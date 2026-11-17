Novitec transforme la Ferrari 12Cilindri en œuvre d'art N-Largo surprenante
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Le préparateur allemand Novitec vient de dévoiler sa dernière création et elle pourrait bien réconcilier les puristes avec les versions modifiées de Ferrari. Basée sur la somptueuse 12Cilindri, cette interprétation widebody baptisée N-Largo fait preuve d'une retenue étonnante pour une maison réputée pour ses créations spectaculaires.
Un widebody qui sublime le design d'origine
Contrairement à certaines réalisations exubérantes du préparateur, cette Ferrari 12Cilindri N-Largo témoigne d'un travail d'orfèvre. Développée en collaboration avec le designer allemand Vittorio Strosek, cette conversion fait partie de la lignée N-Largo initiée en 2013. L'ensemble de la carrosserie élargie utilise exclusivement de la fibre de carbone, matériau noble par excellence.
Les modifications touchent pratiquement chaque angle de la voiture. À l'avant, le nouveau bouclier intègre des prises d'air considérablement agrandies et un spoiler intégré. Le capot se distingue par une sortie d'air inédite soulignée par du carbone apparent. Détail qui ravira certains : Novitec a supprimé le controversé "monosourcil" chromé de Ferrari, cette barre qui traverse la calandre et qui divise tant les passionnés.
Des ailes élargies et un becquet tricorps spectaculaire
Les ailes avant et arrière ont été considérablement élargies pour accueillir des roues de dimensions impressionnantes. Ces extensions ne sont pas que cosmétiques : elles intègrent des ouvertures en forme de branchies sur les ailes avant pour évacuer l'air chaud des passages de roues. Des prises et sorties d'air supplémentaires contribuent au refroidissement des freins arrière, sollicités par les 830 chevaux du V12 atmosphérique.
L'arrière se pare d'un becquet en trois parties qui s'étend sur toute la largeur de la carrosserie, adoptant une forme "ducktail" caractéristique. Le diffuseur arrière en carbone encadre désormais des sorties d'échappement doubles de chaque côté, soulignant la vocation grand tourisme musclé de cette création.
Une optimisation aérodynamique en soufflerie
Novitec insiste sur le développement aérodynamique de ces composants. L'ensemble du kit a été optimisé en soufflerie pour améliorer l'appui et le refroidissement. La suspension a également été rabaissée d'environ 3 centimètres grâce à des ressorts sport développés spécifiquement par le préparateur.
Des jantes exclusives et un échappement plaqué or
Cette carrosserie élargie permet de monter des jantes NF12 N-Largo exclusives, développées en partenariat avec le fabricant américain Vossen. Leur design à cinq branches en forme de Y avec centre concave mesure 53 cm à l'avant (chaussées de pneus 275/35 ZR 21) et 56 cm à l'arrière (avec des gommes massives en 325/30 ZR 22).
Pour accompagner le V12 atmosphérique, Novitec propose un système d'échappement en acier inoxydable avec valves papillon à commande électronique. Le conducteur peut ainsi basculer entre une sonorité discrète et un rugissement nettement plus affirmé depuis l'habitacle. Pour les clients les plus exigeants, cet échappement peut être livré avec un plaquage en or pur à 999 millièmes.
Performance optimisée sans chiffres confirmés
Des catalyseurs sport optionnels sont également disponibles, censés optimiser la délivrance de puissance du moteur. Toutefois, Novitec n'a pas encore communiqué de chiffre de puissance précis pour cette version modifiée. L'accent semble davantage mis sur la sonorité et l'optimisation de la courbe de puissance que sur un gain brut de chevaux.
Personnalisation intégrale à la demande
Comme pour toutes ses créations haut de gamme, Novitec propose une personnalisation complète de l'habitacle selon les spécifications du client. Bien que les détails précis sur les options de sellerie, matériaux et finitions n'aient pas été divulgués, on peut s'attendre au niveau d'excellence habituel du préparateur.
Le prix de cette conversion N-Largo n'a pas été annoncé, pas plus que le nombre exact d'exemplaires qui seront produits. Novitec indique simplement qu'il s'agit d'un modèle en édition limitée. Les clients peuvent commander un véhicule complet configuré selon leurs désirs ou faire transformer leur 12Cilindri existante.
Cette réalisation pourrait bien être l'une de ces rares occasions où un préparateur parvient à embellir une Ferrari sans tomber dans l'excès. Un exercice de style maîtrisé qui prouve que widebody et élégance ne sont pas incompatibles.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la gamme N-Largo de Novitec ?
N-Largo est une série de conversions widebody en édition limitée développée par Novitec depuis 2013. Chaque modèle est créé en collaboration avec le designer allemand Vittorio Strosek et utilise massivement la fibre de carbone.
Quelles sont les principales modifications apportées à la carrosserie ?
La Ferrari 12Cilindri N-Largo reçoit des pare-chocs redessinés, des ailes élargies, des jupes latérales en carbone, un becquet arrière en trois parties et un nouveau diffuseur. Le capot intègre également une nouvelle sortie d'air encadrée de carbone apparent.
Quelles sont les dimensions des nouvelles jantes ?
Les roues avant NF12 N-Largo mesurent 53 cm (21 pouces) avec des pneus en 275/35, tandis que les roues arrière atteignent 56 cm (22 pouces) avec des gommes considérablement plus larges en 325/30.
Les modifications ont-elles un intérêt aérodynamique ?
Oui, tous les composants ont été développés en soufflerie pour optimiser l'aérodynamisme. Les ailes avant intègrent des ouvertures pour extraire l'air chaud des passages de roues, et des prises d'air supplémentaires refroidissent les freins arrière.
Peut-on commander cette version en France ?
Novitec propose soit un véhicule complet configuré sur mesure, soit la conversion d'une 12Cilindri existante. Le modèle est produit en édition limitée, sans quota de production précisé.