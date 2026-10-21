Hyundai Bayon 2027 : le plus petit SUV de la marque fait peau neuve en Europe

Hyundai Bayon 2027 : le plus petit SUV de la ma...

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 20:00 · 3 min de lecture

Le Hyundai Bayon seconde génération arrive en 2027 avec un design musclé, une version hybride complète et une technologie embarquée digne des modèles premium.

Hyundai mise gros sur son petit SUV urbain. Le constructeur coréen vient de dévoiler la seconde génération de son Bayon, le modèle d'entrée de gamme dans la famille des SUV de la marque en Europe. Avec un design radicalement transformé et une montée en gamme technologique impressionnante, ce crossover compact entend bien se tailler une place de choix sur le segment très disputé des SUV urbains.

Un style beaucoup plus affirmé et musclé

Exit les lignes douces de la première génération. Le Bayon 2027 adopte un langage stylistique beaucoup plus anguleux et affirmé, comme si Hyundai avait croisé le Kona avec la future Elantra. Les arêtes sont plus marquées, les ailes plus prononcées, et la protection de bas de caisse bien plus imposante confère au véhicule une posture plus haute et robuste.

À l'avant, impossible de rater la signature lumineuse horizontale qui s'étend sur toute la largeur, accompagnée de projecteurs LED à projection avec éclairage statique dans les virages. L'arrière reprend le même traitement lumineux, tandis qu'un bouclier anguleux renforce l'aspect baroudeur du petit crossover.

Les acheteurs pourront personnaliser leur Bayon avec des jantes alliage jusqu'à 18 pouces, un toit bicolore et plusieurs finitions de carrosserie : unie, métallisée, nacrée ou même mate. La version N Line, disponible dès le lancement, se distingue par ses propres roues de 18 pouces, des détails en mesh technique, des protections noires brillantes et un diffuseur arrière intégrant deux sorties d'échappement.

Des dimensions en hausse pour plus d'espace

Hyundai a décidé de faire grandir son benjamin. Le nouveau Bayon affiche désormais 4,24 mètres de longueur pour 1,81 mètre de largeur, soit un gain de 6,5 cm en longueur et 3,5 cm en largeur. L'empattement atteint 2,60 mètres, ce qui devrait profiter à l'habitabilité intérieure, notamment aux places arrière.

Malgré cette croissance, le Bayon conserve des dimensions contenues, idéales pour la conduite en ville. Côté capacité de chargement, les versions thermiques offrent 440 litres dans le coffre, avec un espace de rangement supplémentaire sous le plancher. Les déclinaisons hybrides sacrifient quelques litres avec 397 litres disponibles, la batterie et les composants électriques réduisant légèrement l'espace utile.

Un habitacle technologique qui garde des boutons

L'intérieur du Bayon 2027 marque une vraie rupture avec la génération sortante. Selon les finitions, la planche de bord accueille deux écrans de 12,3 pouces disposés dans une configuration panoramique incurvée : l'un pour l'instrumentation numérique, l'autre pour l'infodivertissement.

Bonne nouvelle pour les réfractaires au tout-tactile : la console centrale, bien que d'apparence peu conventionnelle avec ses longues aérations verticales, conserve une multitude de boutons physiques pour les fonctions principales. Un choix pragmatique qui devrait plaire aux utilisateurs au quotidien.

La dotation technologique impressionne pour un véhicule positionné en entrée de gamme chez Hyundai. On retrouve :

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Recharge de smartphone par induction

Clé digitale via smartphone ou montre connectée

Sièges avant chauffants et ventilés

Sièges arrière chauffants et inclinables

Aérations arrière dédiées

Système audio Bose

Toit panoramique ouvrant

Une gamme de motorisations qui s'étoffe

Au lancement, Hyundai proposera son moteur essence 1.0 turbo en deux niveaux de puissance : 90 et 115 chevaux. Le premier est associé à une boîte manuelle à six rapports (oui, elle existe encore !), tandis que le second peut recevoir une transmission automatique à double embrayage à sept rapports. Les vitesses de pointe s'établissent respectivement à 171 km/h et 180 km/h.

Mais la vraie nouveauté réside dans l'arrivée d'une version hybride complète, une première pour le Bayon qui ne disposait jusqu'alors que d'une micro-hybridation. Ce système associe un moteur essence 1.6 à un moteur électrique et une boîte automatique à double embrayage à six rapports, pour une puissance combinée de 136 chevaux.

Cette motorisation hybride intègre un freinage régénératif adaptatif, avec des palettes au volant permettant au conducteur d'ajuster le niveau de récupération d'énergie selon ses préférences et les conditions de conduite.

Un positionnement qui interroge face au Kona

Avec cette seconde génération nettement plus aboutie, le Bayon se rapproche dangereusement du territoire du Kona, historiquement positionné comme le SUV d'entrée de gamme de Hyundai. Cette montée en gamme du petit frère pourrait-elle cannibaliser les ventes du Kona ? La question se pose légitimement.

Pour le constructeur coréen, c'est peut-être un problème bienvenu : multiplier les références dans le segment très porteur des SUV urbains permet de ratisser large. Pour les clients européens, cette diversité de l'offre représente un avantage indéniable, même si certains pourraient se sentir débordés par le nombre de crossovers compacts disponibles sur le marché.

Hyundai n'a pas encore communiqué les tarifs ni les détails de disponibilité selon les marchés européens. Le nouveau Bayon 2027 devrait néanmoins arriver dans les concessions au cours de l'année, prêt à en découdre avec les Peugeot 2008, Renault Captur et autre Volkswagen T-Cross sur le très disputé marché français des SUV urbains.