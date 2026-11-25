Toyota Hilux Hyper Z : le pick-up japonais qui ...

Par Martin Rochard / 25 novembre 2026 à 23:22 · 3 min de lecture

Toyota dévoile le Hilux Hyper Z, un prototype spectaculaire qui sacrifie sa benne au profit d'un aileron géant et d'une allure de voiture de course.

Toyota vient de frapper un grand coup dans l'univers de la customisation automobile avec le Hilux Hyper Z Prototype, un concept aussi spectaculaire qu'inattendu. Le constructeur japonais a pris son pick-up le plus robuste et l'a transformé en une machine radicale qui ressemble davantage à une création du SEMA Show qu'à un véhicule de chantier.

Un pick-up thaïlandais revisité par l'Australie

Ce projet unique naît de la collaboration entre Toyota Design Australia et la scène de customisation thaïlandaise, réputée pour ses créations extravagantes sur pick-up. Basé sur le nouveau Hilux Travo Z Edition, le Hyper Z représente l'aboutissement d'une réflexion entamée en 2024 : réinventer les proportions d'un pick-up à travers un prisme totalement différent.

Les dimensions parlent d'elles-mêmes : 5,36 mètres de long, 2,20 mètres de large, mais seulement 1,51 mètre de haut. Cette hauteur réduite contraste radicalement avec l'empattement de 3,08 mètres, créant une silhouette étirée et surbaissée spectaculaire. Les voies élargies atteignent 1,69 mètre à l'avant et 1,78 mètre à l'arrière, donnant une stance agressive.

Des jantes géantes et une aérodynamique extrême

Les jantes de 22 pouces occupent littéralement les passages de roues, chaussées de pneus Pirelli P Zero en dimension 325/35 R22. Des enjoliveurs blancs de style aérodynamique portent le logo Toyota en périphérie, ajoutant une touche moderne rappelant les voitures de course actuelles. Pourtant, l'ADN du Hilux reste visible, notamment dans le museau carré et la barre noire ornée du logo Toyota entre les feux LED fins.

Toyota affirme que l'aérodynamisme n'est pas qu'une question d'apparence. Le Hyper Z embarque un splitter avant, un fond plat à effet de sol, un diffuseur arrière et un aileron géant. L'objectif : gérer les flux d'air et le refroidissement en mélangeant design, fonctionnalité et performance.

Une face avant délirante

La calandre inférieure affiche une grille en nid d'abeille où s'inscrit le mot "HILUX" en lettres majuscules imposantes. Elle s'intègre sous un pare-chocs béant doté d'un large splitter qui frôle presque le podium d'exposition rouge. Un capot et un toit noirs contrastent avec la carrosserie blanche, tandis que des graphismes "Hyper Z" habillent les ailes arrière. Un discret autocollant "98 Hilux Prototype" orne les portières.

Adieu la benne, bonjour l'aileron

C'est là que le concept devient vraiment radical : Toyota a supprimé le hayon pour installer un aileron monumental, et la benne a disparu avec lui. Ce véhicule n'est plus vraiment un pick-up. Il conserve une double cabine et le badge Hilux, mais derrière l'habitacle se trouve désormais un plateau aérodynamique noir sculpté avec un lettrage "HILUX" lumineux, à la place de l'espace de chargement traditionnel.

L'aileron lui-même impressionne par ses dimensions. Monté sur d'épais supports au-dessus des ailes arrière, il arbore un logo "Toyota" géant sur toute sa largeur. En dessous, un diffuseur arrière massif avec insert en nid d'abeille prolonge l'ensemble, encadré par les feux LED verticaux caractéristiques du Hilux.

Une base production reconnaissable

En observant attentivement, on constate que la partie vitrée de la double cabine provient directement du Hilux de série, ce qui rend la carrosserie environnante encore plus spectaculaire par contraste. Les ailes élargies et sculptées débordent largement au-dessus des roues, tandis que d'épais bas de caisse noirs courent le long des portières, créant une liaison visuelle entre l'avant et l'arrière.

Un habitacle orienté circuit

L'intérieur rompt également avec le Hilux traditionnel. À travers les vitres, on découvre un arceau de sécurité, des harnais Sabelt et des sièges baquets rouges de compétition. Cette configuration annonce clairement les ambitions : le circuit plutôt que la scierie.

Toyota reste discret sur la motorisation et les capacités dynamiques réelles du Hyper Z. Pour l'instant, ce prototype demeure un exercice de style destiné à inspirer et lancer de nouvelles tendances dans la scène thaïlandaise du pick-up customisé. Et si l'on en croit l'apparence spectaculaire de cette création, l'objectif semble atteint.

Ce concept illustre parfaitement la volonté de Toyota d'explorer des territoires stylistiques inédits, même sur ses modèles les plus pragmatiques. Le Hilux Hyper Z ne verra probablement jamais la production, mais il témoigne de la créativité débridée qui anime encore certains studios de design automobiles.