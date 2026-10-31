Cette Ferrari 308 réinventée en carbone développe 375 chevaux avec un V8 atmosphérique

Par Martin Rochard / 31 octobre 2026 à 08:04 · 3 min de lecture

AC Motorsport dévoile la Michelotto Gruppo 4 Tributo, une interprétation moderne de la Ferrari 308 GTB de rallye avec un V8 atmosphérique de 375 ch et boîte manuelle.

AC Motorsport vient de lever le voile sur une machine qui semble tout droit sortie de 1982. Baptisée Michelotto Gruppo 4 Tributo, cette création spectaculaire constitue une réinterprétation intégrale de la Ferrari 308 GTB de rallye que Michelotto avait préparée pour la compétition en Groupe 4. Sa première apparition publique s'est déroulée à Padoue, en Italie, là même où l'histoire a commencé.

Un hommage aux racines rallye de la Ferrari 308

Francesco Calzavara, fondateur d'AC Motorsport, entretient un lien direct avec cet héritage puisque sa collaboration avec Michelotto remonte à plusieurs années. Le résultat n'est pas un simple restomod greffé sur une ancienne 308, mais une machine entièrement nouvelle conçue pour perpétuer l'esprit de cette icône des rallyes.

Cette Tributo marque le 50ème anniversaire de l'homologation FIA Groupe 4 de la Ferrari 308 GTB de Michelotto. Cette voiture de rallye mythique avait terminé deuxième au Tour de Corse 1982, offrant à Ferrari son unique podium au plus haut niveau du Championnat du Monde des Rallyes. AC Motorsport revendique d'ailleurs une approche d'hommage plutôt que de recréation.

Une construction intégrale révolutionnaire

Contrairement à la plupart des projets tribute qui partent d'une voiture donneuse, la Gruppo 4 Tributo fait table rase du passé. Elle repose sur un châssis tubulaire en acier intégrant un arceau de sécurité, une structure qui ne partage absolument rien avec le châssis d'origine de la 308.

La carrosserie intégralement en composite enveloppe ce cadre avec des formes qui évoquent le profil en coin de la 308 et ses phares escamotables emblématiques, sans pour autant les copier trait pour trait. Le résultat visuel est saisissant : on reconnaît immédiatement la filiation avec la 308, tout en percevant le caractère résolument moderne de l'ensemble.

Un V8 atmosphérique qui monte dans les tours

La mécanique constitue le cœur battant de ce projet. Un V8 atmosphérique de 3,4 litres développe 375 chevaux à 8 250 tr/min, épaulé par 363 Nm de couple. Pas de turbocompresseur, aucune assistance hybride : uniquement la mélodie pure d'un V8 italien qui hurle vers la zone rouge.

Ce moteur transmet sa puissance aux roues arrière via une boîte manuelle à 5 rapports équipée d'une grille métallique et d'une première en "dogleg". Cette configuration place la première en bas à gauche, alignant ainsi les rapports 2 à 5 en ligne droite pour des passages de vitesses ultrarapides sur circuit.

Un rapport poids-puissance dévastateur

C'est sur la balance que les chiffres deviennent vraiment impressionnants. La voiture n'affiche que 950 kg tous fluides embarqués, essence exceptée. Cette légèreté extraordinaire fait paraître les 375 chevaux bien plus puissants qu'ils ne le sont sur le papier. Pour mettre en perspective, elle pèse même moins qu'une Mazda MX-5 moderne.

Les trains roulants bénéficient d'amortisseurs réglables à l'avant et à l'arrière, ainsi que de barres stabilisatrices ajustables. Le freinage s'appuie sur des étriers à quatre pistons serrant des disques ventilés aux quatre coins. Un équipement qui promet des sensations de pilotage particulièrement affûtées.

Un habitacle épuré à l'ancienne

À bord, exit les écrans tactiles omniprésents dans les voitures modernes. L'habitacle privilégie l'essentiel : un volant à trois branches, un combiné d'instrumentation numérique, et rien de superflu. Cette philosophie rejoint celle d'autres projets italiens récents centrés sur le V8 atmosphérique et la boîte manuelle : moins d'électronique, plus de sensations mécaniques pures.

Une exclusivité à prix d'exception

Chaque Gruppo 4 Tributo nécessite un châssis tubulaire sur mesure, un V8 personnalisé et une carrosserie intégrale en fibre de carbone. La production restera donc extrêmement confidentielle, avec moins de 50 exemplaires prévus dans le monde.

Le tarif de départ s'établit à plus de 450 000 euros, reflétant le caractère artisanal et exclusif du projet. La voiture a déjà été présentée en configuration roulante à Padoue, où Michelotto a profité de cette première pour démontrer qu'un V8 atmosphérique associé à une boîte manuelle à grille garde toute sa pertinence en 2026.

Dans un monde automobile qui s'électrifie à grande vitesse, cette Michelotto Gruppo 4 Tributo rappelle que les émotions procurées par un V8 italien hurlant à 8 000 tr/min restent irremplaçables pour les passionnés.