Tesla Roadster : l'interface futuriste dévoilée avec un mode propulseurs révolutionnaire

Par Laurence Jardin / 31 octobre 2026 à 08:04 · 3 min de lecture

Le nouveau Tesla Roadster révèle son interface utilisateur rétro-futuriste avec gestion avancée de l'aérodynamique et système de propulseurs à gaz froid.

Tesla vient de lever le voile sur l'interface utilisateur de son futur Roadster de nouvelle génération, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le constructeur californien ne fait pas les choses à moitié. Dévoilé ce mois-ci dans une version complètement repensée, ce supercar électrique affiche désormais un système d'affichage qui marie esthétique rétro et technologies de pointe.

Une interface pensée pour la piste

L'écran de télémétrie du Roadster concentre une impressionnante quantité d'informations vitales pour le pilotage. Le design adopte une esthétique rétro-futuriste frappante, avec des éléments rouges contrastant sur fond noir, rappelant l'univers visuel du Cybertruck.

Les pilotes ont accès en temps réel aux températures de la batterie et des moteurs électriques, au statut du système aérodynamique actif incluant le ventilateur (réglable sur Max Grip), ainsi qu'à l'équilibrage des freins et de l'aérodynamique. Bien entendu, l'enregistrement et l'affichage des temps au tour sont également de la partie.

Contrôle total de l'aérodynamique

L'un des aspects les plus impressionnants de cette interface réside dans la granularité des réglages proposés. Les conducteurs peuvent actionner individuellement les déflecteurs situés derrière les ailes arrière, qui évacuent l'air haute pression généré par les roues avant. Une animation du Roadster, affichée à côté des paramètres, se modifie en temps réel selon les sélections effectuées.

Les volets de capot, la hauteur de suspension et divers réglages aérodynamiques s'ajustent d'un simple toucher d'écran. Cette approche numérique des commandes véhicule traduit la philosophie Tesla : tout contrôler via l'écran central.

Le mode propulseurs : la cerise sur le gâteau

L'interface intègre également des informations dédiées au système de boosters et propulseurs, avec des indicateurs de statut affichés en bas de l'écran du mode piste. Si la vidéo de démonstration ne montre pas comment les pilotes activeront ce système, on peut s'attendre à un écran d'activation spécifique pour une fonction aussi emblématique.

Tesla commercialisera une version du Roadster équipée de propulseurs à gaz froid, offrant un boost de cinq secondes. Le temps de recharge du système ? Jusqu'à six heures, ce qui en fait un atout à utiliser avec parcimonie.

Des performances stratosphériques

Selon les annonces du constructeur, le Roadster Thrust pourra bondir de 0 à 97 km/h en moins de 0,9 seconde. La version ultra-exclusive Roadster Rocket, accessible uniquement sur invitation, afficherait un temps de 0,59 seconde pour cet exercice, avec une vitesse maximale théorique de 531 km/h.

Pour le modèle de production standard, Tesla vise une vitesse de pointe de 344 km/h, ce qui en ferait déjà l'un des véhicules de série les plus rapides au monde.

Une longue attente qui touche à sa fin

Près d'une décennie s'est écoulée depuis la première présentation du Roadster de nouvelle génération. Le coupé dévoilé récemment ne ressemble en rien au concept d'origine. Le design s'est affûté, adoptant une esthétique proche du Cybertruck qui se retrouve jusque dans l'interface logicielle.

Tesla annonce un démarrage de la production courant 2026. Connaissant la réputation du constructeur en matière de délais, cette date reste à confirmer. L'incertitude demeure également sur la version qui sera produite en premier : la Performance sans boosters ou la Roadster Thrust équipée du système de propulseurs.

Pour les amateurs européens de supercars électriques, ce Roadster représente une proposition unique sur un marché dominé par les hypercars thermiques ou hybrides. Reste à connaître les conditions de commercialisation sur le Vieux Continent et, surtout, le tarif final qui sera appliqué en France, où les taxes sur les véhicules de luxe peuvent significativement alourdir la facture.