Ferrari Luce : impossible d'en avoir une avant 2028, la première électrique affiche complet

Par Sarah Wagner / 7 novembre 2026 à 10:02 · 3 min de lecture

La Ferrari Luce, premier modèle 100% électrique de Maranello, affiche complet jusqu'en 2027 malgré les critiques du design, démontrant un succès commercial majeur.

Malgré les critiques acerbes essuyées sur Internet lors de sa présentation, la Ferrari Luce connaît un succès commercial retentissant. Le premier véhicule 100% électrique du Cheval Cabré affiche déjà complet jusqu'en 2027, obligeant les nouveaux clients à patienter jusqu'en 2028 pour espérer prendre le volant de cette révolution électrique made in Maranello.

Une demande qui dépasse largement l'offre

Lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre, Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a confirmé que le développement de la Luce se déroule comme prévu. "Tous les exemplaires de Luce que nous prévoyons de vendre l'année prochaine sont déjà attribués. Si quelqu'un se présente aujourd'hui, il devra attendre un an pour obtenir sa voiture", a-t-il déclaré aux analystes.

Cette situation inédite révèle un décalage significatif entre la demande et la capacité de production planifiée par le constructeur italien. Ferrari n'a toutefois pas souhaité communiquer sur les volumes de ventes prévus pour 2027, gardant le secret sur ses objectifs commerciaux.

Une nouvelle usine dédiée à l'électrification

Contrairement aux autres modèles de la gamme, la Luce est assemblée dans une installation entièrement nouvelle, conçue spécifiquement pour la production de moteurs électriques, de batteries et autres composants essentiels aux véhicules électriques. Cette infrastructure inédite nécessite une montée en cadence progressive.

Le constructeur ne peut donc pas immédiatement produire la Luce à pleine capacité, ce qui explique en partie l'épuisement rapide des allocations pour 2027. Cette approche prudente permet à Ferrari de maîtriser parfaitement la qualité de fabrication avant d'accélérer les cadences de production.

Une offensive marketing mondiale

Ferrari ne compte pas uniquement sur l'effet d'annonce de la présentation officielle. Le constructeur a organisé une véritable tournée mondiale avec plus de 50 présentations privées et locales à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et la zone Asie-Pacifique, complétées par cinq événements publics majeurs.

Selon Benedetto Vigna, ces rencontres ont permis aux clients potentiels de mieux comprendre la proposition de valeur unique de ce premier modèle électrique. La stratégie semble avoir porté ses fruits puisque les carnets de commandes se remplissent à vitesse grand V.

Des essais médias et clients au programme de 2027

Le prochain jalon important interviendra au premier trimestre 2027, avec l'organisation d'essais presse internationaux. Ces sessions seront suivies d'expériences de conduite réservées aux clients potentiels. Le PDG de Ferrari estime que la prise en main du véhicule améliorera encore davantage les perceptions, particulièrement sur les marchés où les concessionnaires disposent encore de marge pour susciter l'intérêt.

Un tarif stratosphérique

Avec un prix de départ fixé à 560 800 dollars sur le marché américain, la Luce se positionne 122 190 dollars au-dessus du Purosangue équipé d'un moteur V12. Ce positionnement tarifaire premium n'a manifestement pas découragé la clientèle fortunée de la marque, bien au contraire.

La Luce n'est d'ailleurs pas le seul modèle victime de son succès : l'ensemble de la production Ferrari planifiée pour 2027 est déjà réservée, certains clients devant patienter jusqu'en 2028 pour recevoir leur véhicule, quel que soit le modèle commandé.

Un design controversé mais des clients conquis

Si les internautes ont largement critiqué le design audacieux de la Luce lors de sa révélation, les acheteurs réels semblent avoir un avis bien différent. Ferrari affirme que le modèle attire un mélange équilibré de clients, sans schéma démographique ou géographique dominant particulier.

Le constructeur refuse de communiquer sur la proportion d'acheteurs déjà propriétaires de Ferrari par rapport aux nouveaux venus à la marque. Cette diversité de la clientèle témoigne néanmoins de l'attractivité du modèle au-delà du cercle habituel des aficionados.

Deux nouveaux modèles en préparation

Ferrari ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le constructeur prévoit de dévoiler deux nouveaux modèles d'ici la fin de l'année 2024, dont probablement une déclinaison 296 Challenge Stradale ou similaire. L'activité du Cheval Cabré ne montre aucun signe de ralentissement.

Au final, le succès de la Luce démontre que Ferrari connaît son public mieux que quiconque. Les critiques en ligne, aussi bruyantes soient-elles, ne pèsent guère face aux carnets de commandes remplis. Le constructeur italien a visiblement trouvé suffisamment d'acheteurs prêts à embrasser son avenir électrique, et c'est bien là l'essentiel du point de vue commercial.