Tesla Model Y robotaxi : Elon Musk prépare une ...

Par Sarah Wagner / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Elon Musk annonce un Tesla Model Y robotaxi pouvant accueillir six ou sept passagers, totalement autonome et dépourvu de commandes manuelles.

Elon Musk ne cesse de repousser les limites de la conduite autonome. Le patron de Tesla vient d'annoncer le développement d'une version inédite du Model Y, totalement dépourvue de volant et de pédales, capable de transporter six ou sept passagers.

Un robotaxi familial pour compléter le Cybercab

Lors du sommet DealBook du New York Times le 18 novembre dernier, Elon Musk a levé le voile sur ce projet ambitieux. L'objectif ? Proposer une solution de transport autonome adaptée aux familles et aux groupes, là où le Cybercab deux places trouve ses limites.

"Nous avons besoin de véhicules autonomes pour transporter 4, 6 personnes ou une famille entière", a expliqué le milliardaire. Ce Model Y spécial viendrait ainsi compléter l'offre de robotaxis Tesla déjà en service à Austin, au Texas, avec le Cybercab.

Une annonce encore floue sur les détails

Malgré cette révélation, de nombreuses zones d'ombre persistent. Elon Musk n'a communiqué ni calendrier de lancement, ni tarification, ni même le nom définitif de ce véhicule. Aucune usine de production n'a été désignée, et aucun dossier réglementaire n'a été déposé à ce jour.

Le patron de Tesla s'est contenté d'une seule donnée chiffrée : selon lui, le Cybercab deux places devrait couvrir environ 90% des trajets passagers. Le Model Y à grande capacité prendrait en charge les 10% restants, correspondant aux déplacements de groupes plus importants.

Quelle différence avec la flotte actuelle ?

Actuellement, les robotaxis Tesla en service utilisent des Model Y classiques, équipés de volant et de pédales, pouvant transporter jusqu'à quatre passagers. Le Cybercab, récemment déployé à Austin, se situe à l'autre extrémité du spectre avec ses deux places et l'absence totale de commandes manuelles.

Ce dernier fait d'ailleurs l'objet d'une enquête fédérale portant sur environ 1 000 véhicules sans volant circulant dans la ville texane. Une vigilance réglementaire qui pourrait également concerner ce futur Model Y robotaxi.

Un Model Y L déjà disponible avec commandes classiques

Parallèlement, Tesla commercialise déjà aux États-Unis depuis juillet le Model Y L à trois rangées, affiché à 61 990 dollars (environ 57 000 euros). Ce véhicule familial peut accueillir six personnes, mais conserve un volant et des pédales pour une conduite conventionnelle.

Un marché encore sceptique face à l'autonomie totale

L'enthousiasme des consommateurs pour les véhicules entièrement autonomes reste modéré. Une étude menée par Cox Automotive révèle que seulement 10% des Américains privilégient un véhicule de niveau 5 (autonomie totale sans possibilité d'intervention), contre 17% en 2016.

La majorité des sondés (28%) préfère le niveau 4, offrant une autonomie complète avec option de reprise manuelle. Plus révélateur encore : seuls 38% des répondants se sentiraient en sécurité dans un véhicule de niveau 5, contre 87% dans une voiture moderne équipée d'aides à la conduite basiques.

Des ambitions européennes à confirmer

Si cette annonce concerne pour l'instant le marché américain, la question de son déploiement en Europe et en France reste entière. Les réglementations européennes sur la conduite autonome diffèrent sensiblement de celles des États-Unis, ce qui pourrait retarder ou compliquer l'arrivée de tels véhicules sur le Vieux Continent.

Tesla investit néanmoins massivement dans la production du Cybercab, avec 3,3 milliards de dollars alloués à sa fabrication dans la Gigafactory de Berlin. Un signal qui pourrait présager d'une expansion européenne de ces technologies autonomes dans les années à venir.

En attendant des précisions concrètes sur ce Model Y robotaxi familial, Tesla continue de concentrer ses efforts sur le déploiement et la validation de son Cybercab, dont la fiabilité et la sécurité restent sous surveillance rapprochée des autorités américaines.