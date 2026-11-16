Une solution innovante de bornes de recharge en conteneurs avec batterie intégrée permet aux flottes d'entreprise de contourner les délais d'upgrade du réseau électrique.

L'électrification des flottes d'entreprise franchit une nouvelle étape avec une solution innovante qui pourrait bien changer la donne pour les gestionnaires de parcs automobiles. Le loueur longue durée Ayvens s'est associé à la société technologique Fellten pour déployer des bornes de recharge électrique conteneurisées, répondant ainsi à un besoin criant du marché professionnel.

Des conteneurs de recharge pour contourner la saturation du réseau

Face à l'engorgement des demandes d'upgrade électrique, cette nouvelle solution apporte une réponse pragmatique. Selon Russ Boulton, responsable des données clients et de l'innovation chez Ayvens, les deux entreprises exploiteront les données télématiques des flottes pour identifier les "points de tension" en matière de recharge et proposer les "Charge Qubes" de Fellten aux sites dont l'alimentation électrique est insuffisante.

Le concept est aussi simple qu'efficace : ces unités combinent des chargeurs AC ou DC et un pack de batteries offrant jusqu'à 1 MWh de capacité de stockage, le tout intégré dans un conteneur maritime standard. Aucun travail de génie civil n'est requis, et l'installation ne demande qu'un raccordement triphasé classique.

Une installation express en deux heures chrono

L'atout majeur de cette technologie réside dans sa rapidité de déploiement. Si le point de connexion triphasé existe déjà, l'installation complète peut être réalisée en seulement deux heures. Mieux encore, ces conteneurs peuvent être relocalisés au besoin, offrant une flexibilité appréciable pour les entreprises dont les besoins évoluent.

Réduire l'écart de coût entre conducteurs

La pression sur les réseaux électriques s'intensifie. Des données gouvernementales britanniques révèlent une augmentation de 460% de la demande au premier semestre 2025, avec des projets de mise à niveau pouvant désormais nécessiter jusqu'à 15 ans de délai. Pour les flottes de véhicules électriques, cette situation contraint les conducteurs à dépendre de réseaux de recharge publics jusqu'à 13 fois plus coûteux que les tarifs domestiques les plus avantageux.

L'innovation des Charge Qubes réside dans leur capacité à lisser la consommation électrique. Contrairement à un chargeur rapide DC classique qui tire une puissance de pointe importante, ces unités consomment beaucoup moins en absorbant l'électricité progressivement lorsqu'elle est la moins chère et la plus verte, pour la restituer ensuite aux conducteurs selon leurs besoins.

De 40 centimes à 2 centimes le kilomètre

Russ Boulton souligne l'urgence croissante de cette problématique. Alors que les premiers adopteurs étaient généralement des conducteurs pouvant recharger à domicile et profiter de tarifs avantageux, les flottes restreignent désormais de plus en plus leurs catalogues de véhicules de fonction aux hybrides rechargeables et aux électriques purs. Cette politique se heurte à la résistance des conducteurs contraints d'utiliser les bornes publiques.

"Cela crée un fossé au sein des flottes, où certains conducteurs adorent leurs véhicules électriques car ils ne paient que 2 centimes par kilomètre, tandis que d'autres payent peut-être 30 ou 40 centimes et ne ressentent pas vraiment les bénéfices," explique-t-il. "S'assurer que la recharge sur le lieu de travail est équitable et à bon prix constitue une aide précieuse pour cette transition."

Une réponse aux blocages structurels

Simon Tate, directeur commercial et marketing de Fellten, observe des défis similaires pour les flottes de voitures et d'utilitaires. Il voit dans le Charge Qube un catalyseur essentiel pour accélérer la transition électrique.

"L'un des plus grands défis ne concerne pas nécessairement les véhicules eux-mêmes, mais l'infrastructure nécessaire pour les maintenir en mouvement," précise-t-il. "Les entreprises sont de plus en plus prêtes à électrifier, mais la disponibilité de la puissance électrique constitue souvent l'obstacle principal."

Cette approche remet en question l'idée selon laquelle les entreprises doivent attendre des mises à niveau coûteuses du réseau ou des projets d'infrastructure majeurs avant de pouvoir avancer dans leur électrification. Une philosophie qui pourrait bien redistribuer les cartes du déploiement de la mobilité électrique en entreprise.