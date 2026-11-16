Par Martin Rochard / 16 novembre 2026 à 22:24 · 2 min de lecture

GM développerait un pick-up de performance extrême pour concurrencer les Ford Raptor et Ram TRX sur le segment très prisé des tout-terrains de désert.

General Motors s'apprêterait enfin à franchir le pas. Selon plusieurs sources du secteur, le géant automobile américain étudierait sérieusement la possibilité de développer un véritable pick-up de performance extrême, capable de rivaliser avec les références du segment : le Ford F-150 Raptor et le Ram TRX.

Des modèles actuels compétents mais pas assez radicaux

Chevrolet et GMC proposent déjà des versions musclées de leurs pick-ups pleine grandeur. Le Silverado ZR2 et son cousin haut de gamme, le GMC Sierra AT4X, constituent d'excellentes machines tout-terrain. Équipés de moteurs V8 couple et d'amortisseurs Multimatic sophistiqués, ils se révèlent particulièrement efficaces dans les passages techniques à vitesse réduite.

Mais voilà le problème : ces véhicules n'ont pas été conçus pour dévaler les dunes à pleine vitesse ou enchaîner les sauts spectaculaires dans le désert. Leur philosophie reste celle du franchissement technique plutôt que de la performance pure en tout-terrain rapide.

Une concurrence de plus en plus féroce

À l'inverse, les Ford Raptor, Raptor R, Ram RHO et Ram TRX ont été spécifiquement développés pour ces usages extrêmes. Ils combinent des motorisations six et huit cylindres surpuissantes avec des châssis optimisés pour encaisser les trajectoires rapides sur terrain accidenté.

Et la concurrence ne faiblit pas. Toyota préparerait son entrée fracassante sur ce segment avec une version radicale du Tundra. Baptisée TRD Hammer (un nom pour le moins audacieux), elle devrait recevoir des suspensions à très long débattement et des pneumatiques de 94 centimètres de diamètre. Une machine qui s'annonce redoutable, s'appuyant sur l'expertise historique de Toyota en compétition tout-terrain.

Un héritage à faire revivre

Chevrolet ne part pourtant pas de zéro dans le domaine des courses off-road. L'histoire de la marque recèle quelques pépites, à l'image de cette victoire mémorable au Baja 500 en 1982. Un concessionnaire californien avait alors préparé un S-10, l'avait conduit jusqu'au Mexique, remporté sa catégorie, puis était rentré au volant du même véhicule.

Cet exploit avait d'ailleurs inspiré Chevrolet pour créer une version Baja du S-10. Pourquoi ne pas puiser dans ce patrimoine sportif pour développer un Silverado ZR2 Baja moderne ? Les fondations techniques et l'inspiration ne manquent pas.

Un marché toujours porteur

Le segment des pick-ups de performance tout-terrain continue d'attirer une clientèle passionnée. Même si la majorité des propriétaires n'exploitent jamais pleinement les capacités de leurs machines, le simple fait de savoir qu'ils le pourraient constitue un argument de vente puissant.

Pour l'instant, General Motors n'a rien confirmé officiellement. Ces informations restent au stade de rumeurs, mais elles témoignent d'une réflexion stratégique cohérente. Dans un marché américain des pick-ups extrêmement lucratif, l'absence de GM sur ce créneau précis devient difficilement justifiable face à l'offensive généralisée de ses concurrents.

L'arrivée d'un tel modèle signé Chevrolet ou GMC transformerait radicalement la bataille des pick-ups de désert. Les amateurs de tout-terrain extrême suivront ce dossier avec attention dans les mois à venir.