Scout dévoile qui réserve ses futurs 4x4 électriques : Ford et Jeep en tête

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

Avec 212 000 réservations, Scout révèle que ses futurs Traveler et Terra attirent surtout les propriétaires de Ford Bronco, Jeep Wrangler et Tesla.

La nouvelle marque Scout Motors, ressuscitée sous l'égide du groupe Volkswagen, dévoile des informations fascinantes sur sa future clientèle. Avec 212 000 réservations déjà enregistrées pour ses deux premiers modèles, le constructeur a partagé des données révélatrices lors d'une présentation médias dans son usine de Blythewood, en Caroline du Sud.

Ford et Jeep dans le viseur de Scout

L'analyse des réservations du Traveler, le SUV tout-terrain de Scout, révèle une tendance claire : les propriétaires actuels de Ford Bronco arrivent en tête, talonnés de près par les conducteurs de Jeep Wrangler. Une situation logique puisque le Traveler se positionne comme concurrent direct de ces deux icônes du tout-terrain américain.

Mais la liste devient plus intrigante au-delà du podium. Les propriétaires de Ford F-150, le pick-up le plus vendu aux États-Unis, manifestent un intérêt marqué pour ce SUV. Plus surprenant encore, les clients Tesla Model Y et Model 3 occupent respectivement les sixième et septième positions, démontrant l'attrait du Traveler auprès des adeptes de l'électrique premium.

Le classement complet pour le Traveler

Ford Bronco

Jeep Wrangler

Ford F-150

Ford Mustang Mach-E

Toyota 4Runner

Tesla Model Y

Tesla Model 3

Jeep Grand Cherokee

Rivian R1T

Toyota Tundra

Le Terra séduit les amateurs de pick-up

Pour le Terra, le pick-up de Scout, les données confirment sans surprise la domination de Ford. Les propriétaires de F-150 arrivent largement en tête, suivis par ceux du Bronco. Le Jeep Wrangler complète le podium, tandis que Tesla dégringole à la quatrième position avec le Model Y.

Les autres pick-up ne sont pas en reste : Jeep Gladiator, Ford Maverick et Toyota Tacoma figurent tous dans le top 10, témoignant de l'intérêt transversal pour ce nouveau modèle électrique.

Les véhicules des futurs clients Terra

Ford F-150

Ford Bronco

Jeep Wrangler

Tesla Model Y

Jeep Gladiator

Ford Maverick

Toyota Tacoma

Tesla Model 3

Ford F-150 Lightning

Rivian R1T

Une stratégie de conquête ambitieuse

Ces données révèlent la stratégie de Scout : conquérir les bastions traditionnels de Ford et Jeep, tout en attirant une clientèle déjà sensibilisée à l'électrique via Tesla et Rivian. La présence du Rivian R1T dans les deux classements est particulièrement significative, Scout visant clairement la même niche de pick-up et SUV électriques premium orientés aventure.

Scout reconnaît ouvertement que toutes ces réservations ne se transformeront pas en commandes fermes. Néanmoins, le constructeur affiche sa confiance dans sa capacité à convertir une part importante de ces clients potentiels. Avec un lancement commercial prévu pour 2028, soit dans environ quatre ans, la marque dispose de temps pour peaufiner son offre et convaincre cette clientèle exigeante.

Des véhicules à contre-courant des tendances

Scout a déjà annoncé que ses véhicules conserveront des commandes physiques et des boutons mécaniques, refusant le tout-écran tactile généralisé. Cette approche semble séduire une clientèle en quête d'authenticité et de robustesse, des valeurs incarnées par les marques traditionnelles du segment.

Pour le marché européen et français, l'arrivée éventuelle de ces modèles reste incertaine. Toutefois, ces données américaines témoignent d'un appétit réel pour des véhicules électriques combinant capacités tout-terrain et technologies modernes, un segment encore peu exploité en Europe où dominent les SUV urbains électriques.