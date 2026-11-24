Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:23 · 3 min de lecture

Volkswagen dévoile la nouvelle génération du T-Roc R, un SUV compact de 329 chevaux équipé d'une technologie hybride légère inédite pour la marque.

Volkswagen n'a pas dit son dernier mot en matière de modèles sportifs thermiques. La marque allemande vient de lever le voile sur la deuxième génération de son T-Roc R, un SUV compact qui bouscule les codes avec une puissance de 329 chevaux, faisant de lui le véhicule surélevé le plus musclé actuellement commercialisé par VW en Europe.

Une révolution technique sous le capot

Le nouveau T-Roc R ne se contente pas d'arborer un badge R et une carrosserie musclée. Sous son capot se cache une véritable prouesse d'ingénierie : le bloc 2.0 turbo EA888 dans sa dernière évolution evo5, désormais associé à un système hybride léger 48 volts inédit sur un modèle R.

L'innovation majeure réside dans l'association d'un compresseur électrique et d'un turbocompresseur à géométrie variable. Le compresseur électrique intervient aux bas régimes pour gommer totalement le turbo lag, ce temps de latence caractéristique des moteurs suralimentés. Résultat : une réponse instantanée de l'accélérateur et un couple maximal de 420 Nm disponible dès 1 900 tr/min.

Le système 48 volts comprend également un alterno-démarreur qui récupère l'énergie au freinage et en décélération. Cette électricité alimente le compresseur et permet au moteur de se couper temporairement en phase de roue libre, optimisant ainsi la consommation.

Des performances de référence dans le segment

Avec ses 329 chevaux, le T-Roc R abat le 0 à 100 km/h en 5 secondes pile et atteint une vitesse maximale bridée à 250 km/h. Des chiffres impressionnants pour un véhicule surélevé offrant un habitacle familial pratique.

La puissance transite par une boîte automatique DSG à double embrayage et sept rapports vers les quatre roues. Si l'absence de boîte manuelle pourra décevoir les puristes, Volkswagen compense avec un système 4MOTION Performance particulièrement sophistiqué incluant un différentiel arrière à répartition vectorielle du couple.

Cette technologie permet de distribuer la puissance indépendamment entre les deux roues arrière, améliorant considérablement l'agilité du SUV dans les enchaînements de virages serrés.

Un arsenal de modes de conduite impressionnant

Volkswagen a doté son T-Roc R de plusieurs profils de conduite, dont un mode Race obligatoire. Plus surprenant, les ingénieurs ont développé un réglage Special spécifiquement calibré pour le Nürburgring Nordschleife, adaptant la chaîne cinématique et les suspensions adaptatives DCC aux exigences de l'Enfer Vert.

Et parce qu'un peu de folie ne fait jamais de mal, même sur un SUV familial, Volkswagen a intégré un mode Drift. Le répartiteur de couple peut envoyer davantage de puissance sur la roue arrière extérieure pour faciliter les dérapages contrôlés sur circuit fermé.

Un look affûté fidèle à l'ADN R

Visuellement, le nouveau T-Roc R respecte les codes esthétiques de la famille R. Pare-chocs avant agressif, diffuseur arrière spécifique, détails extérieurs noir brillant et étriers de frein bleus composent sa signature visuelle. Les quatre sorties d'échappement ne laissent aucun doute sur ses intentions sportives.

Les jantes alliage de 19 pouces sont livrées de série, tandis que des roues forgées allégées de 20 pouces figurent au catalogue d'options, tout comme un système d'échappement en titane signé Akrapovič pour les plus exigeants.

Côté coloris, le Bleu Lapiz demeure la teinte signature, mais les clients peuvent également opter pour le Jaune Canari, le Blanc Pur, le Gris Loup Métallisé ou le Noir Grenadilla Métallisé, la plupart pouvant être associés à un toit noir contrasté.

Un habitacle théâtralisé

L'intérieur du T-Roc R reçoit des sièges sport avec surpiqûres bleues et logos R, ainsi qu'un volant dédié équipé de palettes de changement de vitesses et d'un bouton R bleu. Le Digital Cockpit Pro affiche des informations orientées performance : chronomètre GPS, accéléromètre, recommandations de passage de vitesses et visualisation de la répartition du couple entre les quatre roues.

Volkswagen a même ajouté une touche de mise en scène au démarrage. En maintenant le bouton start pendant au moins 1,5 seconde sans appuyer sur la pédale de frein avant de démarrer normalement, le quatre-cylindres monte brièvement à 3 000 tr/min. Les amateurs apprécieront également la sonorité d'échappement plus profonde et les crépitements au lever de pied.

Un positionnement tarifaire musclé

Le nouveau T-Roc R démarre à 59 995 euros en Allemagne, où les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Une somme conséquente pour un Volkswagen compact, mais ce modèle ne s'adresse clairement pas aux acheteurs de T-Roc standards.

Cette nouvelle génération pourrait bien représenter un jalon historique : avec la transition progressive de Volkswagen vers l'électrique, il s'agit probablement du dernier modèle R entièrement nouveau équipé d'une motorisation thermique. La Golf R continuera sa carrière et recevra peut-être encore des évolutions, mais un tout nouveau modèle de performance thermique signé Wolfsburg semble de plus en plus improbable dans les années à venir.

Pour les amateurs de sportives compactes, ce T-Roc R constitue donc une opportunité unique de profiter du savoir-faire de la division R avant le basculement définitif vers l'électrification.