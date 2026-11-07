BMW dévoile une M3 unique en hommage à la légende Alex Zanardi

BMW dévoile une M3 unique en hommage à la légen...

Par Sarah Wagner / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

BMW Italia présente une M3 exclusive rendant hommage à Alex Zanardi pour ce qui aurait été son 60e anniversaire, avec une livrée spéciale et des détails personnalisés.

BMW Italia vient de dévoiler un projet automobile aussi émouvant qu'emblématique : une M3 unique entièrement dédiée à la mémoire d'Alex Zanardi, l'un des pilotes les plus inspirants de l'histoire du sport automobile. Cette création exclusive marque ce qui aurait été le 60e anniversaire du champion italo-américain, disparu le 1er mai 2026.

Un hommage sur mesure au cœur d'un salon moto

Plutôt que de choisir un salon automobile traditionnel, BMW Italia a opté pour l'EICMA 2026, le prestigieux salon de la moto de Milan, pour présenter cette M3 baptisée "Tribute to Alex Zanardi". Exposée sur le stand BMW Motorrad, cette décision reflète la philosophie de Zanardi qui transcendait les frontières entre disciplines et véhicules.

Sergio Solero, président et directeur général de BMW Italie, a déclaré avec émotion : "Décrire ce qu'Alex représentait pour BMW et pour tous ceux qui ont eu le privilège de partager une partie du voyage avec lui est bien plus difficile, car son souvenir reste extraordinairement vivant."

Un design chargé de symboles

Développée en collaboration avec le studio de design italien BorromeoDeSilva, cette M3 spéciale conserve ses performances mécaniques d'origine mais arbore une identité visuelle totalement inédite. La livrée extérieure réinterprète les couleurs iconiques du sport automobile BMW M - bleu, violet et rouge - dans un traitement graphique moderne qui évoque les voitures de compétition historiques de la marque.

L'ananas, un clin d'œil personnel

Subtilement intégré à cette composition graphique, l'ananas, symbole porte-bonheur personnel d'Alex Zanardi, apparaît stylisé dans le langage design de BMW M plutôt que comme un simple autocollant décoratif. Ce détail témoigne de la recherche d'authenticité qui a guidé ce projet.

Un habitacle raffiné aux détails soignés

L'intérieur de cette M3 mérite une attention particulière. Les sièges avant sont recouverts d'Alcantara anthracite avec des centres perforés au laser, révélant un fond iridescent qui se dégrade progressivement du bleu au rouge. Des bandes d'Alcantara lisse traversent les sièges et les panneaux de porte, tandis que des broderies d'ananas rouges ornent les appuie-tête avant et l'accoudoir central.

L'équilibre chromatique de l'habitacle constitue également un hommage à la légendaire BMW M3 E30 Sport Evolution, traduisant l'héritage du sport automobile en matériaux contemporains sans tomber dans la simple copie nostalgique.

Un projet collaboratif d'exception

La concrétisation de cette vision a nécessité l'intervention de spécialistes reconnus. Le fabricant de matériaux Alcantara et son partenaire Befuel ont tous deux contribué à transformer le concept de BorromeoDeSilva en une voiture finie et parfaitement fonctionnelle.

Une double célébration

Le timing de cette présentation n'est pas anodin : elle coïncide avec le 40e anniversaire de la BMW M3, un modèle qui a marqué l'histoire de la sportive premium et avec lequel Zanardi entretenait des liens particuliers.

L'héritage vivant d'Alex Zanardi

Au-delà de cette M3 commémorative, BMW Italia a également inauguré un panneau permanent au siège de la House of BMW Italia, honorant Zanardi comme le plus grand modèle de l'entreprise selon Sergio Solero.

Le lien entre Zanardi et BMW ne s'est jamais limité aux circuits. Après avoir perdu ses deux jambes lors d'un accident dramatique au Lausitzring en 2001, il a continué à piloter des BMW équipées de commandes manuelles spéciales, démontrant une résilience extraordinaire. Il est ensuite devenu champion paralympique en handcycling avant de s'investir dans diverses initiatives sociales.

Niccolò Zanardi perpétue la tradition

Aujourd'hui, Niccolò Zanardi, le fils d'Alex, maintient ce lien actif avec la marque allemande. Il œuvre comme ambassadeur pour SpecialMente, le programme de responsabilité sociale de BMW Italia, et enseigne également à la BMW Driving Experience. Il y dispense notamment des cours destinés aux conducteurs handicapés, utilisant une M2 spécialement équipée de commandes manuelles, perpétuant ainsi la philosophie d'inclusion et de dépassement de soi incarnée par son père.

Cette M3 "Tribute to Alex Zanardi" dépasse largement le cadre d'un simple exercice de style. Elle symbolise une relation exceptionnelle entre un homme et une marque, fondée sur la performance, le courage et l'engagement social, des valeurs qui continuent d'inspirer bien au-delà du monde automobile.