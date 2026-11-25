Par Laurence Jardin / 25 novembre 2026 à 23:22 · 3 min de lecture

Le Hyundai Tucson 2027 inaugure une version hybride XRT Pro de 233 chevaux, avec des dimensions accrues et un système de conduite tout-terrain X-Trek+.

Hyundai frappe fort avec la cinquième génération de son SUV compact à succès. Le Tucson 2027 vient d'être officiellement dévoilé et marque un tournant stratégique pour le constructeur coréen : pour la première fois, la finition baroudeuse XRT est disponible en motorisation hybride avec la nouvelle déclinaison XRT Pro.

Des dimensions généreuses pour plus d'espace

Le nouveau Tucson prend de l'ampleur avec une longueur totale de 4,70 mètres, soit 5,8 cm de plus que le modèle sortant. La largeur progresse également de 4 cm pour atteindre 1,90 mètre, tandis que la hauteur s'établit à 1,68 mètre sans les barres de toit. Ces dimensions accrues profitent directement aux occupants.

L'habitabilité s'améliore sensiblement avec 106 cm d'espace aux jambes à l'arrière et 103 cm de hauteur sous plafond à l'avant. Détail pratique : les portes arrière s'ouvrent désormais à 83 degrés contre 73 auparavant, facilitant grandement l'accès aux places arrière. Hyundai adopte un design baptisé "Art of Steel", caractérisé par des ailes marquées et des lignes de carrosserie affirmées.

Double motorisation au programme

Sous le capot, Hyundai propose deux solutions. La version essence repose sur un quatre cylindres 1.6 turbo développant 184 chevaux et 264 Nm de couple, associé à une boîte automatique à huit rapports. Cette mécanique constitue la base de la gamme.

La grande nouveauté réside dans la motorisation hybride qui combine ce même bloc thermique avec un moteur électrique. Le résultat affiche 233 chevaux et 380 Nm de couple, transmis aux roues via une boîte automatique à six rapports spécifiquement calibrée pour la chaîne cinématique hybride. Hyundai vise une consommation de 5,6 l/100 km sur certaines finitions hybrides, bien que ce chiffre reste soumis à l'homologation EPA définitive.

Mode Stay pour profiter de l'habitacle moteur éteint

Les versions hybrides bénéficient d'une fonction inédite appelée Stay Mode. Elle permet de maintenir la climatisation, l'audio et la recharge des appareils pendant 30 minutes avec le moteur arrêté, en puisant l'énergie dans la batterie hybride. Un argument de confort supplémentaire pour les pauses ou les attentes prolongées.

XRT Pro : l'hybride s'aventure hors des sentiers battus

Si la finition XRT avait été introduite plus tôt cette année, l'XRT Pro constitue une première pour Hyundai en combinant orientation tout-terrain et motorisation hybride. Cette version embarque la transmission intégrale de série, des pneus tout-terrain montés sur des jantes de 18 pouces, et des crochets de remorquage avant.

L'arsenal technique s'enrichit du système X-Trek+ de gestion intelligente du terrain, conçu pour optimiser la motricité sur surfaces glissantes. La garde au sol maximale atteint 21 cm sur cette version XRT Pro, tandis que la capacité de remorquage s'établit à 1 361 kg pour l'ensemble de la gamme.

Visuellement, l'XRT Pro se distingue par des garnissages de sièges exclusifs, des éléments de finition métallisée sombre et une teinte Red Rock Orange Pearl réservée à cette déclinaison. De quoi affirmer son caractère aventurier face aux concurrents du segment.

Technologie embarquée de nouvelle génération

L'habitacle abandonne le levier de vitesses traditionnel au profit d'une commande au volant, libérant ainsi de l'espace dans la console centrale. Le système d'infodivertissement Pleos Connect fait son apparition, fonctionnant sous Android Automotive OS.

Selon les versions, l'écran tactile mesure 12,9 ou 17 pouces et dialogue avec un combiné d'instrumentation numérique de 9,9 pouces. L'assistant vocal Gleo AI traite les commandes en langage naturel, tandis que le système reçoit des mises à jour à distance après l'achat, garantissant son évolution dans le temps.

Disponibilité et tarification

Hyundai prévoit l'arrivée des versions essence dans les concessions américaines au premier trimestre 2027, les hybrides suivant au début du deuxième trimestre. Le constructeur n'a pas encore communiqué les grilles tarifaires ni confirmé les finitions disponibles avant le lancement commercial prévu l'an prochain.

Pour le marché européen et français, les informations officielles restent attendues. Le Tucson représente un pilier des ventes de Hyundai avec plusieurs millions d'unités écoulées à travers le monde. Cette cinquième génération ambitionne de perpétuer ce succès en combinant dimensions accrues, technologies modernes et enfin une option hybride pour la finition la plus aventurière de la gamme.