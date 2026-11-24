Un passionné restaure une Jeep Willys CJ-5 de 1958 abandonnée en forêt, avec un moteur grippé et une carrosserie rongée par la rouille.

Lorsqu'un passionné de mécanique découvre une épave abandonnée en pleine forêt, deux options s'offrent à lui : passer son chemin ou relever le défi. Le créateur de contenu derrière la chaîne 99 Projects a choisi la seconde voie en tombant sur une Jeep Willys CJ-5 de 1958, laissée à l'abandon depuis des années.

Une légende américaine oubliée dans les bois

Cette Jeep civile fait partie d'une lignée mythique qui a marqué l'histoire de l'automobile. La CJ-5, lancée en 1958 pour remplacer la M38A1 aux ailes arrondies d'origine militaire, est restée en production pendant 25 ans jusqu'en 1983. Plus de 600 000 exemplaires ont été fabriqués durant cette période, témoignant du succès commercial de ce modèle rustique et tout-terrain.

Mais celle-ci n'avait clairement pas connu un destin glorieux. Le moteur était grippé, le plancher complètement rongé par la rouille, et l'habitacle transformé en refuge pour des colonies de rongeurs et d'araignées. L'ancien propriétaire prétendait qu'elle roulait encore quelques années auparavant, mais l'état de décomposition suggérait plutôt un abandon de 5 à 10 ans.

L'extraction : une opération militaire

Pour récupérer l'épave, le sauveteur ne s'est pas présenté les mains vides. Accompagné d'un ami, il a mobilisé un camion militaire de cinq tonnes, sachant pertinemment que le moteur ne démarrerait pas. Une plaque constructeur a confirmé qu'il s'agissait bien d'un modèle de début 1958.

Heureusement, les roues tournaient encore librement. L'équipe a donc pu enchaîner la Jeep, la positionner correctement et la hisser sur le plateau du camion au treuil sans trop de difficultés. Une fois de retour à l'atelier, l'ampleur des dégâts est devenue encore plus évidente : levier de vitesses bloqué, plancher perforé, et une faune invasive bien installée.

Le combat contre un moteur grippé

Le niveau d'huile semblait correct, mais impossible de faire tourner le vilebrequin avec une clé. Après démontage des bougies, le diagnostic est tombé : corrosion et débris accumulés dans les cylindres, avec un en particulier dans un état critique.

Première tentative de déblocage avec un mélange de diesel et d'acétone laissé tremper une nuit. Résultat : rien ne bouge. Il a fallu démonter la culasse pour découvrir le véritable problème : rouille sévère dans un cylindre et joint de culasse mort en dessous.

Après nettoyage du cylindre, le propriétaire a réussi à débloquer manuellement le moteur et à installer un nouveau joint de culasse pour seulement 22 dollars (environ 20 euros). Cette simple réparation a suffi à libérer le vilebrequin après des années de blocage total.

Une cascade de problèmes électriques et mécaniques

Faire tourner le moteur était une chose, le faire démarrer en était une autre. Le démarreur défaillant, la couronne corrodée, le réservoir d'essence qui fuyait, et même un câblage qui a pris feu en pleine tentative : tout a dû être réparé avant que le moteur n'accepte enfin de tenir un ralenti stable.

Premier essai sur sentier : le retour à la vie

Une fois les problèmes d'alimentation et d'allumage résolus, la vieille CJ-5 était enfin prête pour un vrai test. Son propriétaire l'a emmenée sur un sentier forestier accidenté où elle a roulé sous sa propre puissance pour la première fois depuis des années.

La visibilité à travers le pare-brise crasseux était médiocre, le sentier étroit laissait peu de marge de manœuvre, mais la Jeep a tenu le coup sur toute la distance. Même les phares fonctionnaient, ce qui a presque inquiété le propriétaire vu les déboires électriques précédents.

Une restauration encore incomplète

Le plancher rouillé et les problèmes esthétiques n'ont pas été traités. Mais l'essentiel est là : un moteur que personne n'espérait voir tourner à nouveau fonctionne, et l'empattement de 206 cm caractéristique de la première génération de CJ-5 permet à nouveau de parcourir les chemins.

Cette résurrection spectaculaire rappelle que même les véhicules donnés pour perdus peuvent retrouver une seconde vie entre des mains compétentes et passionnées. La Jeep Willys CJ-5, symbole de robustesse et de simplicité mécanique, prouve une fois de plus sa réputation de véhicule quasi indestructible.