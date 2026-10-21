Ferrari 12Cilindri Manuale : la boîte manuelle V12 qui défie les lois de l'automobile moderne

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 21:26 · 2 min de lecture

Ferrari ressuscite la boîte manuelle sur son V12 atmosphérique avec la 12Cilindri Manuale, une édition limitée à 1499 exemplaires à 508 000 euros.

Ferrari vient de réaliser l'impensable : réintroduire une boîte de vitesses manuelle sur un V12 atmosphérique en 2025. La 12Cilindri Manuale représente bien plus qu'une simple option de transmission. C'est un symbole fort d'une marque qui choisit l'émotion contre la raison, le plaisir de conduite contre la performance brute.

Un retour aux sources très attendu

Les pilotes d'essai de Maranello ayant connu la Ferrari 599 GTB ont ressenti une véritable émotion lors du développement de cette 12Cilindri Manuale. Le claquement métallique de l'acier contre l'aluminium à chaque changement de rapport résonnant dans l'habitacle possède une qualité régénératrice. Cette série limitée à 1499 exemplaires facturée 508 000 euros dépasse largement sa simple fonction de variante de transmission.

L'importance culturelle de cette Ferrari est immense. Nous assistons à l'un des constructeurs les plus prestigieux de la planète sacrifier délibérément la vitesse pure pour retrouver le plaisir simple de conduire. Et ce, tout en respectant les normes d'émissions avec un V12 épique associé à un levier en H traditionnel sur un modèle de série.

Une prouesse technique controversée

Soyons clairs : la 12Cilindri Manuale n'est pas équipée d'une boîte manuelle au sens traditionnel du terme. Il n'existe aucune liaison mécanique entre le magnifique levier de vitesses et la transmission à double embrayage montée à l'arrière. Le pommeau anodisé de 48 mm de diamètre exactement, fidèle aux anciennes Ferrari, cache une réalité bien différente.

Pourquoi pas une vraie mécanique ?

Les raisons invoquées par Ferrari sont multiples :

Aucune boîte manuelle à simple embrayage ne pourrait encaisser les 678 Nm de couple du moteur 6,5 litres atmosphérique

Supprimer la transmission double embrayage reviendrait à sacrifier le différentiel électronique à glissement limité

L'intégration avec la répartition du couple, l'ABS et le célèbre Slip Control serait impossible

Le caractère global de la 12Cilindri serait fondamentalement altéré

Comme l'explique Raffaele de Simone, responsable des essais chez Ferrari, la voiture ne s'effondrerait pas sans sa boîte double embrayage, mais elle ne serait plus reconnaissable en tant que 12Cilindri. Le système électronique de contrôle de la dynamique et la jouabilité extraordinaire qu'il autorise sont au cœur de l'ADN du modèle.

Le pilotage par câbles : illusion parfaite ?

Sur le circuit d'essais de Balocco, le premier départ en première est une sensation étrange. Un capteur de position installé sur l'ensemble de pédale d'embrayage artisanal informe électroniquement le degré précis d'engagement d'un embrayage enfoui quelque part derrière le conducteur. La technologie fonctionne entièrement par câbles électriques.

La question essentielle demeure : sans connaître la technologie sous-jacente, un conducteur pourrait-il être dupé ? Le démarrage s'effectue exactement comme sur une vraie manuelle, sans palettes au volant pour trahir la supercherie. Ferrari a visiblement travaillé l'illusion dans les moindres détails.

Une philosophie assumée

Cette 12Cilindri Manuale constitue un point d'inflexion majeur dans la stratégie de Ferrari. Le constructeur a réussi à homologuer un V12 atmosphérique avec un levier en H sur un modèle de production, tout en respectant les contraintes environnementales actuelles. Un exploit en soi.

Plus intéressant encore, Ferrari affirme que cette technologie fonctionne également avec des motorisations hybrides. L'avenir dira si d'autres modèles bénéficieront de cette solution, mais la porte reste ouverte à de futures applications. Reconnaissable à ses jantes cinq branches inspirées du Groupe A, cette Manuale incarne un luxe devenu rarissime : celui de choisir l'engagement émotionnel plutôt que le chronomètre.