Jeep s'allie aux Avengers Marvel pour une campagne publicitaire spectaculaire

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Jeep et Marvel Studios dévoilent une campagne mondiale mettant en scène les véhicules de la marque américaine dans l'univers des super-héros Avengers.

Quand l'aventure tout-terrain rencontre le multivers Marvel

Le constructeur américain Jeep frappe fort avec une stratégie marketing d'envergure inédite dans l'industrie automobile. En s'associant à Marvel Studios pour une campagne annuelle complète, la marque aux sept fentes iconiques transpose son ADN d'explorateur dans l'univers des super-héros les plus célèbres de la planète.

Lancée le 6 novembre, cette troisième et dernière phase baptisée "Un Jeep 4x4 pour tous les univers" propulse littéralement les véhicules de la marque à travers le multivers Marvel. Les modèles Jeep franchissent ainsi la Tour des Avengers, traversent le X-Mansion, explorent l'univers des Quatre Fantastiques et s'aventurent même en Latvérie, le royaume du Docteur Doom.

La Chose prend le volant d'un Wrangler

L'image phare de cette campagne audacieuse met en scène La Chose, membre emblématique des Quatre Fantastiques, aux commandes d'un Jeep Wrangler. Une alliance visuelle parfaite entre la robustesse légendaire du personnage de pierre et l'indestructibilité supposée du 4x4 américain le plus iconique.

Comme l'explique Branden Coté, directeur général de Jeep : "Les amateurs de Jeep ont toujours considéré l'inconnu comme une invitation à explorer. Cette campagne transforme l'ampleur et les mondes du film en une idée typiquement Jeep."

Une stratégie marketing déployée sur trois actes

Contrairement aux collaborations ponctuelles habituelles entre constructeurs automobiles et studios de cinéma, Jeep a opté pour une approche narrative complexe, développée sur douze mois par l'agence publicitaire Highdive basée à Chicago.

Premier acte : l'histoire des origines

En mai dernier, Jeep lançait "Origin Story", capitalisant sur une coïncidence historique méconnue : la marque et Captain America ont tous deux vu le jour en 1941. Cette phase introduisait l'édition spéciale Wrangler America250, ornée d'une housse de roue de secours aux couleurs du bouclier de Captain America et accompagnée d'une bande dessinée en édition limitée.

Deuxième acte : les vrais super-héros

La deuxième phase, diffusée durant l'été, prenait un tournant inattendu en délaissant complètement les personnages costumés. Baptisée "Les Super-Héros Originaux", elle rendait hommage à de véritables vétérans de l'armée américaine ayant servi comme capitaines, photographiés aux côtés des Wrangler, Grand Cherokee, Cherokee, Gladiator, Grand Wagoneer et Compass.

Acte final : le multivers s'ouvre

Cette ultime phase abandonne la mise en avant d'un modèle unique pour célébrer l'ensemble de la gamme. La campagne se déploie sur tous les canaux de communication – télévision, réseaux sociaux, digital, relations clients et concessions – aux États-Unis et sur certains marchés internationaux jusqu'en décembre, créant un crescendo marketing avant la sortie du film.

Une stratégie mondiale coordonnée

La division brésilienne de Jeep profite également de cette vague Marvel en annonçant début novembre sa propre édition spéciale de l'Avenger (un modèle exclusif au marché sud-américain) aux couleurs des super-héros. Une série personnalisée sur le thème Marvel arrivera prochainement sur ce marché, bien que les tarifs n'aient pas encore été dévoilés.

Holly Frank, vice-présidente du marketing mondial des partenariats et promotions chez Disney, souligne la cohérence de cette alliance : "La gamme Jeep s'inscrit naturellement dans cette vision créative, nous offrant une manière unique de connecter chaque univers avec un véhicule qui reflète son caractère."

Un pari osé dans un contexte automobile tendu

Alors que l'industrie automobile traverse une période de transformation profonde avec l'électrification et la transition énergétique, Jeep mise sur l'émotion et l'imaginaire plutôt que sur les arguments techniques. Cette campagne représente un investissement considérable, rarissime dans le secteur où les collaborations s'étendent généralement sur quelques semaines, pas sur une année entière.

Nate Buelow, directeur marketing de Stellantis Amérique du Nord, présente cette opération comme le prolongement naturel de huit décennies et demie de positionnement Jeep auprès des "aventuriers qui vont au-delà du familier".

Reste à savoir si cette stratégie spectaculaire se traduira par des ventes concrètes. Jeep parie clairement sur l'attention médiatique à l'approche de la période cruciale des achats de fin d'année. Une approche qui rappelle que dans l'automobile moderne, captiver l'imagination du public peut s'avérer aussi crucial que démontrer des performances techniques.

Le film "Avengers: Doomsday", réalisé par les frères Anthony et Joe Russo, sortira dans les salles le 18 décembre avec un casting d'ensemble imposant, marquant le prochain grand chapitre cinématographique de la franchise Marvel.