IM5 : la berline chinoise qui veut détrôner Tesla pour 10 000 € de moins
Par Laurence Jardin · 2 min de lecture
Sommaire
La Chine multiplie les marques premium en Europe
Le paysage automobile européen connaît une véritable invasion de marques chinoises. Après Chery qui a lancé Jaecoo et Omoda l'année dernière, avant d'annoncer l'arrivée de véhicules badgés Chery et bientôt de la marque économique Lepas, c'est au tour de SAIC de multiplier ses enseignes. Mais plutôt que de miser uniquement sur l'accessibilité avec MG, le géant chinois a choisi de conquérir le segment premium avec IM, acronyme d'Intelligence in Motion.
Cette stratégie de diversification permet aux constructeurs chinois de couvrir tous les segments du marché automobile, des citadines économiques aux berlines premium. IM incarne cette volonté de monter en gamme et de rivaliser directement avec les références établies comme Tesla ou Mercedes-Benz.
IM5 : une berline-liftback aux ambitions affirmées
Fer de lance de cette offensive premium, l'IM5 adopte une silhouette de berline-liftback élancée. Avec ses dimensions généreuses approchant les cinq mètres de longueur, elle se rapproche davantage de la Volkswagen ID.7 que de la Tesla Model 3 en termes d'habitabilité, tout en affichant un tarif comparable à la californienne.
Lors d'un premier comparatif de groupe, l'IM5 s'est classée troisième derrière l'incontournable Tesla Model 3 et l'élégante nouvelle Mercedes-Benz CLA Electric. Mais un essai en conditions réelles sur plusieurs semaines permet souvent de révéler des qualités insoupçonnées lors d'une prise en main rapide.
Un positionnement tarifaire agressif
La stratégie commerciale d'IM repose sur un rapport équipement-prix particulièrement attractif. La version d'entrée de gamme Standard Range démarre à 39 950 euros, tandis que la Long Range testée affiche 45 495 euros au catalogue. Ce dernier tarif ne dépasse que de 500 euros celui d'une Tesla Model 3 Long Range Propulsion équivalente.
Les points forts du positionnement IM5 :
- Un tarif inférieur d'environ 10 000 euros à celui d'une Volkswagen ID.7 de gabarit comparable
- Une politique d'options minimaliste : peinture blanche Frozen White et habitacle blanc de série
- Des teintes extérieures alternatives facturées seulement 545 euros
- Un rapport espace intérieur/prix imbattable dans la catégorie
Une simplicité bienvenue dans la personnalisation
Contrairement à Tesla qui pratique une tarification élevée pour sortir du gris basique – de 1 300 à 2 000 euros selon les teintes –, IM adopte une approche plus démocratique. Pour 545 euros seulement, les clients peuvent choisir parmi plusieurs finitions extérieures. L'habitacle blanc, nettement plus élégant que l'alternative grise, vient équiper de série tous les modèles.
L'exemplaire soumis à cet essai longue durée n'a nécessité aucune option supplémentaire, conservant son prix catalogue de 45 495 euros. Cette politique transparente contraste agréablement avec la multiplication des options et des variantes qui complique souvent le configurateur des constructeurs établis.
Le défi de l'autonomie face à Tesla
Si l'IM5 Long Range accuse un retard d'environ 40 kilomètres d'autonomie WLTP par rapport à la Tesla Model 3 Long Range Propulsion, elle compense largement par son espace habitable supérieur. Pour les familles privilégiant le confort et le volume intérieur, ce compromis peut s'avérer gagnant, d'autant que le réseau de recharge européen continue de s'étoffer rapidement.
L'essai au long cours permettra de vérifier si les promesses d'autonomie se confirment dans un usage quotidien varié, mêlant trajets urbains, périurbains et autoroutiers. Les consommations réelles, souvent plus révélatrices que les cycles d'homologation, diront si l'IM5 peut réellement concurrencer les références établies dans ce segment premium en pleine ébullition.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la marque IM et quel est son lien avec MG ?
IM (Intelligence in Motion) est la nouvelle marque premium du conglomérat chinois SAIC, qui possède déjà MG. Contrairement à MG positionnée sur l'accessibilité, IM vise le segment premium-exécutif avec des modèles haut de gamme.
Quels sont les tarifs de l'IM5 et ses principaux concurrents ?
L'IM5 démarre à 39 950 € en version Standard Range et 45 495 € en Long Range. Elle se positionne face à la Tesla Model 3 Long Range Propulsion (environ 45 000 €) et la Volkswagen ID.7 qui coûte près de 10 000 € de plus.
Quelle est l'autonomie de l'IM5 par rapport à la Tesla Model 3 ?
La version Long Range de l'IM5 affiche une autonomie WLTP inférieure d'environ 40 kilomètres par rapport à la Tesla Model 3 Long Range Propulsion. Cependant, l'IM5 compense avec un gabarit plus généreux et un tarif similaire.
Quelles sont les options disponibles sur l'IM5 ?
L'IM5 se distingue par une politique tarifaire simple. La peinture Frozen White et l'habitacle blanc sont de série. Les autres teintes extérieures ne coûtent que 545 €, contre 1 300 à 2 000 € chez Tesla pour sortir du gris standard.