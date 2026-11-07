Cette sublime berline hybride rechargeable Buick ne viendra jamais en Europe

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 10:02 · 2 min de lecture

Buick dévoile l'Electra GS en Chine, une berline hybride rechargeable au design spectaculaire avec 221 ch électriques, mais réservée au marché asiatique.

General Motors frappe fort sur le marché chinois avec une nouvelle berline hybride rechargeable signée Buick qui ne manquera pas de faire des envieux en Occident. L'Electra GS vient d'apparaître dans les documents d'homologation du gouvernement chinois, révélant une silhouette fastback élégante et une fiche technique prometteuse.

Un design qui rompt avec l'image traditionnelle de Buick

L'Electra GS affiche une ligne résolument moderne, bien loin de l'image parfois vieillissante de Buick sur le marché américain. La face avant adopte une calandre pleine, typique des véhicules électrifiés, encadrée par des phares en forme de U. Les poignées de portes semi-affleurantes et la ligne de toit plongeante confèrent à cette berline quatre portes une allure de coupé dynamique.

À l'arrière, un bandeau lumineux pleine largeur et un petit becquet de coffre renforcent le caractère sportif de l'ensemble. Les acheteurs chinois pourront personnaliser leur Electra GS avec des jantes de 18 ou 19 pouces selon leurs préférences.

Une double offre de motorisations hybrides rechargeables

Buick proposera deux configurations de chaîne de traction pour son Electra GS, toutes deux basées sur un moteur essence 1.5 litre associé au même bloc électrique de 221 chevaux. La version d'entrée de gamme reçoit un quatre cylindres atmosphérique développant 97 chevaux, avec une vitesse de pointe annoncée à 190 km/h.

Les clients souhaitant davantage de performances pourront opter pour le 1.5 litre turbocompressé de 154 chevaux, toujours épaulé par le moteur électrique de 221 ch. General Motors n'a toutefois pas dévoilé la puissance cumulée totale de ces deux versions.

Des batteries LFP mais une autonomie encore mystérieuse

Les deux variantes utilisent des batteries lithium-fer-phosphate (LFP), une technologie privilégiée en Chine pour son coût réduit et sa fiabilité. Malheureusement, la capacité exacte de ces accumulateurs reste inconnue, tout comme l'autonomie en mode 100% électrique et les consommations normalisées.

Des mensurations généreuses pour rivaliser avec les géants chinois

Avec ses 4,98 mètres de longueur, 1,91 mètre de largeur et 1,50 mètre de hauteur, l'Electra GS se positionne dans la catégorie des grandes berlines. Son empattement de 2,86 mètres promet un habitabilité intérieure confortable, supérieure à celle d'une Toyota Camry.

Développée par la coentreprise entre General Motors et le constructeur chinois SAIC, cette Buick devra affronter la concurrence féroce des marques locales comme BYD et Geely, qui dominent le segment des véhicules électrifiés en Chine.

Un prix attractif mais une diffusion limitée au marché chinois

L'Electra GS devrait être proposée à partir de 100 000 yuans, soit environ 13 000 euros. Un tarif particulièrement agressif pour une berline de cette envergure équipée d'une motorisation hybride rechargeable, reflétant la férocité de la concurrence sur le marché chinois.

Malheureusement pour les amateurs européens et américains, cette Buick rejoint la longue liste des modèles de la marque réservés exclusivement à l'Empire du Milieu. Alors que Buick mise massivement sur l'électrification en Asie, sa gamme occidentale reste largement dominée par des motorisations thermiques conventionnelles.

Cette stratégie illustre la divergence croissante entre les marchés automobiles mondiaux : la Chine accélère sur l'électrification avec des modèles abordables et diversifiés, tandis que les marchés occidentaux suivent un rythme plus mesuré, souvent freiné par des coûts plus élevés et une infrastructure de recharge encore en développement.

General Motors n'a pas encore communiqué de date de lancement officielle ni confirmé les spécifications techniques définitives de l'Electra GS. Les premières livraisons devraient néanmoins intervenir dans les prochains mois sur le territoire chinois.