Par Laurence Jardin / 17 novembre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Le préparateur allemand Novitec dévoile sa version widebody de la Ferrari 12Cilindri, avec un kit carbone étonnamment élégant qui améliore le design italien.

Le préparateur allemand Novitec vient de dévoiler sa dernière création et elle pourrait bien réconcilier les puristes avec les versions modifiées de Ferrari. Basée sur la somptueuse 12Cilindri, cette interprétation widebody baptisée N-Largo fait preuve d'une retenue étonnante pour une maison réputée pour ses créations spectaculaires.

Un widebody qui sublime le design d'origine

Contrairement à certaines réalisations exubérantes du préparateur, cette Ferrari 12Cilindri N-Largo témoigne d'un travail d'orfèvre. Développée en collaboration avec le designer allemand Vittorio Strosek, cette conversion fait partie de la lignée N-Largo initiée en 2013. L'ensemble de la carrosserie élargie utilise exclusivement de la fibre de carbone, matériau noble par excellence.

Les modifications touchent pratiquement chaque angle de la voiture. À l'avant, le nouveau bouclier intègre des prises d'air considérablement agrandies et un spoiler intégré. Le capot se distingue par une sortie d'air inédite soulignée par du carbone apparent. Détail qui ravira certains : Novitec a supprimé le controversé "monosourcil" chromé de Ferrari, cette barre qui traverse la calandre et qui divise tant les passionnés.

Des ailes élargies et un becquet tricorps spectaculaire

Les ailes avant et arrière ont été considérablement élargies pour accueillir des roues de dimensions impressionnantes. Ces extensions ne sont pas que cosmétiques : elles intègrent des ouvertures en forme de branchies sur les ailes avant pour évacuer l'air chaud des passages de roues. Des prises et sorties d'air supplémentaires contribuent au refroidissement des freins arrière, sollicités par les 830 chevaux du V12 atmosphérique.

L'arrière se pare d'un becquet en trois parties qui s'étend sur toute la largeur de la carrosserie, adoptant une forme "ducktail" caractéristique. Le diffuseur arrière en carbone encadre désormais des sorties d'échappement doubles de chaque côté, soulignant la vocation grand tourisme musclé de cette création.

Une optimisation aérodynamique en soufflerie

Novitec insiste sur le développement aérodynamique de ces composants. L'ensemble du kit a été optimisé en soufflerie pour améliorer l'appui et le refroidissement. La suspension a également été rabaissée d'environ 3 centimètres grâce à des ressorts sport développés spécifiquement par le préparateur.

Des jantes exclusives et un échappement plaqué or

Cette carrosserie élargie permet de monter des jantes NF12 N-Largo exclusives, développées en partenariat avec le fabricant américain Vossen. Leur design à cinq branches en forme de Y avec centre concave mesure 53 cm à l'avant (chaussées de pneus 275/35 ZR 21) et 56 cm à l'arrière (avec des gommes massives en 325/30 ZR 22).

Pour accompagner le V12 atmosphérique, Novitec propose un système d'échappement en acier inoxydable avec valves papillon à commande électronique. Le conducteur peut ainsi basculer entre une sonorité discrète et un rugissement nettement plus affirmé depuis l'habitacle. Pour les clients les plus exigeants, cet échappement peut être livré avec un plaquage en or pur à 999 millièmes.

Performance optimisée sans chiffres confirmés

Des catalyseurs sport optionnels sont également disponibles, censés optimiser la délivrance de puissance du moteur. Toutefois, Novitec n'a pas encore communiqué de chiffre de puissance précis pour cette version modifiée. L'accent semble davantage mis sur la sonorité et l'optimisation de la courbe de puissance que sur un gain brut de chevaux.

Personnalisation intégrale à la demande

Comme pour toutes ses créations haut de gamme, Novitec propose une personnalisation complète de l'habitacle selon les spécifications du client. Bien que les détails précis sur les options de sellerie, matériaux et finitions n'aient pas été divulgués, on peut s'attendre au niveau d'excellence habituel du préparateur.

Le prix de cette conversion N-Largo n'a pas été annoncé, pas plus que le nombre exact d'exemplaires qui seront produits. Novitec indique simplement qu'il s'agit d'un modèle en édition limitée. Les clients peuvent commander un véhicule complet configuré selon leurs désirs ou faire transformer leur 12Cilindri existante.

Cette réalisation pourrait bien être l'une de ces rares occasions où un préparateur parvient à embellir une Ferrari sans tomber dans l'excès. Un exercice de style maîtrisé qui prouve que widebody et élégance ne sont pas incompatibles.