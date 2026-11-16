General Motors préparerait enfin un vrai rival au Ford F-150 Raptor
Par Martin Rochard · 2 min de lecture
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General Motors s'apprêterait enfin à franchir le pas. Selon plusieurs sources du secteur, le géant automobile américain étudierait sérieusement la possibilité de développer un véritable pick-up de performance extrême, capable de rivaliser avec les références du segment : le Ford F-150 Raptor et le Ram TRX.
Des modèles actuels compétents mais pas assez radicaux
Chevrolet et GMC proposent déjà des versions musclées de leurs pick-ups pleine grandeur. Le Silverado ZR2 et son cousin haut de gamme, le GMC Sierra AT4X, constituent d'excellentes machines tout-terrain. Équipés de moteurs V8 couple et d'amortisseurs Multimatic sophistiqués, ils se révèlent particulièrement efficaces dans les passages techniques à vitesse réduite.
Mais voilà le problème : ces véhicules n'ont pas été conçus pour dévaler les dunes à pleine vitesse ou enchaîner les sauts spectaculaires dans le désert. Leur philosophie reste celle du franchissement technique plutôt que de la performance pure en tout-terrain rapide.
Une concurrence de plus en plus féroce
À l'inverse, les Ford Raptor, Raptor R, Ram RHO et Ram TRX ont été spécifiquement développés pour ces usages extrêmes. Ils combinent des motorisations six et huit cylindres surpuissantes avec des châssis optimisés pour encaisser les trajectoires rapides sur terrain accidenté.
Et la concurrence ne faiblit pas. Toyota préparerait son entrée fracassante sur ce segment avec une version radicale du Tundra. Baptisée TRD Hammer (un nom pour le moins audacieux), elle devrait recevoir des suspensions à très long débattement et des pneumatiques de 94 centimètres de diamètre. Une machine qui s'annonce redoutable, s'appuyant sur l'expertise historique de Toyota en compétition tout-terrain.
Un héritage à faire revivre
Chevrolet ne part pourtant pas de zéro dans le domaine des courses off-road. L'histoire de la marque recèle quelques pépites, à l'image de cette victoire mémorable au Baja 500 en 1982. Un concessionnaire californien avait alors préparé un S-10, l'avait conduit jusqu'au Mexique, remporté sa catégorie, puis était rentré au volant du même véhicule.
Cet exploit avait d'ailleurs inspiré Chevrolet pour créer une version Baja du S-10. Pourquoi ne pas puiser dans ce patrimoine sportif pour développer un Silverado ZR2 Baja moderne ? Les fondations techniques et l'inspiration ne manquent pas.
Un marché toujours porteur
Le segment des pick-ups de performance tout-terrain continue d'attirer une clientèle passionnée. Même si la majorité des propriétaires n'exploitent jamais pleinement les capacités de leurs machines, le simple fait de savoir qu'ils le pourraient constitue un argument de vente puissant.
Pour l'instant, General Motors n'a rien confirmé officiellement. Ces informations restent au stade de rumeurs, mais elles témoignent d'une réflexion stratégique cohérente. Dans un marché américain des pick-ups extrêmement lucratif, l'absence de GM sur ce créneau précis devient difficilement justifiable face à l'offensive généralisée de ses concurrents.
L'arrivée d'un tel modèle signé Chevrolet ou GMC transformerait radicalement la bataille des pick-ups de désert. Les amateurs de tout-terrain extrême suivront ce dossier avec attention dans les mois à venir.
Questions fréquentes
Pourquoi les Silverado ZR2 et Sierra AT4X actuels ne suffisent-ils pas?
Bien qu'excellents en franchissement, ces modèles privilégient le tout-terrain technique à allure modérée. Ils ne disposent pas des suspensions à long débattement et de la puissance nécessaires pour la conduite rapide dans le désert, contrairement aux Raptor et TRX.
Quels sont les concurrents visés par ce futur modèle GM?
Le pick-up viserait directement les Ford F-150 Raptor et Raptor R, les Ram RHO et TRX, ainsi que le futur Toyota Tundra TRD Hammer. Ces véhicules dominent actuellement le segment des pick-ups de performance tout-terrain.
GM a-t-il une expérience en compétition tout-terrain?
Oui, Chevrolet possède un héritage dans les courses off-road. Un S-10 a remporté sa catégorie au Baja 500 en 1982, ce qui avait inspiré la création d'une version Baja pour ce modèle.
Quand ce nouveau pick-up GM pourrait-il être commercialisé?
Aucune date officielle n'a été communiquée pour le moment. Il s'agit encore de rumeurs selon les informations de GM Authority, sans confirmation officielle du constructeur américain.
Ce type de véhicule a-t-il du succès actuellement?
Oui, le segment des pick-ups de performance tout-terrain reste très porteur, même si beaucoup de propriétaires n'exploitent jamais pleinement les capacités de leurs véhicules. L'attrait réside dans le potentiel de performance.