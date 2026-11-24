Scout Traveler : le SUV électrique de 800 ch qu...

Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:23 · 3 min de lecture

Scout Motors promet un SUV électrique de 800 chevaux pour moins de 60 000 dollars, avec une autonomie de 805 km et des prestations premium sous les six chiffres.

Scout Motors, la marque américaine ressuscitée par le groupe Volkswagen, dévoile ses ambitions pour le Traveler, son futur SUV électrique au style rétro. Et les promesses sont particulièrement audacieuses pour un constructeur qui n'a encore jamais livré le moindre véhicule de production.

Un positionnement tarifaire agressif maintenu malgré l'inflation

Dans un contexte de hausse généralisée des coûts et de tensions tarifaires, Scout Motors réaffirme sa volonté de respecter ses engagements initiaux. Le Traveler sera proposé à partir de moins de 60 000 dollars dans sa version électrique de base, un prix que Scott Keogh, PDG de l'entreprise, qualifie de "100 % maintenu".

Mais l'information la plus intéressante concerne les versions haut de gamme. Contrairement à de nombreux constructeurs premium dont les modèles franchissent allègrement la barre des six chiffres une fois équipés, Scout promet qu'un Traveler avec la quasi-totalité des options disponibles culminera entre 80 000 et 90 000 dollars. De quoi rester accessible face aux Tesla Model X et autres Rivian R1S.

Le dirigeant estime d'ailleurs que la majorité des clients se positionneront autour de 60 000 dollars, suggérant qu'il ne sera pas nécessaire de se ruiner pour obtenir un véhicule correctement équipé.

800 chevaux et une autonomie de 805 km avec le système Harvester

Au-delà du prix, c'est surtout la fiche technique qui impressionne. Le Scout Traveler sera disponible avec un système baptisé Harvester, combinant une motorisation électrique à un moteur essence quatre cylindres atmosphérique agissant comme générateur. Ce dernier, monté derrière l'essieu arrière, proviendra du catalogue du groupe Volkswagen.

Les performances annoncées sont dignes d'une supercar :

Environ 800 chevaux

1 356 Newton-mètres de couple

0 à 97 km/h en 3,5 secondes

805 kilomètres d'autonomie totale

240 kilomètres en mode 100% électrique

Cette solution hybride rechargeable représente une alternative intéressante pour ceux qui hésitent encore à franchir le cap du tout-électrique, tout en conservant le couple instantané caractéristique de la propulsion électrique.

Un compromis technologique intelligent

Le concept du prolongateur d'autonomie n'est pas nouveau, mais Scout semble l'avoir optimisé. Avec 240 kilomètres d'autonomie électrique, la majorité des trajets quotidiens pourront s'effectuer sans utiliser une goutte d'essence. Le moteur thermique n'intervient que pour les longs voyages, éliminant l'anxiété liée à l'autonomie.

Une plateforme qui intéresse Audi

L'une des révélations les plus surprenantes concerne l'avenir de la plateforme à châssis séparé développée par Scout. Scott Keogh a confirmé que l'usine sud-carolinéenne de Scout et son architecture pourraient accueillir des véhicules d'autres marques du groupe Volkswagen.

Interrogé sur la possibilité qu'Audi ou Volkswagen développent un SUV à châssis séparé utilisant la base technique du Traveler, le dirigeant a évoqué une "possibilité réelle", tout en précisant qu'aucune décision n'était officialisée.

Cette perspective ouvre la porte à un scénario fascinant : un SUV premium Audi positionné face au Mercedes Classe G. Le constructeur aux quatre anneaux est régulièrement cité dans les rumeurs concernant un modèle tout-terrain de luxe, et la plateforme Scout pourrait lui offrir un raccourci vers ce segment où le groupe VW ne possède actuellement aucun concurrent direct aux États-Unis.

Une adaptation technique relativement simple

Selon le PDG de Scout, adapter la plateforme pour une autre marque serait relativement direct. Les essieux avant et arrière pourraient rester inchangés, tandis que les ingénieurs modifieraient le châssis pour accommoder différentes dimensions. Scout envisage d'ailleurs lui-même une version à trois rangées de sièges, nécessitant un empattement allongé et quelques ajustements architecturaux.

La question demeure toutefois de savoir qui assemblerait un éventuel véhicule Audi : Scout dans son usine de Caroline du Sud, ou Audi dans sa nouvelle usine géorgienne à 4 milliards de dollars, où la production des Q7, Q8 et Q9 doit débuter au début des années 2030.

Lancement prévu pour 2028

Les premiers modèles de production Scout sont attendus pour 2028, le Traveler SUV ouvrant la voie avant le pick-up Terra. L'entreprise affiche déjà 212 000 réservations, un chiffre encourageant qui témoigne de l'intérêt suscité par cette renaissance d'une marque mythique américaine.

Scout Motors devra néanmoins transformer ses promesses en réalité. Proposer un SUV électrique performant, capable en tout-terrain, avec 800 chevaux et une autonomie de 805 kilomètres pour moins de 90 000 dollars représente un défi considérable. Mais si l'entreprise parvient à tenir ses engagements, elle pourrait bien bouleverser le segment des SUV électriques premium et offrir au groupe Volkswagen une nouvelle corde à son arc dans sa transition électrique.