Deux Porsche 911 défient la tradition avec des moteurs V8 Ferrari et GM

Deux Porsche 911 défient la tradition avec des ...

Par Laurence Jardin / 4 novembre 2026 à 16:36 · 3 min de lecture

Au salon SEMA de Las Vegas, deux Porsche 911 ont abandonné leur légendaire flat-six pour des V8 radicaux : un Ferrari-Maserati et un LS2 américain.

Le salon SEMA de Las Vegas a récemment accueilli deux Porsche 911 qui repoussent les limites de la préparation automobile. Ces deux sportives allemandes ont abandonné leur célèbre architecture à moteur à plat pour adopter des V8 d'origines radicalement différentes, défiant ainsi la philosophie historique de la marque de Stuttgart.

Une 911 SC transformée en "Porrari" avec un cœur italien

Jimmy Oakes a réalisé l'impensable : greffer un V8 Ferrari dans une Porsche 911 SC de 1978. Le moteur choisi n'est pas n'importe lequel. Il s'agit du F136, un bloc de 4,3 litres à vilebrequin à plat extrait d'une Maserati Quattroporte de 2007. Cette mécanique illustre parfaitement la collaboration technique qui a existé entre Ferrari et Maserati pendant des années, avant que les deux constructeurs ne se séparent définitivement en 2023.

La complexité technique de cette conversion est impressionnante. Pour faire cohabiter l'ingénierie italienne avec la plateforme allemande, Oakes a dû concevoir un montage entièrement personnalisé. La transmission provient d'une Porsche 996, reliée au V8 via un carter-cloche Kennedy Engineered Products, un embrayage et un volant moteur sur-mesure.

Une préparation technique minutieuse

Le système d'alimentation et de gestion électronique repose sur un calculateur Link ECU G5 Voodoo Neo 6. Les corps papillons individuels, adaptés depuis des composants de BMW M3 E90/E92 équipée du moteur S65, permettent au F136 d'atteindre un régime maximal de 8 000 tr/min. L'échappement a été fabriqué sur-mesure par Stainless Bros, tandis que l'ensemble repose sur un berceau moteur entièrement conçu pour cette application spécifique.

Au-delà de la mécanique, la voiture a reçu des freins renforcés, des combinés filetés et un arceau de sécurité. Cette "Porrari" était exposée au stand Eneos lors du rassemblement Rays Wheels Silver Lot, attirant l'attention des passionnés de préparations extrêmes.

Une GT3 équipée d'un V8 américain pour le drift

La seconde Porsche présentée au SEMA 2026, qui s'est tenu jusqu'au 6 novembre au Las Vegas Convention Center, adopte une approche totalement différente. Faruk Kugay a transformé sa Porsche 997 GT3 de 2007 en machine à drift avec un V8 General Motors LS2 de 6,0 litres, complété par des culasses LS3.

L'histoire de cette GT3 est particulièrement inhabituelle. Avant de recevoir le V8 américain, elle était déjà équipée d'un moteur Subaru STI EJ25 à quatre cylindres à plat. Peu de 911 peuvent se vanter d'avoir connu deux conversions moteur aussi radicales au cours de leur existence.

L'architecture LS au service de la glisse

Le choix du LS2 n'est pas anodin pour une application drift. Ce V8 est équipé d'un système de carter sec, indispensable pour maintenir une lubrification optimale lors des dérapages prolongés à forte inclinaison. Cette GT3 revisitée a fait sa première apparition publique lors de l'expérience de conduite Optima organisée dans le Bronze Lot du SEMA.

Bien que partageant le même sponsor Eneos Oil, ces deux 911 répondent à des questions fondamentalement différentes sur le potentiel d'évolution de la plateforme. Elles démontrent que les limites de la préparation automobile sont souvent plus psychologiques que techniques.

Un détournement assumé de la philosophie Porsche

Porsche n'a jamais proposé de 911 de série équipée d'un moteur V8. La marque allemande a réservé cette architecture à d'autres modèles emblématiques : la 928 dans les années 1970 à 1990, les différentes générations de Cayenne, et la supercar hybride 918 Spyder. Le flat-six reste l'ADN mécanique incontesté de la 911 depuis sa création en 1963.

Ces deux préparations ne prétendent nullement surpasser l'ingénierie de Porsche. Elles explorent simplement les possibilités offertes par le compartiment moteur arrière de la 911, prouvant qu'avec suffisamment de détermination et de compétences en fabrication, presque tout devient envisageable.

Ces réalisations illustrent parfaitement l'esprit du salon SEMA, où les préparateurs repoussent constamment les limites du raisonnable pour créer des véhicules uniques qui suscitent autant d'admiration que de débats passionnés parmi les puristes.