicité, son accessibilité et la liberté qu'elle offrait. Avec ce concept, nous transposons cet esprit dans le monde d'aujourd'hui pour rendre la mobilité électrique plus simple, plus humaine et plus désirable."

Un design rétro-moderne soigneusement étudié

L'équipe de design de Citroën a réussi un exercice d'équilibriste en évoquant les lignes de l'originale sans tomber dans le piège du pastiche. Les phares indépendants, les ailes légèrement bombées et les nervures verticales sur le capot et le hayon constituent autant de clins d'œil à la Duck historique.

La capote pliante fait également son retour, contribuant non seulement à l'esthétique mais aussi à la réduction du poids global. Avec seulement 3,76 mètres de long, cette nouvelle 2CV est encore plus compacte que son ancêtre, facilitant ainsi la conduite et le stationnement en milieu urbain.

La légèreté comme priorité absolue

Dans un marché des véhicules électriques où le poids ne cesse d'augmenter, Citroën fait le choix radical de la simplicité. En éliminant toutes les fonctions superflues, le constructeur vise un poids d'environ une tonne seulement pour la version de production.

Cette légèreté présente plusieurs avantages majeurs :

Réduction des coûts d'exploitation

Utilisation de batteries plus petites

Autonomie pratique suffisante avec moins de capacité

Consommation énergétique optimisée

Une technologie intelligente mais discrète

Malgré son approche minimaliste, Citroën n'a pas totalement renoncé à l'innovation technologique. En partenariat avec Michelin, la marque a développé un système révolutionnaire de surveillance des pneumatiques baptisé "jumeau numérique universel".

Ce dispositif crée un modèle informatique virtuel qui calcule en temps réel l'état des pneus : pression, température et usure. Sur la base de ces données, le véhicule détecte les conditions environnementales et adapte automatiquement les systèmes d'assistance à la situation.

Un intérieur épuré et fonctionnel

L'habitacle rompt totalement avec la tendance actuelle à la multiplication des écrans. À la place, Citroën propose des leviers, des interrupteurs physiques et un petit écran tactile central de 8 pouces avec des commandes rotatives. Les informations essentielles sont projetées dans le champ de vision du conducteur via un affichage tête haute.

Le panier central entre le conducteur et le passager, amovible comme la radio au style rétro, ajoute une touche de praticité quotidienne. Les porte-œufs intégrés dans les portières rappellent avec humour le cahier des charges original de la 2CV, qui devait pouvoir transporter des œufs à travers un champ sans les casser.

Des sièges pensés pour la vie en plein air

L'innovation la plus surprenante concerne les sièges. La banquette avant continue peut être détachée en quelques gestes simples pour être utilisée à l'extérieur du véhicule. Une seconde banquette équipe la rangée arrière, même si l'espace disponible dans cette version de 3,76 mètres reste à préciser.

Un positionnement tarifaire attractif

Citroën annonce un objectif de prix particulièrement ambitieux : environ 15 000 euros pour le modèle de série attendu d'ici 2028. Ce tarif positionnerait la 2CV électrique entre l'Ami et la C3 dans la gamme du constructeur, aussi bien en termes de dimensions que de prix.

Pour respecter ce positionnement, le véhicule devra se conformer à la réglementation européenne des voitures électriques (catégorie M1E). Cela impose une production en Europe et une longueur maximale de 4,20 mètres, des contraintes parfaitement compatibles avec le projet de Citroën.

Des spécifications techniques encore mystérieuses

Si le concept présenté au Mondial de l'Auto dévoile clairement la vision stylistique et philosophique de Citroën, les caractéristiques techniques demeurent encore confidentielles. Aucune information n'a filtré concernant la puissance du moteur électrique, la capacité de la batterie ou l'autonomie réelle du véhicule.

Ces données seront certainement précisées au fur et à mesure que le projet se rapprochera de sa phase de production. Une chose est certaine : en misant sur la légèreté et la simplicité, Citroën devrait pouvoir proposer une autonomie suffisante pour un usage urbain et périurbain avec une batterie de taille raisonnable.

Avec cette nouvelle 2CV électrique, Citroën signe un retour aux sources bienvenu dans un secteur automobile qui semble parfois perdre de vue les besoins réels des automobilistes. Rendez-vous en 2028 pour découvrir si cette philosophie séduira le public français.