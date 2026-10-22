ACC franchit le cap des 5 millions de cellules de batteries fabriquées en France

L'usine ACC de Douvrin produit désormais assez de batteries pour équiper 40 000 véhicules électriques, malgré des difficultés persistantes de production.

Une étape symbolique pour l'industrie française des batteries

L'usine ACC de Douvrin, dans les Hauts-de-France, vient de franchir un cap symbolique avec la production de 5 millions de cellules de batteries. Cette annonce, faite lors du Mondial de l'Automobile de Paris, témoigne du développement progressif de cette gigafactory française, même si le chemin reste semé d'embûches.

Avec cette production actuelle, ACC dispose d'une capacité suffisante pour équiper près de 40 000 véhicules électriques avec ses propres cellules. Un chiffre encourageant pour cette coentreprise qui rassemble Stellantis, Mercedes-Benz et Saft, filiale de TotalEnergies.

Une montée en puissance progressive mais difficile

Allan Swan, qui dirige ACC depuis mai 2026, se félicite de cette étape : "Atteindre 5 millions de cellules produites en France est un jalon important pour ACC et une démonstration claire des progrès réalisés par nos équipes au cours des dernières années. Cela montre que l'Europe peut développer et industrialiser des technologies de batteries avancées à grande échelle."

Pourtant, derrière ces déclarations optimistes se cache une réalité plus complexe. La gigafactory de Douvrin connaît des difficultés persistantes avec des taux de défauts élevés dans la production de cellules et de modules. Si l'entreprise affirme que ces taux "se rapprochent régulièrement des niveaux cibles", les problèmes d'approvisionnement restent préoccupants.

Des arrêts de production chez Stellantis

La situation s'est même traduite par des arrêts temporaires de production dans plusieurs usines Stellantis en France. Les sites de Sochaux, Rennes et Mulhouse ont été contraints de fermer temporairement fin octobre, pour des durées d'une semaine minimum. Si Stellantis justifie ces pauses par la volonté d'éviter une accumulation de stocks non adaptés à la demande, la pénurie de batteries ACC n'est pas étrangère à cette décision.

Le paradoxe est frappant : tandis que les usines tournent au ralenti faute de batteries longue autonomie, les clients font face à des délais d'attente pouvant atteindre huit mois pour leurs véhicules électriques. Les concessionnaires rapportent même des livraisons repoussées au premier ou deuxième trimestre 2027 pour certains modèles comme l'Opel Grandland, la Peugeot E-3008 ou l'E-5008.

Un plan d'expansion revu à la baisse

Face à ces difficultés, ACC a dû revoir ses ambitions initiales. Le projet prévoyait à l'origine la construction de trois usines en France, Allemagne et Italie. Aujourd'hui, la coentreprise se concentre exclusivement sur la montée en cadence de son unique usine de Douvrin.

Un deuxième bloc de production sera néanmoins mis en service l'année prochaine, destiné à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques Mercedes-Benz. Cette extension augmentera la capacité du site de 12,9 GWh, portant le total à près de 26 GWh. L'étape d'expansion finale prévoit trois blocs de production pour une capacité combinée d'environ 40 GWh.

L'appel à un soutien européen renforcé

Allan Swan ne cache pas les défis à relever : "L'Europe doit maintenant s'assurer que ses ambitions industrielles sont soutenues par un cadre permettant à la fabrication de batteries de concurrencer à armes égales. Seule une offre européenne compétitive sera en mesure de répondre à la demande de production 'Made in EU'."

Le dirigeant d'ACC espère une mise en œuvre rapide de l'Industrial Accelerator Act (IAA), actuellement en débat au niveau européen, qui pourrait "fournir le soutien nécessaire pour stimuler la demande de batteries fabriquées en Europe."

Une expertise chinoise pour améliorer la production

Pour remédier aux problèmes de qualité, ACC aurait fait appel à une équipe d'experts chinois au début de l'année. Au premier trimestre 2026, l'usine ne parvenait à équiper qu'environ 1 000 voitures par mois avec des batteries longue autonomie, très loin des objectifs initiaux. Cette assistance technique vise à augmenter la production et réduire les taux de défauts.

Un enjeu crucial pour l'électrification du groupe Stellantis

Les batteries ACC alimentent actuellement huit modèles premium du groupe Stellantis, tous construits sur la plateforme STLA Medium. Pour ces véhicules, les clients peuvent choisir entre une batterie de 73 kWh ou une version de 97 kWh offrant une autonomie supérieure, moyennant un surcoût de près de 5 000 euros.

C'est précisément cette version longue autonomie qui pose problème. La demande, particulièrement forte de la part des flottes d'entreprises, dépasse largement l'offre actuelle. Un porte-parole de Stellantis a d'ailleurs confirmé qu'ils ne reçoivent toujours pas suffisamment de batteries, même si ACC a réalisé des progrès significatifs en production.

Avec 2 500 employés répartis entre le centre de recherche et développement en Nouvelle-Aquitaine et la gigafactory des Hauts-de-France, ACC représente un acteur stratégique de l'industrie automobile française. Le succès ou l'échec de cette entreprise aura des répercussions directes sur la capacité de l'Europe à maintenir une industrie automobile compétitive face à la Chine et à réussir sa transition vers l'électrique.