Suzuki Ignis électrique : la petite citadine à ...

Par Sarah Wagner / 25 novembre 2026 à 23:22 · 3 min de lecture

Suzuki dévoile l'Ignis électrique, une citadine compacte de 90 ch avec batterie de 26 kWh, prévue pour l'Europe en 2027 à un prix inférieur à 20 000 €.

Suzuki fait son grand retour sur le marché des véhicules électriques européens avec la renaissance de l'Ignis. Cette citadine compacte, qui débarquera en 2027, s'inscrit dans la stratégie du constructeur japonais pour conquérir le segment en pleine expansion des petites électriques abordables.

Un design carré inspiré du marché japonais

L'Ignis électrique ne cache pas sa filiation avec l'e Sky, le premier kei car électrique de Suzuki destiné au marché japonais. Les deux modèles partagent des lignes droites affirmées, une silhouette trapue et une signature avant distinctive. Mais ne vous y trompez pas : l'Ignis européen n'est pas une simple copie conforme.

Avec ses dimensions de 3,57 mètres de long et 1,56 mètre de large, la version internationale affiche une stature plus généreuse que son homologue japonais (3,39 m de long sur 1,47 m de large). L'empattement reste identique à 2,46 mètres, suggérant que Suzuki a conservé l'architecture de base tout en adaptant la carrosserie pour répondre aux exigences des marchés occidentaux.

Une motorisation simple et efficace

Fidèle à la philosophie "petit et léger" du constructeur, l'Ignis reçoit une configuration technique sans fioritures. Le moteur électrique unique développe 90 chevaux et 133 Nm de couple, avec une transmission aux roues avant. L'énergie provient d'une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 26 kWh seulement.

Cette capacité modeste peut surprendre à l'heure où les constructeurs multiplient les batteries de 50, 60 voire 70 kWh. Pourtant, elle correspond parfaitement à l'usage urbain visé par cette citadine. La version japonaise visait une autonomie de 310 kilomètres, un chiffre encore à confirmer selon les normes WLTP européennes après homologation.

Un poids plume dans l'univers électrique

Si Suzuki reste discret sur le poids exact de la version européenne, les indicateurs sont prometteurs. L'e Sky japonais ne pèse que 1 030 kilogrammes, un chiffre exceptionnel pour un véhicule électrique. Même si l'Ignis européen sera inévitablement plus lourd en raison de ses dimensions accrues, il devrait rester parmi les électriques les plus légères du marché.

Cette légèreté constitue un atout majeur dans un secteur où les modèles électriques affichent souvent des masses importantes. Elle favorise une consommation réduite et compense partiellement la capacité limitée de la batterie.

Une plateforme dédiée à l'électrique

Contrairement à certains concurrents qui adaptent des plateformes thermiques, le nouvel Ignis repose sur une architecture spécifiquement conçue pour l'électrification. La batterie s'intègre sous le plancher, optimisant le centre de gravité et libérant l'espace habitable pour quatre occupants.

Suzuki a mené des tests approfondis de prototypes sur les routes européennes et d'autres marchés ciblés. La citadine chausse des jantes de 15 pouces équipées de pneumatiques étroits en 175/65, privilégiant l'efficacité énergétique au détriment de la sportivité.

Un positionnement stratégique sur le marché européen

L'Ignis débarque sur un segment désormais très animé. En France et en Europe, les citadines électriques abordables se multiplient : Dacia Spring à 17 900 €, Renault Twingo électrique sous les 20 000 €, Citroën ë-C3, Hyundai Inster, Leapmotor T03, ou encore le retour programmé de la Volkswagen up! électrique.

Suzuki n'a pas encore dévoilé sa grille tarifaire, mais le constructeur devra se montrer compétitif. La fourchette entre 17 000 et 22 000 € semble l'hypothèse la plus probable pour s'insérer dans ce marché très disputé.

Un rayon de braquage record

Avec seulement 4,5 mètres de rayon de braquage, l'Ignis promet une agilité remarquable dans les ruelles étroites et les parkings exigus des centres-villes. Cette maniabilité constitue un argument de poids pour séduire les urbains à la recherche d'une seconde voiture pratique et économique.

Un modèle clé pour la transition électrique

Au-delà de ses caractéristiques techniques, l'Ignis incarne une approche pragmatique de la mobilité électrique. Dans un contexte où l'Union européenne vise l'arrêt de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035, multiplier les modèles électriques accessibles devient crucial.

Tous les automobilistes n'ont pas besoin d'un SUV électrique de 500 kilomètres d'autonomie et 300 chevaux. Pour les trajets quotidiens courts, une citadine compacte, légère et abordable comme l'Ignis répond parfaitement aux besoins tout en démocratisant l'accès à l'électrique.

L'arrivée de Suzuki sur ce segment en 2027 devrait intensifier la concurrence et potentiellement faire baisser les prix, au plus grand bénéfice des consommateurs français et européens. Reste à confirmer les performances réelles, l'autonomie homologuée et surtout le tarif final qui déterminera le succès commercial de cette nouvelle venue.