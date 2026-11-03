BMW provoque en traitant d'« ennuyeuse » une voiture fictive qui ressemble à une Toyota des années 90

Par Laurence Jardin / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

BMW lance une campagne marketing audacieuse en qualifiant de « ennuyeuse » une voiture générée par IA qui rappelle étrangement les Toyota Carina des années 90.

Une stratégie marketing peu conventionnelle

BMW frappe fort avec sa nouvelle campagne mondiale de communication. Plutôt que d'adopter une approche classique avec des visuels léchés de ses derniers modèles, le constructeur bavarois a choisi la provocation. Sur Instagram, une publication montre l'avant d'une berline argentée au style typiquement années 90, accompagnée d'un mot sans détour : « BORING » (ennuyeux).

Cette initiative s'inscrit dans la campagne « Made Different. To Feel Different », lancée internationalement le 29 octobre dernier. L'objectif affiché : rappeler ce qui distingue BMW de ses concurrents et célébrer l'approche unique de la marque en matière de construction automobile, avec le plaisir de conduire comme fil conducteur.

Une voiture fictive qui fait polémique

La mystérieuse automobile mise en avant n'est autre qu'une création générée par intelligence artificielle. Ses caractéristiques esthétiques ne trompent personne : phares rectangulaires, clignotants ambrés séparés et calandre discrète évoquent immédiatement les berlines japonaises de l'époque, notamment la Toyota Carina de sixième génération ou la Corolla E100.

Sans badge distinctif, cette voiture apparaît également à la 11e seconde d'une vidéo promotionnelle où BMW se moque également des intérieurs surchargés d'écrans - un choix ironique quand on connaît la débauche technologique de la nouvelle Série 7 restylée prévue pour 2027.

Des réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Si l'objectif était de faire parler de BMW, le pari est gagné. En revanche, les commentaires sous la publication Instagram ne sont pas particulièrement élogieux. Les internautes semblent davantage intrigués par le choix de cette voiture particulière que par le message marketing lui-même.

Certains y voient une facilité : critiquer une berline familiale ordinaire des années 90 pour la qualifier d'ennuyeuse ne demande pas un grand effort créatif. D'autres s'interrogent sur la pertinence du contraste entre cette image et le BMW X5 2027, également présenté dans la campagne.

L'ironie du partenariat BMW-Toyota

Le choix d'une voiture ressemblant à une Toyota soulève une question délicate. Les deux constructeurs entretiennent depuis des années une relation de partenariat fructueuse. Ils ont collaboré sur les sportives BMW Z4 et Toyota Supra, partageant plateforme et motorisations.

Cette coopération se poursuit aujourd'hui sur la technologie des piles à hydrogène, un secteur stratégique pour l'avenir de la mobilité. Railler, même indirectement, un modèle évoquant une Carina ou une Corolla constitue donc un choix marketing audacieux compte tenu des liens commerciaux entre les deux géants.

Au-delà de la provocation, quel message ?

BMW défend l'idée que construire une automobile va bien au-delà de l'assemblage de composants mécaniques. La marque souhaite mettre en avant les détails qui créent son expérience de conduite distinctive :

L'ingénierie orientée vers le plaisir de conduire

La sécurité active et passive

Le design extérieur et intérieur

L'accompagnement client

Cette campagne semble indiquer que BMW assume pleinement son positionnement premium et ne cherche pas à séduire absolument tout le monde. La marque reconnaît implicitement qu'une voiture « ennuyeuse » n'a rien de fondamentalement négatif : beaucoup d'automobilistes recherchent simplement un transport fiable et prévisible, sans artifices.

Une stratégie risquée mais efficace ?

Le constructeur munichois se montre suffisamment confiant dans son identité de marque pour utiliser l'humour et la provocation plutôt que les arguments commerciaux traditionnels. Reste à savoir si cette approche délibérément provocatrice créera un lien plus fort avec les clients potentiels.

Attirer l'attention sur les réseaux sociaux est une chose, convaincre que la marque offre quelque chose de véritablement différent en est une autre. Le succès de cette campagne se mesurera à sa capacité à dépasser le simple buzz initial pour transformer l'intérêt en intention d'achat.

Dans un secteur automobile en pleine transformation, où l'électrification et l'autonomie redéfinissent les priorités, BMW rappelle que l'émotion et le plaisir de conduire restent au cœur de son ADN. Un message qui trouvera certainement écho auprès des puristes, mais qui devra convaincre une nouvelle génération d'automobilistes aux attentes différentes.