Infiniti pourrait ressusciter le badge G pour sa nouvelle berline sportive attendue en 2026, dotée d'un V6 biturbo de 400 ch et d'une boîte manuelle.

Infiniti s'apprête à frapper un grand coup sur le segment des berlines sportives avec l'arrivée d'un modèle qui pourrait bien raviver la flamme des passionnés. La marque premium de Nissan envisage sérieusement de ressusciter son légendaire badge « G », abandonné il y a plus de dix ans au profit d'une nomenclature moins évocatrice.

Le retour d'une légende : le badge G de nouveau d'actualité

Lors du Salon de l'automobile de Los Angeles, Ponz Pandikuthira, responsable de la planification produit chez Nissan et Infiniti, a laissé entendre qu'un retour aux sources était envisageable. « Il ne serait pas inapproprié de l'appeler G », a-t-il déclaré, évoquant les nombreux anciens propriétaires de G37 qui reviennent régulièrement vers la marque en quête d'un successeur digne de ce nom.

Pour rappel, les G35 et G37 ont fait les beaux jours d'Infiniti avant d'être rebaptisées Q50 en 2014. Cette refonte de la nomenclature, censée moderniser l'image de la marque, n'a jamais vraiment convaincu les aficionados. La Q50, même dans sa version Red Sport 400, n'a jamais réussi à recréer le lien émotionnel qui unissait les conducteurs aux anciennes G.

Une fiche technique alléchante inspirée de la Nissan Z

Si les spécifications complètes restent encore confidentielles, les informations disponibles ont de quoi faire saliver les puristes. La nouvelle berline devrait recevoir le V6 3.0 litres biturbo VR30 que l'on retrouve sous le capot de l'actuelle Nissan Z. Dans cette application, le bloc développe 400 chevaux et 475 Nm de couple, des chiffres qui promettent des performances relevées.

Mais la vraie bonne nouvelle, celle qui fait toute la différence, c'est la disponibilité annoncée d'une boîte de vitesses manuelle. Cette option, devenue rare dans le segment premium, constitue un signal fort envoyé aux enthousiastes. Associée à une architecture à propulsion, elle renoue directement avec l'ADN des G35 et G37 originelles.

Un lien de parenté avec la Nissan Skyline

La future berline sportive d'Infiniti ne sera pas développée en vase clos. Elle partagera sa plateforme avec la prochaine génération de Nissan Skyline, annoncée pour décembre 2026 et destinée aux marchés japonais et européen. Cette stratégie permet à Infiniti de capitaliser sur les investissements de Nissan tout en développant une identité propre.

Ponz Pandikuthira a toutefois été catégorique : malgré ce lien technique, la berline Infiniti ne portera pas le nom Skyline sur le marché américain. Chaque marque conservera son identité distincte, même si les deux modèles partageront de nombreux éléments mécaniques.

Un enjeu crucial pour Infiniti

Cette nouvelle berline représente bien plus qu'un simple lancement produit pour Infiniti. Depuis l'arrêt de la Q50 après le millésime 2024, la marque se retrouve sans véritable berline sportive dans son catalogue américain. Ce vide laisse un créneau béant face à des concurrentes comme la BMW Série 3, l'Audi A4 ou la Mercedes Classe C.

Le choix du nom sera déterminant pour le succès commercial. Opter pour le badge G constituerait un pari sur la nostalgie et la reconnaissance immédiate, tandis qu'une nouvelle appellation permettrait de marquer une rupture totale avec le passé récent, incarné par la Q50 qui n'a jamais vraiment trouvé son public.

Une attente fébrile pour 2026

Les passionnés devront encore patienter jusqu'à l'année prochaine pour découvrir le modèle définitif et, surtout, connaître son appellation officielle. Sera-ce une G35 nouvelle génération ? Une G40 pour marquer la puissance de 400 chevaux ? Ou Infiniti surprendra-t-il tout le monde avec une nomenclature inédite ?

Une chose est certaine : avec un V6 biturbo musclé, une propulsion et une boîte manuelle optionnelle, Infiniti semble avoir compris ce qu'attendent les véritables amateurs de conduite. Reste à savoir si cette recette, qui a fait le succès des G35 et G37 il y a une quinzaine d'années, trouvera encore son public en 2026.

Pour le marché européen, l'arrivée de ce modèle pourrait également représenter une opportunité de redynamiser l'image d'Infiniti, qui peine à s'imposer face aux constructeurs allemands premium. La confirmation d'une disponibilité sur notre continent reste toutefois à obtenir.