La Hyundai N Vision 74 ne verra jamais le jour ...

Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:22 · 2 min de lecture

Hyundai enterre définitivement son projet de supercar N Vision 74 à hydrogène pour des raisons économiques, malgré l'enthousiasme suscité par ce concept rétro-futuriste.

Le constructeur coréen Hyundai vient d'officialiser ce que beaucoup redoutaient : la spectaculaire N Vision 74 ne sera jamais produite en série. Cette supercar à hydrogène, qui avait enflammé l'imagination des passionnés lors de sa présentation, restera à l'état de concept.

Un projet ambitieux tué par la rentabilité

Dans une interview accordée à nos confrères américains, Simon Loasby, directeur du centre de design Hyundai, a confirmé que la marque n'avait aucun plan de production pour la N Vision 74. Les raisons sont purement économiques, comme l'explique le responsable : "Tout se résume aux calculs du business case. Si vous vous en tenez strictement aux volumes de ce seul véhicule et à son impact, vous n'avez aucune chance. Si vous élargissez aux bénéfices en termes d'image de marque, les chances augmentent."

Cette déclaration met fin aux rumeurs persistantes depuis 2023, lorsque des bruits couraient sur une éventuelle production limitée à 100 exemplaires. Malgré les démentis successifs de Hyundai, l'espoir était resté vivace, notamment après l'apparition du véhicule dans une présentation aux investisseurs en août 2024.

Un développement poussé jusqu'aux prototypes

L'abandon du projet est d'autant plus frustrant que Hyundai avait considérablement avancé dans le processus de développement. "Nous étions vraiment à fond dessus. Nous avions réalisé les maquettes de production, l'extérieur, l'intérieur, et ainsi de suite", confie Simon Loasby.

Plusieurs prototypes fonctionnels avaient même été construits, preuve que le constructeur avait sérieusement envisagé la commercialisation de ce modèle d'exception. Mais dans l'industrie automobile actuelle, l'enthousiasme ne suffit pas : les marges et les volumes doivent suivre.

Une fiche technique impressionnante

Dévoilée en juillet 2022, la Hyundai N Vision 74 proposait une architecture technique originale combinant pile à combustible hydrogène, batterie électrique et deux moteurs électriques sur le train arrière. Cette configuration hybride hydrogène-électrique développait 671 chevaux et promettait une autonomie totale de 600 kilomètres.

Le design s'inspirait directement du concept Pony Coupé des années 1970 dessiné par Giorgetto Giugiaro, créant un pont audacieux entre l'héritage de la marque et les technologies du futur.

Un héritage stylistique préservé

Si la N Vision 74 ne roulera jamais sur les routes, son influence perdurera dans la gamme Hyundai. La nouvelle Elantra intègre déjà certains éléments de design issus du concept, une tendance qui devrait s'accentuer avec la future Elantra N.

D'autres modèles de la marque devraient également reprendre des codes visuels de ce projet, permettant à l'ADN de la N Vision 74 de vivre à travers la gamme du constructeur coréen.

L'hydrogène face à ses défis

L'abandon de ce projet illustre également les difficultés que rencontre la filière hydrogène dans l'automobile. Malgré ses avantages théoriques en termes d'autonomie et de temps de recharge, cette technologie peine à trouver son public, comme l'a reconnu Hyundai dans d'autres déclarations.

Pour les amateurs déçus, il reste une consolation : Hyundai commercialise une version radiocommandée miniature de la N Vision 74. Une bien maigre consolation pour ceux qui rêvaient d'entendre rugir ses 671 chevaux sur circuit.