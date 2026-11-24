Le constructeur suédois Koenigsegg poursuit sa quête du record de vitesse avec la Jesko Absolut capable d'atteindre 532 km/h, mais cherche des pneus adaptés.

La course à la vitesse extrême continue pour Koenigsegg

Christian von Koenigsegg n'a pas dit son dernier mot. Alors que BYD a récemment fait sensation en établissant un nouveau record de vitesse pour une voiture de production, le fondateur et PDG du constructeur suédois a confirmé sur Instagram que la quête du record absolu avec la Jesko Absolut reste d'actualité. L'objectif ? Atteindre les 532 km/h théoriques de cette hypercar d'exception.

Toutefois, cette ambition se heurte à un défi technique majeur : trouver des pneumatiques capables d'encaisser de telles vitesses. Christian von Koenigsegg n'a pas communiqué de calendrier précis, expliquant que la tentative ne sera lancée qu'une fois des pneus adaptés développés et validés.

BYD place la barre très haut avec la Yangwang U9 Xtreme

Le 1er novembre dernier, la marque de luxe chinoise Yangwang, filiale de BYD, a repoussé les limites du possible. Sur une section fermée de l'autoroute E11 dans la région d'Al Dhafra à Abu Dhabi, le pilote allemand Marc Basseng a propulsé la U9 Xtreme à 503,17 km/h, devenant ainsi la première voiture de production à franchir le seuil mythique des 500 km/h.

Cette performance homologuée par la FIA a valu deux records Guinness à l'hypercar électrique chinoise. Il convient néanmoins de noter que ce record a été établi lors d'un passage unidirectionnel, contrairement à certains records précédents calculés sur une moyenne bidirectionnelle. Les conditions de vent et de route peuvent donc avoir influencé le résultat.

Une puissance électrique phénoménale

La Yangwang U9 Xtreme s'appuie sur quatre moteurs électriques contrôlés indépendamment, délivrant une puissance combinée de 2 977 chevaux. Cette cavalerie représente plus du double de celle de la U9 standard, faisant de l'Xtreme un concurrent redoutable dans le segment des hypercars en pleine expansion.

BYD a également collaboré avec le manufacturier Giti Tire pour développer des pneumatiques semi-slicks spécifiques à cette tentative de record. Ce partenariat illustre parfaitement l'importance cruciale de la technologie des pneus lorsque les voitures atteignent des vitesses normalement réservées aux aéronefs.

La Jesko Absolut : l'arme absolue de Koenigsegg

Dévoilée en 2020, la Koenigsegg Jesko Absolut a été présentée comme la voiture la plus rapide que le constructeur suédois produirait jamais. Contrairement à la version Jesko Attack axée sur la piste, l'Absolut abandonne l'aileron arrière imposant au profit d'une carrosserie plus profilée conçue pour minimiser la traînée aérodynamique.

Le résultat ? Un coefficient de traînée de seulement 0,278 Cx, permettant à cette hypercar scandinave de fendre l'air avec une efficacité remarquable. Son V8 biturbo de 5,0 litres développe 1 280 chevaux avec de l'essence ordinaire et monte jusqu'à 1 600 chevaux en fonctionnant au bioéthanol E85. Une boîte Light Speed Transmission à neuf rapports transmet la puissance aux roues arrière.

Des performances validées sur banc

Lors de la présentation de l'Absolut, Koenigsegg n'avait pas communiqué de vitesse maximale officielle. Les simulations informatiques suggéraient toutefois qu'elle pourrait théoriquement atteindre 532 km/h, soit largement au-delà du record actuel de BYD, du moins sur le papier.

En juillet 2024, Christian von Koenigsegg a révélé qu'un test sur banc à rouleaux avait permis à la Jesko Absolut de dépasser les 500 km/h en neuvième rapport sans atteindre le limiteur de régime. Cette configuration prenait en compte la traînée aérodynamique et la résistance au roulement, bien qu'un test sur banc ne puisse évidemment pas établir la stabilité de la voiture à ces vitesses sur route.

Les pneumatiques, un obstacle de taille

Les dernières déclarations de Koenigsegg confirment que le développement des pneus appropriés constitue le principal défi. À plus de 500 km/h, les pneumatiques subissent des forces centrifuges et une chaleur phénoménales, rendant la durabilité et la stabilité absolument critiques.

Le record de la Yangwang U9 Xtreme prouve qu'il est possible de développer des gommes adaptées à ce territoire de vitesse de plus en plus exclusif. BYD et Giti ont mis au point une solution pour une hypercar électrique produisant près de 3 000 chevaux, mais cela ne signifie pas automatiquement que les mêmes pneus conviendraient à la Jesko Absolut, considérablement différente dans sa conception.

Koenigsegg a précédemment collaboré avec Michelin pour des tests de pneus haute vitesse. Le constructeur devra s'assurer que toute solution réponde à ses propres exigences de sécurité avant d'envisager une tentative de record.

Trouver le lieu idéal

Au-delà des pneus, se pose la question du site approprié. Une tentative à 532 km/h nécessite une ligne droite exceptionnellement longue, permettant idéalement au pilote d'accélérer progressivement et de ralentir sans devoir freiner brutalement en fin de parcours.

Pour l'instant, Koenigsegg ne fixe pas de date pour cette tentative. Le constructeur suédois a déjà démontré les capacités de l'Absolut lors de tests d'accélération et de freinage. Il lui faut désormais les bons pneus et suffisamment d'espace pour libérer tout son potentiel. Si tous les éléments se mettent en place, le règne de BYD au sommet pourrait être étonnamment bref.

Une concurrence qui s'intensifie

La bataille pourrait devenir encore plus féroce si Tesla et Bugatti décident de rejoindre la course. Tesla a également évoqué un objectif de 532 km/h pour la version Performance du nouveau Roadster, bien qu'il s'agisse encore d'un but ambitieux plutôt que d'une capacité vérifiée. La sportive électrique n'est pas encore entrée en production, Tesla visant 2028 pour démarrer la fabrication.

De son côté, Bugatti pourrait être tenté de revenir dans la course à la vitesse maximale après que Mate Rimac ait exprimé son intérêt pour établir de nouveaux records. La Tourbillon pourrait être la voiture désignée pour cette mission, Christophe Piochon, président de Bugatti, ayant confirmé que les performances de la nouvelle hypercar hybride devraient permettre à la marque d'établir des records de vitesse supplémentaires.

L'univers des hypercars entre ainsi dans une nouvelle ère où la barre des 500 km/h n'est plus une barrière infranchissable mais un nouveau terrain de jeu pour les constructeurs les plus audacieux.