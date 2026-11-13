IM5 : la berline chinoise qui veut détrôner Tesla pour 10 000 € de moins

IM5 : la berline chinoise qui veut détrôner Tes...

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

La nouvelle IM5, sœur premium de MG, défie la Tesla Model 3 avec une berline électrique à près de 5 mètres de long au tarif de 45 495 euros en version Long Range.

La Chine multiplie les marques premium en Europe

Le paysage automobile européen connaît une véritable invasion de marques chinoises. Après Chery qui a lancé Jaecoo et Omoda l'année dernière, avant d'annoncer l'arrivée de véhicules badgés Chery et bientôt de la marque économique Lepas, c'est au tour de SAIC de multiplier ses enseignes. Mais plutôt que de miser uniquement sur l'accessibilité avec MG, le géant chinois a choisi de conquérir le segment premium avec IM, acronyme d'Intelligence in Motion.

Cette stratégie de diversification permet aux constructeurs chinois de couvrir tous les segments du marché automobile, des citadines économiques aux berlines premium. IM incarne cette volonté de monter en gamme et de rivaliser directement avec les références établies comme Tesla ou Mercedes-Benz.

IM5 : une berline-liftback aux ambitions affirmées

Fer de lance de cette offensive premium, l'IM5 adopte une silhouette de berline-liftback élancée. Avec ses dimensions généreuses approchant les cinq mètres de longueur, elle se rapproche davantage de la Volkswagen ID.7 que de la Tesla Model 3 en termes d'habitabilité, tout en affichant un tarif comparable à la californienne.

Lors d'un premier comparatif de groupe, l'IM5 s'est classée troisième derrière l'incontournable Tesla Model 3 et l'élégante nouvelle Mercedes-Benz CLA Electric. Mais un essai en conditions réelles sur plusieurs semaines permet souvent de révéler des qualités insoupçonnées lors d'une prise en main rapide.

Un positionnement tarifaire agressif

La stratégie commerciale d'IM repose sur un rapport équipement-prix particulièrement attractif. La version d'entrée de gamme Standard Range démarre à 39 950 euros, tandis que la Long Range testée affiche 45 495 euros au catalogue. Ce dernier tarif ne dépasse que de 500 euros celui d'une Tesla Model 3 Long Range Propulsion équivalente.

Les points forts du positionnement IM5 :

Un tarif inférieur d'environ 10 000 euros à celui d'une Volkswagen ID.7 de gabarit comparable

Une politique d'options minimaliste : peinture blanche Frozen White et habitacle blanc de série

Des teintes extérieures alternatives facturées seulement 545 euros

Un rapport espace intérieur/prix imbattable dans la catégorie

Une simplicité bienvenue dans la personnalisation

Contrairement à Tesla qui pratique une tarification élevée pour sortir du gris basique – de 1 300 à 2 000 euros selon les teintes –, IM adopte une approche plus démocratique. Pour 545 euros seulement, les clients peuvent choisir parmi plusieurs finitions extérieures. L'habitacle blanc, nettement plus élégant que l'alternative grise, vient équiper de série tous les modèles.

L'exemplaire soumis à cet essai longue durée n'a nécessité aucune option supplémentaire, conservant son prix catalogue de 45 495 euros. Cette politique transparente contraste agréablement avec la multiplication des options et des variantes qui complique souvent le configurateur des constructeurs établis.

Le défi de l'autonomie face à Tesla

Si l'IM5 Long Range accuse un retard d'environ 40 kilomètres d'autonomie WLTP par rapport à la Tesla Model 3 Long Range Propulsion, elle compense largement par son espace habitable supérieur. Pour les familles privilégiant le confort et le volume intérieur, ce compromis peut s'avérer gagnant, d'autant que le réseau de recharge européen continue de s'étoffer rapidement.

L'essai au long cours permettra de vérifier si les promesses d'autonomie se confirment dans un usage quotidien varié, mêlant trajets urbains, périurbains et autoroutiers. Les consommations réelles, souvent plus révélatrices que les cycles d'homologation, diront si l'IM5 peut réellement concurrencer les références établies dans ce segment premium en pleine ébullition.