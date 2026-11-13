Scout dévoile qui réserve ses futurs 4x4 électriques : Ford et Jeep en tête
Par Laurence Jardin · 2 min de lecture
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La nouvelle marque Scout Motors, ressuscitée sous l'égide du groupe Volkswagen, dévoile des informations fascinantes sur sa future clientèle. Avec 212 000 réservations déjà enregistrées pour ses deux premiers modèles, le constructeur a partagé des données révélatrices lors d'une présentation médias dans son usine de Blythewood, en Caroline du Sud.
Ford et Jeep dans le viseur de Scout
L'analyse des réservations du Traveler, le SUV tout-terrain de Scout, révèle une tendance claire : les propriétaires actuels de Ford Bronco arrivent en tête, talonnés de près par les conducteurs de Jeep Wrangler. Une situation logique puisque le Traveler se positionne comme concurrent direct de ces deux icônes du tout-terrain américain.
Mais la liste devient plus intrigante au-delà du podium. Les propriétaires de Ford F-150, le pick-up le plus vendu aux États-Unis, manifestent un intérêt marqué pour ce SUV. Plus surprenant encore, les clients Tesla Model Y et Model 3 occupent respectivement les sixième et septième positions, démontrant l'attrait du Traveler auprès des adeptes de l'électrique premium.
Le classement complet pour le Traveler
- Ford Bronco
- Jeep Wrangler
- Ford F-150
- Ford Mustang Mach-E
- Toyota 4Runner
- Tesla Model Y
- Tesla Model 3
- Jeep Grand Cherokee
- Rivian R1T
- Toyota Tundra
Le Terra séduit les amateurs de pick-up
Pour le Terra, le pick-up de Scout, les données confirment sans surprise la domination de Ford. Les propriétaires de F-150 arrivent largement en tête, suivis par ceux du Bronco. Le Jeep Wrangler complète le podium, tandis que Tesla dégringole à la quatrième position avec le Model Y.
Les autres pick-up ne sont pas en reste : Jeep Gladiator, Ford Maverick et Toyota Tacoma figurent tous dans le top 10, témoignant de l'intérêt transversal pour ce nouveau modèle électrique.
Les véhicules des futurs clients Terra
- Ford F-150
- Ford Bronco
- Jeep Wrangler
- Tesla Model Y
- Jeep Gladiator
- Ford Maverick
- Toyota Tacoma
- Tesla Model 3
- Ford F-150 Lightning
- Rivian R1T
Une stratégie de conquête ambitieuse
Ces données révèlent la stratégie de Scout : conquérir les bastions traditionnels de Ford et Jeep, tout en attirant une clientèle déjà sensibilisée à l'électrique via Tesla et Rivian. La présence du Rivian R1T dans les deux classements est particulièrement significative, Scout visant clairement la même niche de pick-up et SUV électriques premium orientés aventure.
Scout reconnaît ouvertement que toutes ces réservations ne se transformeront pas en commandes fermes. Néanmoins, le constructeur affiche sa confiance dans sa capacité à convertir une part importante de ces clients potentiels. Avec un lancement commercial prévu pour 2028, soit dans environ quatre ans, la marque dispose de temps pour peaufiner son offre et convaincre cette clientèle exigeante.
Des véhicules à contre-courant des tendances
Scout a déjà annoncé que ses véhicules conserveront des commandes physiques et des boutons mécaniques, refusant le tout-écran tactile généralisé. Cette approche semble séduire une clientèle en quête d'authenticité et de robustesse, des valeurs incarnées par les marques traditionnelles du segment.
Pour le marché européen et français, l'arrivée éventuelle de ces modèles reste incertaine. Toutefois, ces données américaines témoignent d'un appétit réel pour des véhicules électriques combinant capacités tout-terrain et technologies modernes, un segment encore peu exploité en Europe où dominent les SUV urbains électriques.
Questions fréquentes
Quand les véhicules Scout seront-ils disponibles ?
La production devrait débuter courant 2027, avec les premières livraisons clients prévues pour 2028. Scout développe actuellement ses premiers prototypes dans son usine de Caroline du Sud.
Quels sont les deux modèles proposés par Scout ?
Scout lance deux véhicules : le Traveler, un SUV tout-terrain, et le Terra, un pick-up. Les deux modèles ciblent directement les segments dominés par Ford et Jeep.
Qui réserve le Scout Traveler ?
Principalement des propriétaires de Ford Bronco, Jeep Wrangler et Ford F-150. Les clients Tesla Model Y et Model 3 figurent également parmi les réservations, tout comme les propriétaires de Rivian R1T.
Le pick-up Terra attire-t-il le même profil d'acheteurs ?
Le Terra séduit avant tout les conducteurs de Ford F-150 et Bronco, suivis par les Jeep Wrangler. Les propriétaires de pick-up compacts comme le Maverick et le Tacoma sont également intéressés.
Tous ces réservations se transformeront-elles en ventes ?
Scout reconnaît que tous les réservants ne finaliseront pas leur achat, mais la marque se montre optimiste sur le taux de conversion avec plusieurs années avant le lancement commercial.