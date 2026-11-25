Par Laurence Jardin / 25 novembre 2026 à 23:23 · 3 min de lecture

Le concept Toyota GR Yaris Morizo M progresse mais le constructeur avoue n'avoir même pas atteint 50% du développement nécessaire pour une production.

Les amateurs de sportives japonaises devront s'armer de patience. Toyota vient de doucher les espoirs d'un retour imminent d'une voiture à moteur central dans sa gamme. Malgré les apparitions remarquées du concept GR Yaris Morizo M en compétition, le constructeur japonais reconnaît que le chemin vers une éventuelle commercialisation est encore très long.

Un aveu de lenteur assumé par Gazoo Racing

Lors d'une interview accordée au magazine officiel Toyota Times, Tomoya Takahashi, président de Gazoo Racing, a calmé les ardeurs des passionnés. Interrogé sur l'avancement du projet vers une production en série, il a été d'une franchise désarmante : "Nous ne sommes même pas à mi-chemin", a-t-il déclaré sans détour.

Cette révélation surprend d'autant plus que Toyota affirme maîtriser à 70-80% les implications techniques d'un moteur positionné en position centrale. Mais comme le souligne Takahashi, comprendre les défis d'ingénierie et finaliser une voiture prête pour les concessions sont deux choses radicalement différentes.

Le refroidissement, casse-tête majeur des ingénieurs

Le principal obstacle auquel se heurtent les techniciens de Toyota concerne la gestion thermique. Avec le moteur déplacé derrière le conducteur, l'acheminement d'un flux d'air suffisant vers le compartiment moteur s'avère particulièrement problématique.

Depuis un an, les équipes multiplient les expérimentations pour améliorer la circulation de l'air. Mais le refroidissement n'est pas le seul défi : les caractéristiques de conduite, les performances dynamiques et la génération d'appui aérodynamique nécessitent également d'importants ajustements.

Une silhouette coupé pour améliorer la circulation d'air

Face à ces obstacles, Toyota a abandonné la carrosserie hayon caractéristique de la GR Yaris au profit d'une forme coupé redessinée. Cette nouvelle silhouette vise deux objectifs : améliorer le refroidissement et modifier la répartition des masses entre l'avant et l'arrière.

Selon le constructeur, cette évolution semble favoriser un meilleur flux d'air vers l'arrière du véhicule, même si tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Le concept GR Yaris Morizo M a d'ailleurs été aperçu lors de la sixième manche du championnat Super Taikyu 2026, où sa silhouette inhabituelle a attiré tous les regards.

Retour à la simplicité avec une boîte manuelle

Autre changement notable sur le dernier prototype : l'abandon de la boîte automatique à huit rapports de la GR Corolla au profit d'une transmission manuelle conventionnelle. Cette décision stratégique vise à simplifier les tests en éliminant les complications liées aux contrôles électroniques de transmission.

L'objectif est clair : Toyota souhaite d'abord parfaitement comprendre le comportement d'une architecture à moteur central avant d'y intégrer des technologies de transmission plus sophistiquées. Une approche méthodique qui explique en partie la lenteur du développement.

Passage à la conduite à gauche : un indice trompeur

Le volant est également passé du côté droit au côté gauche sur la dernière version. Si cette modification pourrait laisser penser à une commercialisation internationale, Takahashi tempère immédiatement : il s'agit simplement d'expérimenter une configuration adaptée à une expansion mondiale potentielle, sans que cela ne constitue une confirmation de mise en production.

Un projet de recherche, pas un prototype caché

Toyota insiste lourdement sur un point crucial : le Morizo M n'est pas destiné à devenir tel quel une voiture de production. L'objectif est d'explorer ce que donne un véhicule expérimental à moteur central avec une silhouette de coupé. Si les clients apprécient le design, le constructeur en tiendra compte, mais amener précisément cette voiture en concession n'est pas le but premier.

Cette distinction est fondamentale pour comprendre la stratégie de Toyota. Le groupe a certes prouvé sa volonté de produire des sportives excitantes avec sa gamme GR (GR Yaris, GR Corolla, GR Supra), mais le Morizo M reste un laboratoire roulant plutôt qu'un modèle de pré-série déguisé.

Concrètement, rien n'est acté : ni calendrier de lancement, ni spécifications de production, ni même décision finale de commercialiser une version routière. Les passionnés espérant un retour de la mythique MR2 devront donc continuer à patienter, sans aucune garantie que ce rêve se concrétise un jour.

La bonne nouvelle dans tout cela ? Toyota n'a pas abandonné l'idée d'une sportive à moteur central. Le constructeur continue d'investir du temps et des ressources dans ce projet. Et son insistance à maîtriser parfaitement les fondamentaux avant d'envisager une production est probablement préférable à une commercialisation précipitée d'un produit imparfait.

Pour l'heure, les amateurs français de sportives japonaises devront se contenter de suivre les apparitions sporadiques du concept en compétition, en gardant à l'esprit qu'une éventuelle commercialisation reste hypothétique et lointaine.