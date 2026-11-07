Jeep s'allie aux Avengers Marvel pour une campagne publicitaire spectaculaire
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
Sommaire
- Quand l'aventure tout-terrain rencontre le multivers Marvel
- La Chose prend le volant d'un Wrangler
- Une stratégie marketing déployée sur trois actes
- Premier acte : l'histoire des origines
- Deuxième acte : les vrais super-héros
- Acte final : le multivers s'ouvre
- Une stratégie mondiale coordonnée
- Un pari osé dans un contexte automobile tendu
Quand l'aventure tout-terrain rencontre le multivers Marvel
Le constructeur américain Jeep frappe fort avec une stratégie marketing d'envergure inédite dans l'industrie automobile. En s'associant à Marvel Studios pour une campagne annuelle complète, la marque aux sept fentes iconiques transpose son ADN d'explorateur dans l'univers des super-héros les plus célèbres de la planète.
Lancée le 6 novembre, cette troisième et dernière phase baptisée "Un Jeep 4x4 pour tous les univers" propulse littéralement les véhicules de la marque à travers le multivers Marvel. Les modèles Jeep franchissent ainsi la Tour des Avengers, traversent le X-Mansion, explorent l'univers des Quatre Fantastiques et s'aventurent même en Latvérie, le royaume du Docteur Doom.
La Chose prend le volant d'un Wrangler
L'image phare de cette campagne audacieuse met en scène La Chose, membre emblématique des Quatre Fantastiques, aux commandes d'un Jeep Wrangler. Une alliance visuelle parfaite entre la robustesse légendaire du personnage de pierre et l'indestructibilité supposée du 4x4 américain le plus iconique.
Comme l'explique Branden Coté, directeur général de Jeep : "Les amateurs de Jeep ont toujours considéré l'inconnu comme une invitation à explorer. Cette campagne transforme l'ampleur et les mondes du film en une idée typiquement Jeep."
Une stratégie marketing déployée sur trois actes
Contrairement aux collaborations ponctuelles habituelles entre constructeurs automobiles et studios de cinéma, Jeep a opté pour une approche narrative complexe, développée sur douze mois par l'agence publicitaire Highdive basée à Chicago.
Premier acte : l'histoire des origines
En mai dernier, Jeep lançait "Origin Story", capitalisant sur une coïncidence historique méconnue : la marque et Captain America ont tous deux vu le jour en 1941. Cette phase introduisait l'édition spéciale Wrangler America250, ornée d'une housse de roue de secours aux couleurs du bouclier de Captain America et accompagnée d'une bande dessinée en édition limitée.
Deuxième acte : les vrais super-héros
La deuxième phase, diffusée durant l'été, prenait un tournant inattendu en délaissant complètement les personnages costumés. Baptisée "Les Super-Héros Originaux", elle rendait hommage à de véritables vétérans de l'armée américaine ayant servi comme capitaines, photographiés aux côtés des Wrangler, Grand Cherokee, Cherokee, Gladiator, Grand Wagoneer et Compass.
Acte final : le multivers s'ouvre
Cette ultime phase abandonne la mise en avant d'un modèle unique pour célébrer l'ensemble de la gamme. La campagne se déploie sur tous les canaux de communication – télévision, réseaux sociaux, digital, relations clients et concessions – aux États-Unis et sur certains marchés internationaux jusqu'en décembre, créant un crescendo marketing avant la sortie du film.
Une stratégie mondiale coordonnée
La division brésilienne de Jeep profite également de cette vague Marvel en annonçant début novembre sa propre édition spéciale de l'Avenger (un modèle exclusif au marché sud-américain) aux couleurs des super-héros. Une série personnalisée sur le thème Marvel arrivera prochainement sur ce marché, bien que les tarifs n'aient pas encore été dévoilés.
Holly Frank, vice-présidente du marketing mondial des partenariats et promotions chez Disney, souligne la cohérence de cette alliance : "La gamme Jeep s'inscrit naturellement dans cette vision créative, nous offrant une manière unique de connecter chaque univers avec un véhicule qui reflète son caractère."
Un pari osé dans un contexte automobile tendu
Alors que l'industrie automobile traverse une période de transformation profonde avec l'électrification et la transition énergétique, Jeep mise sur l'émotion et l'imaginaire plutôt que sur les arguments techniques. Cette campagne représente un investissement considérable, rarissime dans le secteur où les collaborations s'étendent généralement sur quelques semaines, pas sur une année entière.
Nate Buelow, directeur marketing de Stellantis Amérique du Nord, présente cette opération comme le prolongement naturel de huit décennies et demie de positionnement Jeep auprès des "aventuriers qui vont au-delà du familier".
Reste à savoir si cette stratégie spectaculaire se traduira par des ventes concrètes. Jeep parie clairement sur l'attention médiatique à l'approche de la période cruciale des achats de fin d'année. Une approche qui rappelle que dans l'automobile moderne, captiver l'imagination du public peut s'avérer aussi crucial que démontrer des performances techniques.
Le film "Avengers: Doomsday", réalisé par les frères Anthony et Joe Russo, sortira dans les salles le 18 décembre avec un casting d'ensemble imposant, marquant le prochain grand chapitre cinématographique de la franchise Marvel.
Questions fréquentes
Quelle est la durée de cette collaboration entre Jeep et Marvel ?
La collaboration s'étend sur une année complète et se décline en trois phases distinctes. Elle a débuté en mai avec "Origin Story" et se termine en décembre avec "Un Jeep 4x4 pour tous les univers", en lien avec la sortie du film Avengers: Doomsday le 18 décembre.
Quels personnages Marvel apparaissent dans cette campagne ?
La campagne fait intervenir de nombreux super-héros emblématiques. On retrouve notamment Captain America, La Torche Humaine, H.E.R.B.I.E., Nightcrawler et surtout La Chose, photographié au volant d'un Jeep Wrangler.
Cette campagne concerne-t-elle un modèle Jeep spécifique ?
Non, contrairement à la première phase qui mettait en avant l'édition spéciale Wrangler America250, cette dernière campagne englobe toute la gamme Jeep. Elle ne se concentre pas sur un seul modèle mais célèbre l'ensemble du portfolio de la marque.
Où sera diffusée cette campagne publicitaire ?
La campagne est diffusée sur de multiples canaux aux États-Unis et sur certains marchés internationaux. Elle est visible à la télévision, sur les réseaux sociaux, les plateformes digitales, ainsi que dans les concessions Jeep jusqu'en décembre.
Pourquoi Jeep a-t-elle choisi de s'associer à Captain America ?
Cette association repose sur une coïncidence historique remarquable. Les deux icônes américaines partagent la même année de naissance : 1941. Cette connexion a servi de fil conducteur à la première phase de la campagne baptisée "Origin Story".