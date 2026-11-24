Kia EV3 GT : le SUV électrique compact de 288 c...

Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:21 · 2 min de lecture

Le Kia EV3 GT reprend la motorisation 4x4 de 288 chevaux de l'EV4 GT dans un format SUV compact plus court et 50 kg plus léger, avec une batterie de 81,4 kWh.

Kia enrichit sa gamme électrique avec l'arrivée du EV3 GT, un SUV compact qui vient se positionner en complément de l'EV4 GT récemment testé. Si les deux modèles partagent leur ADN technique, ils s'adressent à des clientèles légèrement différentes dans le segment en pleine expansion des véhicules électriques performants.

Une fiche technique musclée dans un format compact

Le Kia EV3 GT hérite directement de la motorisation développée pour l'EV4 GT. Sous son capot se cache donc une architecture électrique à transmission intégrale développant 288 chevaux, avec une répartition de puissance privilégiant le train avant. Cette configuration technique permet d'offrir des performances relevées tout en conservant un comportement routier équilibré.

La batterie de 81,4 kWh complète le dispositif, offrant théoriquement une belle autonomie malgré les performances élevées. Cette capacité généreuse devrait permettre au EV3 GT de conjuguer usage quotidien et escapades plus longues sans nécessiter de recharges trop fréquentes.

Un paradoxe dimensionnel intéressant

Là où le EV3 GT surprend, c'est dans son rapport format-poids. Malgré sa carrosserie de SUV, généralement synonyme de masse plus importante, le modèle affiche 50 kg de moins que l'EV4 GT qui adopte pourtant une silhouette de grand hayon.

Cette différence s'explique par des dimensions plus contenues : le EV3 GT est sensiblement plus court que son cousin à quatre portes et bénéficie d'un empattement réduit. Un avantage qui pourrait se traduire par une agilité accrue en conduite urbaine et une facilité de stationnement appréciable.

Un positionnement moins radical que chez Hyundai

Kia assume une philosophie différente de celle adoptée par sa marque sœur Hyundai avec ses modèles N. Là où les Hyundai N privilégient le caractère sportif et l'engagement au volant, parfois au détriment du confort au quotidien, les Kia GT visent un équilibre plus accessible.

L'objectif affiché est de proposer des véhicules électriques performants qui restent agréables et simples à vivre au quotidien. Un "mordant" supplémentaire par rapport aux versions standard, sans pour autant tomber dans l'excès qui pourrait lasser lors d'un usage régulier. Cette approche explique pourquoi Kia multiplie les déclinaisons GT sur des SUV plutôt que sur des formats plus conventionnellement sportifs.

Une palette chromatique minimaliste

Si vous recherchez un véhicule électrique performant aux couleurs flamboyantes, le EV3 GT n'est probablement pas fait pour vous. La gamme de teintes se limite à quatre options sobres : gris, noir, argent et blanc. Une approche minimaliste qui contraste avec certains concurrents du segment qui n'hésitent pas à proposer des coloris plus osés pour affirmer le caractère sportif de leurs modèles.

Un pari sur la polyvalence

Avec le EV3 GT, Kia fait le pari d'un SUV électrique compact capable d'allier performances et usage quotidien sans compromis. Le format SUV répond aux attentes actuelles du marché, particulièrement en Europe où ce type de carrosserie connaît un succès important.

La question reste de savoir si cette approche permettra à Kia de construire une véritable identité de sous-marque GT crédible face à des concurrents plus affirmés dans le domaine de la performance électrique. Le positionnement choisi, à mi-chemin entre la voiture familiale électrique et le véhicule de sport, pourrait séduire une clientèle recherchant précisément cet équilibre, sans vouloir sacrifier ni le confort ni les sensations de conduite.

L'arrivée de ce EV3 GT témoigne en tout cas de la volonté de Kia de décliner son offensive électrique sur différents segments, en proposant des versions plus musclées de ses modèles grand public pour toucher une clientèle en quête de performances mesurées mais réelles.