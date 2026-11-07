Il construit un kart tout-terrain de 300 chevaux homologué route : le projet fou d'un YouTubeur

Par Laurence Jardin / 7 novembre 2026 à 18:19 · 2 min de lecture

Un créateur de contenu automobile construit un crosskart de 300 chevaux équipé d'un moteur Suzuki Hayabusa turbocompressé, homologué pour la circulation routière.

Dans l'univers des constructions automobiles artisanales, certains projets sortent clairement du lot. Le YouTubeur Vasiliy Builds a décidé de repousser les limites du raisonnable en créant un crosskart de 300 chevaux, homologué pour la circulation routière. Un défi technique qui confine à la démence mécanique.

Un monstre mécanique sur châssis tubulaire

Le crosskart représente déjà en soi une machine extrême : imaginez un kart tubulaire dopé aux stéroïdes, généralement propulsé par un moteur de moto et équipé pour affronter n'importe quel terrain. Mais Vasiliy Builds voit encore plus grand avec sa création personnelle destinée à éclipser toutes les autres.

Au cœur de ce projet ambitieux bat un moteur légendaire : le bloc Suzuki Hayabusa. Cette mécanique mythique, connue pour équiper l'une des motos les plus rapides au monde, ne suffisait pourtant pas au créateur. Il a décidé d'y adjoindre un turbocompresseur pour atteindre l'objectif faramineux de 300 chevaux.

Un rapport poids/puissance stratosphérique

Le véritable tour de force réside dans le poids total du véhicule. Vasiliy estime que son crosskart pèsera moins de 450 kilogrammes une fois terminé. Faites le calcul : 300 chevaux pour moins de 450 kg, cela représente un rapport poids/puissance qui fait pâlir la plupart des supercars du marché.

Pour donner un ordre d'idée, ce ratio dépasse largement celui d'une Porsche 911 GT3 ou d'une Ferrari 488. On parle ici de performances dignes des prototypes de compétition les plus radicaux.

Des suspensions dignes d'un trophy truck

Vasiliy ne s'est pas contenté de la puissance brute. Son crosskart bénéficiera de suspensions à grand débattement, inspirées des trophy trucks américains. L'objectif : permettre à l'engin de dévorer n'importe quel terrain, des pistes les plus accidentées aux routes goudronnées.

Le constructeur amateur a également prévu d'intégrer des éléments aérodynamiques actifs, une technologie habituellement réservée aux véhicules de compétition haut de gamme. Ces appendices mobiles optimiseront l'appui selon les conditions de conduite.

Le défi de l'homologation routière

Comme si ce projet n'était pas déjà assez fou, Vasiliy s'est fixé un objectif supplémentaire : rendre son monstre mécanique homologué pour la circulation sur route ouverte. Un défi considérable compte tenu de la nature extrême de l'engin et des normes de sécurité en vigueur.

Le créateur se heurte actuellement à des difficultés d'intégration de tous ces composants haute performance dans l'espace restreint du châssis tubulaire. Chaque millimètre compte pour loger le turbocompresseur, les systèmes de refroidissement et l'ensemble de la mécanique sans compromettre la rigidité structurelle.

Un projet toujours en cours

Le crosskart de Vasiliy n'est pas encore terminé, mais l'avancement des travaux laisse présager un résultat spectaculaire. Les amateurs de sensations fortes suivent avec attention l'évolution de cette construction hors norme sur sa chaîne YouTube.

Si le constructeur parvient à mener son projet à terme avec l'homologation routière en prime, le résultat promet d'être absolument hilarant à piloter. Imaginez 300 chevaux déchaînés dans un châssis de moins de 450 kg, capable aussi bien de déchirer l'asphalte que de bondir sur les chemins les plus chaotiques.

Ce type de projet illustre parfaitement la passion qui anime certains passionnés d'automobile, prêts à investir des centaines d'heures pour donner vie à leurs rêves mécaniques les plus fous. Reste à espérer que Vasiliy parviendra à finaliser sa création et nous offrira bientôt des images de ce crosskart surpuissant en action.