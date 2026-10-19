Le Jeep Renegade de retour d'ici 2030 dans une offensive européenne à six modèles

Le Jeep Renegade de retour d'ici 2030 dans une ...

Par Sarah Wagner / 19 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Jeep confirme une nouvelle génération du Renegade avant 2030, dans le cadre d'un plan ambitieux pour porter sa gamme européenne à six modèles SUV électrifiés.

Jeep prépare son offensive européenne et confirme une information attendue par de nombreux passionnés : le Renegade aura droit à une nouvelle génération. Annoncée lors du Mondial de l'Automobile de Paris, cette renaissance s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à porter la gamme européenne de la marque à six modèles d'ici 2030.

Un petit SUV qui a fait ses preuves

Lancé en 2014, le Jeep Renegade a prouvé qu'il y avait une place pour un SUV compact au sein d'une marque historiquement connue pour ses tout-terrains robustes. Avec plus de 610 000 exemplaires écoulés en Europe et 2 millions dans le monde, le bilan commercial est sans appel. Ces chiffres démontrent que le pari de proposer un modèle plus abordable et urbain, sans renoncer totalement à l'ADN Jeep, était le bon.

Certes, les puristes ont souvent critiqué ce SUV compact, notamment en raison de ses liens techniques avec la Fiat 500X. Pourtant, le Renegade a permis d'attirer une nouvelle clientèle vers la marque, des acheteurs qui n'auraient jamais envisagé un Wrangler pour leur usage quotidien. Cette réussite commerciale justifie pleinement la décision de Stellantis de développer une seconde génération.

Une plateforme moderne et polyvalente

Le futur Renegade devrait reposer sur la plateforme STLA One de Stellantis, une architecture modulaire conçue pour accueillir une grande variété de motorisations. Cette flexibilité technique s'avère cruciale dans un contexte où l'électrification progresse à des rythmes différents selon les pays européens.

Jeep n'a pas encore dévoilé les motorisations exactes qui seront proposées, mais la marque insiste sur sa stratégie multi-énergies. Concrètement, les clients pourraient choisir entre plusieurs options de propulsion : essence, hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique. Cette approche pragmatique répond aux besoins variés du marché européen, où tous les automobilistes ne sont pas prêts à basculer vers l'électrique.

Le 4x4 pour tous les modèles

Point particulièrement intéressant pour maintenir l'identité de la marque : Jeep promet une déclinaison 4x4 pour chacun de ses modèles européens. Cette stratégie permet de se démarquer de nombreux concurrents qui privilégient les configurations à traction avant sur leurs SUV compacts, souvent pour des raisons de coûts et d'efficience énergétique.

Six modèles pour conquérir l'Europe

Le retour du Renegade s'inscrit dans un plan plus vaste. D'ici 2030, Jeep ambitionne de couvrir les segments B, C et D des SUV avec jusqu'à six modèles différents, visant ainsi environ 90% du marché européen des SUV.

La gamme se dessine progressivement :

L'Avenger : déjà bien établi dans le segment B-SUV avec près de 300 000 unités vendues depuis son lancement

: déjà bien établi dans le segment B-SUV avec près de 300 000 unités vendues depuis son lancement Le Compass : récemment renouvelé, il renforce la présence de Jeep dans le segment des crossovers compacts

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: qui marquera le retour de Jeep dans le segment D-SUV Un modèle supplémentaire prévu pour 2028

Et pour le marché américain ?

Il faut noter que Jeep a cessé de commercialiser le Renegade aux États-Unis depuis l'année-modèle 2023, face à des ventes déclinantes et une orientation du marché vers des segments plus grands. L'annonce du constructeur ne mentionne d'ailleurs pas de retour sur le marché nord-américain.

Ce nouveau Renegade semble donc conçu spécifiquement pour l'Europe, un marché où les SUV compacts restent très prisés et où les contraintes urbaines rendent ces dimensions particulièrement adaptées.

Un héritage à préserver

Au-delà de 2030, Jeep évoque également l'exploration de nouveaux modèles inspirés de son patrimoine, notamment la mythique Willys. Le défi consistera à adapter cet ADN historique à des modes de vie de plus en plus urbains, sans perdre les capacités tout-terrain qui font l'essence même de la marque.

Avec cette stratégie européenne ambitieuse, Jeep montre sa détermination à s'imposer durablement sur le Vieux Continent, en proposant une gamme complète capable de rivaliser avec les constructeurs européens sur leur propre terrain.