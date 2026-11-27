Hyundai Mercury : un SUV électrique à batterie ...

Par Laurence Jardin / 27 novembre 2026 à 12:16 · 2 min de lecture

Hyundai ressuscite le nom Mercury pour un SUV électrique compact destiné au marché chinois, avec une technologie d'échange de batterie développée avec CATL.

Le constructeur sud-coréen Hyundai vient de dévoiler au salon Auto Guangzhou 2026 un concept électrique pour le moins surprenant : le Mercury. Si ce nom évoque l'ancienne division de Ford disparue en 2011, il s'agit en réalité d'une toute nouvelle création destinée exclusivement au marché chinois, avec une particularité technologique majeure.

Un SUV compact au design affûté pour la Chine

Le Mercury Concept se présente comme un SUV compact aux lignes acérées, arborant une finition baptisée Citrine Neon. Hyundai qualifie son avant de "nez de requin", une expression qui ne manquera pas de faire sourire les habitués du vocabulaire automobile, notamment chez BMW. Le véhicule repose sur des jantes noires de 20 pouces (environ 51 cm) chaussées de pneumatiques Michelin Pilot Sport, avec une garde au sol généreuse pour un véhicule urbain.

À l'arrière, on découvre un imposant diffuseur en deux parties et un becquet de toit intégrant un feu stop vertical également bipartite. Contrairement à la plupart des concepts actuels, le Mercury conserve des poignées de porte traditionnelles, une nouvelle réglementation chinoise interdisant désormais les poignées escamotables pour des raisons de sécurité.

L'échange de batterie comme atout majeur

Si les caractéristiques techniques demeurent encore confidentielles, Hyundai a révélé une information capitale : le Mercury sera proposé dans une version équipée d'un système d'échange de batterie. Développé en collaboration avec CATL, le géant chinois des batteries, ce dispositif permettra aux utilisateurs de remplacer leur batterie déchargée plutôt que d'attendre sa recharge.

L'opération prend environ 100 secondes dans une station dédiée, soit un temps comparable à un plein de carburant traditionnel. Cette solution répond à l'une des principales réticences des automobilistes face à l'électrique : le temps de recharge.

Un réseau d'infrastructures en pleine expansion

CATL ne se contente pas de développer la technologie : le groupe déploie massivement son réseau Choco-Swap à travers la Chine. Avec plus de 2 500 stations déjà opérationnelles, l'objectif est d'atteindre 3 000 points d'échange d'ici la fin 2026, puis 6 000 en 2027, couvrant ainsi 297 villes chinoises. Cette infrastructure facilite considérablement l'adoption de véhicules compatibles avec ce système.

Une stratégie chinoise assumée

Le Mercury s'inscrit dans la stratégie Ioniq Planet de Hyundai, une gamme de véhicules électriques conçus spécifiquement pour le marché chinois. C'est le troisième modèle de cette famille, et son design s'éloigne volontairement du langage stylistique habituel de Hyundai pour mieux correspondre aux goûts locaux.

Cette approche n'est pas unique : Audi développe également sa sous-marque AUDI sans anneaux pour rester compétitif sur ce marché extrêmement disputé. La Chine représente le plus grand marché automobile mondial, et les constructeurs adaptent leur offre pour séduire les consommateurs locaux.

D'autres modèles en préparation

Hyundai ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur prévoit le lancement d'une version à prolongateur d'autonomie de l'Ioniq V en 2027, suivie d'une version de série du concept Earth en 2028. Deux véhicules NEV (New Energy Vehicles) supplémentaires sont programmés pour 2029. Ce terme englobe les véhicules 100% électriques, les modèles à prolongateur d'autonomie, les véhicules à pile à combustible et les hybrides rechargeables.

Le nom Mercury, choisi en référence à la planète la plus proche du Soleil, poursuit la stratégie de nomenclature céleste adoptée par Hyundai pour sa gamme électrique chinoise. Bien que n'ayant aucun lien avec l'ancienne marque Ford, cette réappropriation symbolise l'ambition du constructeur coréen de briller sur le marché chinois avec des technologies innovantes et des solutions adaptées aux besoins locaux.