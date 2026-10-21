Ultraviolette veut devenir le Tesla de la moto : "Partir du haut de gamme facilite ensuite la descente"

Le constructeur indien Ultraviolette défend sa stratégie premium avant d'attaquer le marché de masse, avec des motos électriques déjà disponibles en Europe.

Une startup indienne qui bouscule les codes du deux-roues électrique

Fondée en 2016 à Bengaluru et soutenue par TVS Motor ainsi que des investisseurs de premier plan comme Lingotto, TDK Ventures, Qualcomm Ventures ou encore Zoho Corporation, Ultraviolette Automotive ambitionne de devenir le Tesla du monde des deux-roues. Une ambition audacieuse pour cette startup du Karnataka, dans le sud de l'Inde, qui a choisi une voie radicalement différente de celle empruntée par les constructeurs indiens traditionnels.

Plutôt que de se lancer immédiatement sur le marché de masse avec des produits abordables, Ultraviolette s'est positionnée dès le départ comme une marque axée sur la performance et la technologie. Un pari risqué mais qui commence à porter ses fruits, avec des motos déjà commercialisées dans 19 pays européens.

Des années de développement pour maîtriser la technologie

Au lieu de sous-traiter ou d'acheter des composants standards pour accélérer sa mise sur le marché, Ultraviolette a passé des années à développer ses technologies de base en interne. L'entreprise conçoit elle-même ses batteries, ses groupes motopropulseurs et ses systèmes de contrôle électronique.

Vinayak Bhat, directeur produit de l'entreprise qu'il a rejointe en 2017, revient sur cette stratégie lors du Sommet indien du transport propre 2026 : "En 2017, notre objectif était d'ingénier une preuve de concept démontrant les cibles que nous voulions atteindre : la plus grosse batterie, 300 kilomètres d'autonomie, une accélération ultra-rapide et la vitesse de pointe souhaitée."

Des performances qui impressionnent

Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2025, le prototype F99 a franchi la barre des 258 km/h, devenant ainsi la moto indienne la plus rapide jamais construite. Plus impressionnant encore, en juin dernier, la F77 Mach 2 – commercialisée en Inde et sur les marchés internationaux – est devenue la première moto indienne à boucler un tour complet du circuit montagneux du Tourist Trophy de l'île de Man, l'une des épreuves les plus exigeantes et dangereuses du monde motocycliste.

Une approche platforme pour accélérer le développement

Ultraviolette n'a jamais voulu se limiter à un seul modèle. Dès 2017, l'équipe a développé une approche modulaire permettant de décliner rapidement plusieurs produits à partir d'une même base technique. Aujourd'hui, la plateforme F77 a donné naissance à trois modèles distincts : la F77 elle-même, ainsi que les X47 et SuperStreet, couvrant différents segments du marché.

La nouvelle plateforme 100 volts représente la prochaine génération technologique de la marque. Contrairement à la plupart des constructeurs qui utilisent des architectures de 48 à 60 volts, Ultraviolette s'apprête à commercialiser le premier scooter électrique indien fonctionnant sur une architecture 100 volts. En parallèle, les ingénieurs travaillent sur un système 400 volts destiné aux motos électriques hautes performances, prévu pour un lancement à moyen terme.

Pourquoi partir du premium pour aller vers le grand public ?

La stratégie d'Ultraviolette va à contre-courant de ce qui se fait habituellement en Inde, où les constructeurs démarrent généralement par des produits populaires avant de monter en gamme. Vinayak Bhat justifie ce choix avec conviction :

"C'est la meilleure chose que nous ayons faite. Premièrement, nous ne voulions pas vendre uniquement enInde, mais proposer un produit mondial. Nous devions briser la perception selon laquelle seuls les produits importés sont bons. Pour cela, l'Inde doit démontrer qu'elle peut produire un véhicule de haute performance et de qualité qui soit aussi désirable."

Les avantages techniques d'une approche "top-down"

Au-delà de l'image de marque, cette stratégie présente des avantages techniques considérables. En s'attaquant d'emblée aux défis d'ingénierie les plus complexes – autonomie de 300 kilomètres, puissance de 40 chevaux, performances élevées – Ultraviolette a développé des compétences qui facilitent ensuite la création de produits moins exigeants.

"Si nous parvenons à résoudre le problème le plus difficile en premier, la descente devient beaucoup plus simple", explique Vinayak Bhat. "Nous n'avons pas à tout réingénier fondamentalement. Cela nous aide à nous étendre vers d'autres segments de marché beaucoup plus rapidement, tout en ayant déjà établi notre réputation de marque premium, ce qui inspire confiance et qualité."

Des prix en baisse grâce à l'optimisation

Bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels : le prix de la F77 a considérablement diminué depuis son lancement. Proposée entre 3 460 et 5 008 euros en 2022, elle démarre aujourd'hui à 2 813 euros. Cette réduction s'explique par deux facteurs principaux.

D'une part, la normalisation des prix des matières premières après les perturbations liées au COVID-19. Les composants électroniques et les semi-conducteurs, dont les prix avaient triplé au pic de la crise, sont revenus à des niveaux plus raisonnables.

D'autre part, l'optimisation continue de la conception. Avec 3 millions de kilomètres de données collectées auprès des véhicules en circulation dans le monde, Ultraviolette peut désormais identifier précisément les systèmes sous-utilisés et optimiser ceux qui sont essentiels, réduisant ainsi les coûts sans compromettre la sécurité.

Des retards mais une vision claire

Tous les projets n'avancent pas aussi vite que prévu. Les modèles Tesseract et Shockwave, dévoilés en mars 2025 et initialement prévus pour la première moitié de 2026, ont pris du retard. Ultraviolette a reconnu des défis techniques, notamment concernant l'architecture électrique nécessaire pour atteindre les performances et l'autonomie visées sur un format scooter.

La solution ? Passer à une architecture haute tension, similaire à ce que font les constructeurs automobiles avec leurs systèmes 800 volts. Cette approche permet de réduire les courants, limiter les pertes et maintenir les coûts bas tout en offrant de meilleures performances – exactement la philosophie qui guide Ultraviolette depuis ses débuts.

Avec ses motos déjà présentes sur 19 marchés européens et une feuille de route technologique ambitieuse, Ultraviolette démontre qu'il est possible pour un constructeur indien de rivaliser avec les marques établies sur le terrain de la performance électrique. Une stratégie qui pourrait bien inspirer d'autres acteurs du secteur.