Volkswagen : un véhicule sur huit électrique au T3, mais des chiffres contrastés

Volkswagen : un véhicule sur huit électrique au...

Par Sarah Wagner / 22 octobre 2026 à 20:00 · 3 min de lecture

Le Groupe Volkswagen affiche un recul de ses ventes électriques au T3 2026, malgré une forte progression en Europe compensant des chutes drastiques en Chine et aux USA.

Le Groupe Volkswagen traverse une période contrastée sur le marché des véhicules électriques. Les statistiques du troisième trimestre 2026 révèlent des performances en demi-teinte, avec une Europe dynamique qui ne parvient pas à compenser l'effondrement sur d'autres continents.

Des chiffres globaux en recul malgré la percée européenne

Entre juillet et septembre 2026, le géant allemand a écoulé 240 200 véhicules 100% électriques dans le monde, soit un recul de 4,7% par rapport à la même période en 2025. Cette baisse s'inscrit dans un contexte de difficultés globales, puisque l'ensemble des ventes du groupe, toutes motorisations confondues, ont chuté de 14,3% au T3 pour atteindre 1 885 300 unités.

Paradoxalement, les véhicules électriques résistent mieux que le reste de la gamme, ce qui fait grimper leur part à 12,7% des ventes totales du groupe au troisième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, Volkswagen a livré 678 700 véhicules électriques (-5,4%) pour un total de 6,01 millions de véhicules (-9%).

L'Europe, locomotive électrique du groupe

Si les chiffres mondiaux déçoivent, l'Europe fait figure d'exception remarquable. Avec 209 100 véhicules électriques livrés au T3, le groupe affiche une croissance impressionnante de 19,6% sur le Vieux Continent. Cette dynamique permet à Volkswagen de conserver sa position de leader européen avec une part de marché électrique passée de 18% à 20% en l'espace d'un an.

Martin Sander, membre du conseil d'administration élargi en charge des ventes, souligne cette tendance : "Sur notre marché domestique, nous constatons une accélération significative de la tendance vers les véhicules 100% électriques. Les principales raisons en sont les prix élevés actuels des carburants et l'élargissement de la gamme de modèles d'entrée de gamme."

Un carnet de commandes prometteur

L'avenir semble encourageant en Europe avec un carnet de commandes électriques en hausse de plus de 60%. La récente gamme urbaine électrique, comprenant la VW ID. Polo, l'ID. Cross, la Škoda Epiq et la CUPRA Raval, a déjà séduit près de 150 000 clients. Au total, les véhicules électriques représentent désormais environ 40% du carnet de commandes du groupe.

L'effondrement américain et chinois

Si l'Europe brille, les deux autres grands marchés mondiaux plombent les résultats. Aux États-Unis, les livraisons électriques se sont littéralement effondrées de 86,4% au T3, passant de 37 400 à seulement 5 100 unités. Sur neuf mois, le déclin atteint 78,4%.

Cette chute vertigineuse s'explique par la fin des programmes d'aides gouvernementales et le maintien de droits de douane pénalisants sur les importations. Le marché électrique américain dans son ensemble a fortement reculé après l'expiration de ces incitations.

La Chine, autre marché stratégique, enregistre également des performances décevantes avec une baisse de 30,1% au T3 et de 42,5% sur neuf mois. Le groupe note néanmoins un léger ralentissement de cette érosion au troisième trimestre grâce aux nouveaux modèles électriques développés localement. L'ensemble du marché chinois étant en recul (-30% pour Volkswagen toutes motorisations confondues), la situation reste préoccupante.

Škoda émerge comme champion électrique du groupe

L'analyse par marque révèle des disparités importantes au sein du groupe. Škoda s'impose comme le véritable moteur électrique avec une progression spectaculaire de 30% au T3 et de 41,3% sur neuf mois, atteignant 167 400 livraisons électriques.

Cette performance place deux modèles Škoda sur le podium des véhicules électriques les plus vendus du groupe :

Škoda Elroq : 92 200 unités (leader incontesté)

: 92 200 unités (leader incontesté) Volkswagen ID.4/ID.5 : 81 900 unités

: 81 900 unités Škoda Enyaq : 72 700 unités

: 72 700 unités Volkswagen ID.3 : 61 100 unités

: 61 100 unités Audi Q6 e-tron : 50 400 unités

À l'inverse, la marque Volkswagen accuse un recul de 22,4% au T3 et de 26,3% sur neuf mois, tandis qu'Audi chute de 21,5% au trimestre. L'écart entre Volkswagen et Škoda s'est considérablement réduit, passant de 50 000 unités à moins de 15 000 au T3.

Porsche redresse la barre

Une note positive émane de Porsche qui, après un premier semestre catastrophique (-31%), affiche une croissance de 2,5% au troisième trimestre. Cette reprise reste toutefois fragile face aux défis globaux.

Les hybrides rechargeables en progression

Pendant que les ventes de véhicules 100% électriques fléchissent, les hybrides rechargeables et véhicules à prolongateur d'autonomie connaissent un succès croissant. Avec 368 000 unités écoulées sur neuf mois, ils progressent de 23% et représentent 6,1% des ventes totales du groupe.

En Chine, les livraisons de véhicules électrifiés (incluant hybrides et électriques) auraient bondi de 30% au T3. Le groupe lance d'ailleurs son premier modèle à prolongateur d'autonomie, l'ID. ERA 9X04, sur ce marché stratégique.

Malgré ces difficultés passagères hors d'Europe, Volkswagen conserve une dynamique positive sur le continent avec un carnet de commandes en forte hausse. La part de 12,7% de véhicules électriques reste toutefois inférieure à celle de son concurrent Mercedes-Benz, qui affiche 16,8% au T3. Le défi pour le groupe allemand sera de transformer ces commandes en livraisons tout en redressant la situation sur les marchés américain et chinois.