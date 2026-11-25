Par Martin Rochard / 25 novembre 2026 à 23:23 · 3 min de lecture

Toyota Gazoo Racing promet de maintenir son engagement envers les voitures sportives pour éviter que les jeunes générations ne se désintéressent de l'automobile.

Lors du Super Taikyu Round 6 du mois dernier, Toyota a fait une déclaration remarquable qui n'avait rien à voir avec la puissance ou les chronos au tour. Dans les colonnes du Toyota Times, le magazine officiel de l'entreprise, Tomoya Takahashi, président de Gazoo Racing, a expliqué pourquoi le géant japonais continue d'investir massivement dans les voitures sportives.

Une crainte existentielle pour l'industrie automobile

La réponse tient en une inquiétude fondamentale : que les gens cessent de se passionner pour la conduite. Pour Takahashi, les voitures représentent des objets de passion ultimes, et l'enthousiasme pour le plaisir de conduire ne disparaîtra jamais. Ce qui rend ces propos remarquables, c'est leur provenance : un dirigeant de l'un des plus grands constructeurs mondiaux, et non le patron d'une petite marque de niche cherchant à flatter son public d'initiés.

Certes, Gazoo Racing constitue désormais une sous-marque distincte, mais elle demeure fermement ancrée sous l'ombrelle Toyota. Cette position institutionnelle donne un poids particulier à ces déclarations dans le contexte actuel de l'industrie.

La conduite autonome ne tuera pas le plaisir

L'argument évident contre cette vision serait que les technologies de conduite autonome finiront par rendre la conduite obsolète. Takahashi rejette catégoriquement cette idée. Même si la conduite autonome progresse rapidement, il ne croit pas que nous atteindrons un jour où personne ne voudra plus conduire par plaisir.

Sa conclusion s'apparente davantage à un appel à l'action qu'à une simple prédiction. Les constructeurs automobiles doivent, selon lui, continuer à offrir aux gens l'opportunité de découvrir la joie de conduire. Sans ces occasions, de plus en plus de jeunes perdront leur intérêt pour l'automobile, ce qui pourrait mener au déclin de toute l'industrie.

Une mission claire en cinq mots

Sa réaction tient en cinq mots : « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. » Cette phrase résume ce qui s'apparente à une véritable mission pour Toyota. L'entreprise veut continuer à produire des voitures sportives et s'assurer qu'elles restent accessibles aux passionnés de conduite.

Takahashi va plus loin en soulignant l'envers du décor : si Toyota se retire de ce segment, il estime que les voitures sportives finiront par disparaître complètement du paysage automobile.

Un effet domino à éviter absolument

L'argumentaire de Toyota repose sur un effet domino. Si personne ne peut découvrir ce que représente une vraie voiture de conducteur, personne ne grandira avec l'envie d'en posséder une. À terme, le marché qui soutient l'ensemble de l'industrie automobile, pas seulement les modèles sportifs, pourrait se contracter dangereusement.

Cette justification pour construire des voitures sportives s'avère bien plus convaincante que le traditionnel discours sur les « modèles vitrines » censés valoriser l'image de marque. Il s'agit ici d'une vision stratégique à long terme pour la survie de l'industrie elle-même.

Des engagements concrets malgré un contexte difficile

Précisons qu'il s'agit davantage d'une déclaration d'intention que d'une annonce de produit spécifique. Néanmoins, Toyota s'engage à maintenir la flamme des voitures sportives à un moment où la plupart des constructeurs généralistes ont déjà abandonné ce segment en contraction.

Mazda a également promis de nous offrir une nouvelle génération de la MX-5, mais des voitures comme la Miata ou la GR Corolla deviennent effectivement une espèce en voie de disparition. Le contexte réglementaire de plus en plus strict accélère le déclin progressif des voitures sportives, particulièrement en Europe.

L'électrification ne signifie pas la fin du plaisir

Toyota a toutefois laissé entendre que l'électrification ne représente pas nécessairement la fin du plaisir de conduire. Le concept FT-Se présenté en 2023 suggère que l'entreprise explore activement comment rendre les véhicules électriques agréables à piloter.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un concept sans engagement de production, il s'inscrit dans le même message : préserver la joie de conduire, quelle que soit la motorisation sous le capot. La supercar GR GT prévue pour 2027 témoigne également de cet engagement à long terme.

Dans un marché européen où les normes environnementales se durcissent constamment, cette position de Toyota fait figure d'exception et rassure les amateurs de conduite sportive. Reste à voir si d'autres constructeurs suivront cet exemple ou si Toyota et Mazda resteront isolés dans leur combat pour préserver cette catégorie de véhicules.