La Yangwang Altior défie Rolls-Royce avec une limousine électrique de 5,6 mètres

La Yangwang Altior défie Rolls-Royce avec une l...

Par Sarah Wagner / 7 novembre 2026 à 18:19 · 2 min de lecture

BYD lance la Yangwang Altior, une limousine électrique ultra-luxueuse de 5,6 mètres qui concurrence directement la Rolls-Royce Phantom.

BYD s'attaque au segment ultra-premium avec une limousine hors normes

Le groupe BYD frappe fort sur le marché du luxe automobile avec sa marque Yangwang. La nouvelle Altior, dont le nom latin signifie "plus haut", repousse les limites de l'opulence avec une limousine électrique qui ose défier la mythique Rolls-Royce Phantom sur son propre terrain. Ce modèle représente l'une des créations les plus imposantes et raffinées jamais sorties de l'industrie automobile chinoise.

Avec ses 5,6 mètres de longueur, l'Altior dépasse même la Mercedes Classe S à empattement long de 40 centimètres. Son empattement généreux de 3,5 mètres permet d'aménager un habitacle quatre places d'une ampleur exceptionnelle, promettant un confort digne d'un jet privé.

Un design qui célèbre l'héritage culturel chinois

Yangwang affirme sa volonté de "transposer la profondeur de la culture chinoise dans une vision contemporaine du luxe absolu". La marque insiste particulièrement sur la qualité d'exécution artisanale qui traverse l'ensemble du véhicule, s'appuyant sur des millénaires de traditions esthétiques chinoises.

La calandre avant constitue à elle seule une véritable pièce d'orfèvrerie. Minutieusement décorée, elle offre des motifs qui évoluent selon l'éclairage ambiant, créant un effet visuel saisissant. Cette attention au détail se retrouve également dans les phares, équipés de 12 éléments rotatifs individuels qui exécutent une chorégraphie d'accueil lorsque le propriétaire s'approche du véhicule.

Des portes antagonistes et un luxe sur mesure

À l'instar de la Phantom, l'Altior adopte des portes arrière antagonistes qui s'ouvrent vers l'arrière. Cette configuration facilite l'accès à l'habitacle tout en renforçant le caractère cérémoniel du véhicule. Les portières arrière dissimulent également des parapluies ornés de motifs exclusifs, rappelant les célèbres parapluies Rolls-Royce.

Yangwang promet des options de personnalisation particulièrement étendues, permettant à chaque client de créer une Altior unique répondant à ses exigences spécifiques.

Un habitacle sublimé par des matériaux nobles

L'intérieur de l'Altior témoigne d'un savoir-faire ancestral réinterprété. Les aérateurs sont ornés d'une variété spéciale de jade chinois, pierre précieuse particulièrement valorisée dans la culture asiatique. Les sièges bénéficient d'une décoration minutieuse réalisée selon une technique traditionnelle de fendage de la soie, témoignant d'une attention portée aux moindres détails.

Un positionnement au sommet de la gamme Yangwang

Cette limousine d'exception vient coiffer la gamme Yangwang, se positionnant au-dessus de la berline sportive U7, du SUV U8 et de l'hypercar électrique U9. Elle marque l'ambition du groupe BYD de s'imposer également sur le segment du luxe automobile, traditionnellement dominé par les marques européennes.

Reste à savoir si cette offensive chinoise sur le territoire du luxe automobile trouvera son public sur le marché européen, où les marques premium allemandes et britanniques règnent depuis des décennies. La stratégie tarifaire et la disponibilité de l'Altior en Europe n'ont pas encore été communiquées par Yangwang.